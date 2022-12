Is online roulette beter dan patience? Lees het hier

Roulette is nu eenmaal het populairste casinospel ooit. En roulette zal ook niet gauw van de troon worden gestoten. Het is dan ook niet gek dat roulette het koningsspel wordt genoemd. Roulette is een eeuwenoud spel en is niet meer weg te denken uit het casino. Er zijn dan ook meerdere versies te vinden van het spel: denk bijvoorbeeld alleen al aan de vele versies van online roulette. Het is dan ook niet zo gek dat veel mensen de voorkeur geven aan roulette, in plaats van patience. Roulette speel je natuurlijk met meerdere personen, wat het net iets spannender maakt. Patience is een spel voor één persoon, wat aan de ene kant weer ideaal is als je even tijd voor jezelf wil.

Kaarten, fiches en nummers

De wijze waarop roulette en patience worden gespeeld, verschillen natuurlijk ook behoorlijk van elkaar. Zo wordt roulette gespeeld met fiches en nummers, terwijl je voor patience alleen kaarten nodig hebt. Wanneer je roulette aan het spelen bent, kun je een fiche plaatsen op een getal of een kleur. In het fysieke casino met een croupier heb je natuurlijk te maken met fysieke fiches. Je hebt overigens in het fysieke casino ook roulettetafels waarbij het allemaal digitaal gaat. In het online casino, die je onder andere kunt vinden op hollandslivecasino.nl, zal dit ook allemaal via het computerscherm gaan. Wel speel je vaak in het online casino met levensechte Nederlandse croupiers, waarbij je alsnog de unieke casino-ervaring beleeft.

Roulette is niet alleen zwart of rood

Het moge dus duidelijk zijn dat roulette een stuk populairder is dan patience. Dit komt natuurlijk ook omdat je patience alleen in je eentje kan spelen, terwijl je roulette met een groep kunt spelen. Dat maakt het allemaal net wat spannender. Ben jij van plan om roulette voor de eerste keer te spelen? Houd dan in je achterhoofd dat het niet alleen maar draait om zwart of rood. Dit zijn enkel de kleuren waar je geld op in kunt zetten, terwijl je daarnaast nog op veel meer aspecten kunt inzetten. Zo kun je inzetten op een getal, een oneven of even getal, maar ook op een vak met getallen zoals 1 tot en met 12.

Online spelen en roulette leren

Als je bekend bent met het spel, dan kun je direct beginnen. Zoek vooral een betrouwbare website op met een vergunning van de Kansspelautoriteit en je kunt aan de slag gaan met spelen. Deze vergunning is van groot belang: zo’n vergunning geeft namelijk aan dat het online casino veilig is voor jou als speler. Kun je geen vergunning vinden op de site van het online casino? Kies dan niet voor dit casino, maar ga op zoek naar een online casino dat wél een vergunning heeft.

Als je nog niet helemaal zeker bent van je zaak, kun je gaandeweg online roulette leren. Zo kun je vaak in het online casino kiezen voor een oefenversie. Hierbij speel je met ‘nep’ geld, waarbij er dus niks valt te winnen of te verliezen. Dankzij deze oefenmodus leer je de spelregels op een eenvoudige manier kennen. Heb je de spelregels onder de knie? Dan kun je eens gaan spelen met echt geld. Check ook hier weer of het online casino is voorzien van een vergunning.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Online Roulette.