Ongehoord Nederland draagt een doornenkrans en dreigt nu echt ieder moment gekruisigd te worden. Omdat Raisa weleens ‘neger’ zei, Thierry en Wybren rare wereldbeelden hebben en Filip Dewinter een keer uit mocht praten. NPO en (links) Den Haag willen hun bastion bewaken tegen afwijkende geluiden en hebben besloten dat Ongehoord Nieuws ‘te veel desinformatie’ bevat terwijl presentatoren hun gasten te weinig weerwoord geven.

Een hilarische boemerangvormige beschuldiging is dat. Hoe vaak hoor je klimaatactivisten niet onweersproken aan ‘correcte’ talkshowtafels vertellen dat mens en planeet op uitsterven staan zonder dat ze daar bewijs voor hoeven aanleveren? Hoeveel fragmenten zijn er niet te vinden van ‘experts’ die na iedere islamitische aanslag bezweren dat het religieuze bloedvergieten niets met de islam te maken heeft?

Waarom moeten we ongezien geloven wat de keurige NOS zijn kijkers over ‘het klimaat’ vertelt? Waarom is bij ieder actualiteitenprogramma de Europese Unie een voldongen feit en geen technocratische organisatie die vanwege zijn ondemocratische karakter veel meer serieuze journalistieke kritiek verdient? Hoezo heeft niemand bij Nieuwsuur ooit erkend dat de jarenlange van nepnieuwsmachine CNN gekopieerde reportages over de vermeende ‘Russian collusion’ van Trump allemaal propagandistische leugens zijn gebleken?

Dan zwijg ik nog over de omroeppolitiek achter de schermen, waar voorheen PvdA en thans D66 dikke vingers in de pap hebben, dankzij de baantjeskabelbaan die tussen Den Haag en Hilversum gespannen is. Al jarenlang dobberen stinkende verhalen over netwerkcorruptie en nepotisme in het moeras van het Mediapark.

Als ik mag kiezen, heb ik veel liever een kleine omroep erbij waar – net als bij alle andere omroepen – ook wel eens onzin verkondigd wordt, dan een gesloten bolwerk waar een bekrompen wereldbeeld van gelijkgeschakelde meningen geen enkele vrije ruimte meer laat voor afwijkende individuele opvattingen die, getuige het feit dat ON voldoende leden heeft om in het bestel te mogen, wel degelijk de interesse hebben van een volkscontingent aan kijkers.

Nog mooier zou zijn om de publieke omroep in zijn geheel op te blazen. Niet alleen omdat het 1 miljard euro per jaar bespaart, of omdat de NPO matig getalenteerde mensen te hoog beloont voor hun collectieve capaciteit om naar de policor pijpen van de macht te dansen, maar vooral omdat een staatsomroep nooit een zuiver journalistiek product kan zijn wanneer het te bang is om de hand die het voedt te bijten. De overtrokken reacties op Ongehoord Nederland en de groeiende roep om de omroep te censureren (aangejaagd door politici, de gotspe!), onderstreept alleen maar hoezeer afwijkende geluiden het gesloten systeemdenken van Hilversum bedreigt en verstoort.

Tel daarbij op dat bijna alle kranten in handen van twee (Belgische) uitgevers zijn en de noodzaak voor een buitenbeentje wordt alleen maar groter. Misschien moest ik maar eens lid worden van ON.