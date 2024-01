Van chillende surfdame tot bikinikoningin met een miljoenenimperium

Gewoon even de aandacht voor een bikinibabe. Maar dan wel eentje met een verhaal.

De 26-jarige Karina Irby was die local waarmee je tijdens je backpackreis door Australië bier dronk en jointjes rookte op het strand. Dat meisje dat zo weinig mogelijk werkte om zo veel mogelijk te surfen en te chillen. Zo zag haar leventje er daadwerkelijk uit, totdat ze voor een periode naar Hawaii ging, waar ze voor een bikinigroothandel ging werken.

"Ik was toen een jaar of 20 en raakte gefascineerd door de bikini-stijlen aldaar. Precies dat wilde ik naar Port Macquarie halen. Ik kreeg een aanbod om de distributie te doen in Australië, maar ik besloot het heft in eigen handen te nemen en mijn eigen lijn te ontwerpen", aldus het esthetische wonder tegen Daiy Mail Australia.

Irby leerde zichzelf via YouTube ontwerpen en creëerde zo een paar bikini's. Totaal onervaren reisde ze vervolgens naar Indonesië, op zoek naar een fabrikant. "Na een niet al te lange zoektocht kwam ik bij iemand terecht die mijn creaties wilde produceren. De eerste lichting was tot mijn grote verbazing vrijwel direct uitverkocht."

Haar strategie: de bikini's zelf aantrekken, promoten via social media en alleen online verkopen. Haar signatuur: zand op de billen. Een concept dat een goudmijn bleek te zijn en nog steeds is. Inmiddels heeft ze 340.00 volgers, in een paar jaar heeft ze met Moana Bikini een miljoenenbusiness opgezet. "In december lanceerde ik 24 verschillende modellen in een oplage van 1.000 stuks. Vrijwel alles was binnen 45 minuten uitverkocht. Ik moet mezelf af en toe nog steeds even knijpen, zodat ik weet dat het geen droom is."

Foto's

Dit verhaal hadden we nooit gepost zonder de onderstaande foto's.

One final day of soaking up the rays before the miserable weather set in, my third drop of restock is launched and the moving house process begins. If there's one thing I've learnt, it's to remember to always take time for yourself. Booty by @BIKINI.BODY.BURN? Kini @MOANA_BIKINI????? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 15 Jan 2016 om 1:27 PST

A little chill time need. @MOANA_BIKINI? @BIKINI.BODY.BURN? Days spent with @richard_kotch in Maldives? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 21 Jan 2016 om 1:27 PST

The simple things With my beach buddy Billie. She almost like the beach more then me... ????? @MOANA_BIKINI Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 13 Nov 2015 om 9:26 PST

Wishing that tomorrow I would wake up here again. Location location. @hudhuranfushi_resort @MOANA_BIKINI PC - @ryanjonestown?? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 25 Nov 2015 om 4:07 PST

A tad more product testing in the Maldives for @MOANA_BIKINI #PARADISEFOUND Collection PC - @ryanjonestown?? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 12 Nov 2015 om 2:47 PST

Catching those fly aways Not long till the launch of my new collection.......... ??????? @MOANA_BIKINI PC - @ryanjonestown Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 8 Nov 2015 om 12:33 PST

@MOANA_BIKINI meets Maldives PC - @ryanjonestown? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 1 Nov 2015 om 11:17 PST

@MOANA_BIKINI brightening up a dull day in the beautiful Maldives PC - @ryanjonestown? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 29 Okt 2015 om 5:56 PDT

Only 5 days till the launch of my new fitness program @BIKINI.BODY.BURN???????? We're all about that booty development? @bikini.body.burn @bikini.body.burn @bikini.body.burn @bikini.body.burn Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 25 Okt 2015 om 4:26 PDT

Not long now till the launch of my new collection.... #sneakypeek PC - @ryanjonestown? @MOANA_BIKINI? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 19 Okt 2015 om 4:37 PDT

Maldives bikini testing w @MOANA_BIKINI PC - @ryanjonestown? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 16 Okt 2015 om 1:21 PDT

Summer is almost here! And so is my new collection! @MOANA_BIKINI I can barely hold in my excitement! PC - @ryanjonestown??? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 7 Okt 2015 om 12:30 PDT

Messy buns and small bikinis. ?? @MOANA_BIKINI PC - @ryanjonestown?? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 5 Okt 2015 om 12:48 PDT

Island life in @MOANA_BIKINI PC - @ryanjonestown? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 30 Sep 2015 om 3:56 PDT

Testing out my new range, and it's passing with flying colours. Literally. My man @ryanjonestown isn't too bad behind the lens either. @MOANA_BIKINI Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 21 Sep 2015 om 8:36 PDT

Saying goodbye to the very last of my current "Insert Gills Here" @MOANA_BIKINI Collection. I can't wait to show off the new collection!? Een foto die is geplaatst door karinairby (@karinairby) op 11 Sep 2015 om 2:22 PDT