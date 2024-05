Leon Verdonschot: 'Opeens waren hobbyjagers Debby, Kelly en Jessie uit de PowNed-docu Opgejaagd overal'

'Je hebt wel meer niet nodig om te jagen. Een brein bijvoorbeeld, of een hart'

Beste Debby, Kelly en Jessie,

Opeens waren jullie overal. Drie jagers, de hoofdpersonen uit de PowNed-documentaire Opgejaagd. Waarom zijn drie jagers bijzonder genoeg om uit te nodigen aan talkshowtafels, in radiostudio’s en in kranten? Omdat jullie vrouwen zijn. En dat is precies de premisse van de film: ‘Drie vrouwen met een van de meest controversiële hobby’s van ons land: jagen.’ Want: ‘Deze dames laten zien dat je geen testosteron nodig hebt om de trekker over te halen.’

Je hebt wel meer niet nodig om te jagen. Een brein, bijvoorbeeld. Of een hart. Jagen is niet voor niets ‘een van de meest controversiële hobby’s van ons land’, het is namelijk een van de walgelijkste. Mensen die net als jullie ‘leven voor het beste schot’, zijn zonder uitzondering gemankeerde persoonlijkheden in lachwekkende outfits. In het fantastische boek In een groen knollenland van de meermaals onderscheiden schrijfster Bibi Dumon Tak verdiepte ze zich drie jaar geleden uitgebreid in de wereld van jagers. Nimmer kreeg ik een beter inkijkje in een wereld met meer misplaatst machismo, meelijwekkend compensatiedrang en slecht verhulde valse motieven, met als dieptepunt het slechtste alibi uit de geschiedenis van de alibi’s: ‘beheer’. De schrijfster hoeft de waanzin niet te overdrijven, citeren van de site van de Nederlandse Jagersvereniging volstaat. Daar staat bijvoorbeeld wat belangrijk is bij hazenjacht: ‘Het wild de kans geven om weg te komen buiten het bereik van de geweren. En daarnaast de jagers kans geven de hazen op een correcte manier te kunnen schieten.’ Helder. Jagers gunnen hazen iets, maar dan moeten hazen jagers ook iets gunnen! Anders worden ze niet correct, maar incorrect doodgeschoten. Door iemand met of zonder testosteron.

Gezien het zeer karige en vrijblijvende paragraafje ‘Dierwaardigheid’ in Hoop, Lef en Trots, het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet, zal het ministerie dat voortaan het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gaat heten jagers in Nederland geen strobreed in de weg leggen, integendeel. Dat is slecht nieuws voor dieren en goed nieuws voor jullie hobby.

Wat me fascineert in alle aandacht die jullie kregen rond de documentaire is de aanname dat het positief is dat ook vrouwen nu een rol hebben in de jagerswereld. Dat lijkt als iets emancipatorisch te worden opgevat. Een merkwaardige conclusie.

Mannen blinken uit in veel verkeerde gewoonten. Is het dan goed nieuws als vrouwen die verkeerde gewoonten overnemen? Er wordt bijvoorbeeld veel meer geweld gepleegd door mannen, ook tegen vrouwen. Femicide is een groot maatschappelijk probleem. Moeten we het toejuichen als niet alleen mannen, maar ook vrouwen massaal vrouwen gaan vermoorden? Mannen plegen veel vaker zelfmoord dan vrouwen. Zou het een teken van emancipatie zijn als meer vrouwen een einde aan hun leven maken? Mannen hebben veel vaker verslavingsproblemen. Is iedere nieuwe vrouwelijke verslaafde een opgestoken duim voor het feminisme? Mannen overlijden jonger dan vrouwen. Dient iedere jong gestorven vrouw de emancipatie?

Die ‘emancipatie’ is al te vaak het dunne laagje chroom om een pakketje schroot, maar in het geval van jagen is het een lachwekkend doorzichtig venussymbool om een pakketje lood.