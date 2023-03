7 tips voor een goede nachtrust

@media (max-width: 680px){#fig-6425dfd830ca6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6425dfd830ca6 img{#fig-6425dfd830ca6 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6425dfd830ca6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6425dfd830ca6 img{#fig-6425dfd830ca6 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6425dfd830ca6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6425dfd830ca6 img{#fig-6425dfd830ca6 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Tip 1: een écht goede nachtrust - dat doe je zo!

Slapen is ontzettend belangrijk. Het vormt de basis van een gezond en gelukkig leven. Helaas slaapt een derde van alle volwassenen in Nederland slecht. Het blijkt dat we het moeilijk vinden om uit te schakelen, omdat we altijd maar aan staan. We vallen moeilijk in slaap en/of worden midden in de nacht wakker , om vervolgens niet meer te kunnen slapen…

Hieronder delen we de belangrijkste 7 tips voor een écht goede nachtrust, zodat jij voortaan slaapt als een roosje!

Tip 2: sta op en kom in beweging

Net als voldoende daglicht overdag, is beweging essentieel. Door voldoende te bewegen kan je lichaam energie kwijt en kan het 's avonds makkelijker ontspannen en in slaap vallen. Je kunt je voorstellen dat als je de hele dag alleen maar op de bank zit, dat je lichaam energie over heeft en dat dit niet helpt als je 's avonds in slaap wil vallen…

Tip 3: maak van ontspanning prioriteit

Misschien wel de belangrijkste van allemaal voor de meeste Nederlanders: ontspanning. Ontspanning: je ontdoet jezelf van spanning. In onze drukke levens is er vaak maar weinig ruimte voor ontspanning, terwijl je in een gespannen staat niet tot nauwelijks in slaap kunt vallen.

Besteed, om te ontspannen, aandacht aan je ademhaling voordat je gaat slapen. Door je uitademing te verlengen kalmeer je je lichaam en activeer je het parasympatische deel van je zenuwstelsel, oftewel het ‘rest en digest’ deel. Probeer bijvoorbeeld een oefening waarbij je een paar minuten in 3 tot 4 seconden inademt en in 6 tot 8 seconden uitademt. Ook andere ontspannende activiteiten kunnen je helpen, zoals het lezen van een boekje, een warm bad of douche, een stukje wandelen voor je gaat slapen of journaling.

Tip 4: creëer je eigen ritme

Ook het hebben van een vast ritme draagt bij aan betere slaap. Zorg er dus voor dat je op regelmatige tijden naar bed gaat en weer opstaat. Zo weet je lichaam wat het kan verwachten en past het zich daar naar aan.

Tip 5: dim het licht

Om je eigen ritme te stimuleren is het belangrijk dat je in de avond beeldschermen vermijdt en de lichten dimt. Zowel beeldschermen als licht van lampen zijn namelijk een prikkel voor je brein om aan te staan in plaats van te gaan slapen. Kies dus voor zacht licht of kaarsjes, en ga voor een boek in plaats van een serie.

Tip 6: hoe donkerder, hoe beter

In het verlengde van tip 5 geldt ook: maak je slaapkamer pikdonker. Zo weet je lichaam dat het tijd is om te slapen en maakt het het belangrijke slaaphormoon melatonine aan. Zonder melatonine geen slaap. Goede raambekleding is dan ook essentieel om licht tegen te houden en je kamer donker te maken.

Tip 7: eet niet te zwaar

Tot slot, en dit kan ook echt een verschil maken: eet niet te zwaar voor je gaat slapen en vermijd vast voedsel het liefst 2 tot 3 uur voordat je gaat slapen. Zo kan het voedsel beter verteerd worden voordat je gaat liggen om te slapen. Als je vlak voor het slapen gaan nog eet, is je lichaam druk bezig met het verteren van voedsel en kan dat slaap in de weg zitten.