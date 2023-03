Neobanken en digitale bankdiensten: dit moet je er als particulier over weten

Misdaad

Calciopoli schandaal uit 2006 – Juventus de grote verliezer na matchfixing

Bij de Italiaanse voetbalclub Juventus was het een lange tijd een zooitje. Dat had alles te maken met het Italiaans voetbalschandaal uit 2006. Daarbij kwam aan het licht dat de Italiaanse voetbalclub betrokken was bij een groot omkoopschandaal. Het was het grootste schandaal in het Italiaans betaald voetbal. Het schandaal kreeg al snel de naam ‘Calciopoli’, wat slaat op een roemrucht corruptieschandaal uit de jaren ’90. Hoewel de matchfixing van Juventus in 2006 uitkwam, heeft de club er jarenlang flink last van gehad. Juventus verloor in aanzien en het voortbestaan van de club heeft meerdere keren aan een zijden draadje gehangen. Hoe is het nu met Juventus?