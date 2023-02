Boete van €24 miljoen voor illegaal online casino. Fiscus wil ook geld

Interview

Jörgen Raymann: 'Ik ben gestopt met theater'

Wat niemand nog weet, maar nu wel: grapjurk Jörgen Raymann (56) heeft zijn lolbroek aan de wilgen gehangen. Er is een nieuwe Raymann actief die bezig is om bedrijven te helpen groeien en andere inzichten te geven. Aan Nieuwe Revu vertelt hij over zijn afscheid van de bühne, humor en dingen die misgingen in zijn leven: ‘Ik had een droom waar ik op mijn vijftigste zou moeten zijn. Maar het liep anders: everything went to shit.’