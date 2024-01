Je lunch van de toekomst: een draagbare 3D food printer

Jawel, ook ons eten komt in de toekomst uit een 3D printer. Op de horecabeurs Horecava in de Amsterdam RAI, presenteerde By Flow deze week de eerste draagbare 3D food printer. We belden met het bedrijf of en wanneer we hier nou écht iets aan hebben.

De 3D food printer werkt als een gewone 3D printer, maar dan uiteraard met een andere vulling. De cardriche wordt vervangen door spuiten die gevuld zijn met een pastamengsel. Dit kan bijvoorbeeld chocola, hummus of guacamole zijn. Er mogen geen stukjes in de pasta zitten, want dan raakt de spuit verstopt.

Werkt verder niet zo heel ingewikkeld. Op een SD-kaart zet je bijvoorbeeld een grafische tekening van, bijvoorbeeld, een bloem die je wil printen. Je drukt op de knop, en uit de printer komt een mooie 3D bloem van chocola. Nina Hoff van 3dbyflow vindt het belangrijk dat er vooral met natuurlijke ingrediënten wordt gewerkt. "Het voedsel dat uit de printer komt, is veilig om te eten. Er komen geen chemische middelen aan te pas. We zorgen ervoor dat alle ingrediënten hetzelfde blijven en dat alle voedingsstoffen behouden blijven", aldus Nina Hoff van By Flow tegen Nieuwe Revu.

Toekomst

De printer kan nu eigenlijk alleen nog gebruikt worden voor kleine voorgerechtjes of versiersels van chocolade. Maar er zit volgens Hoff komt hier snel verandering in. "Het printen gaat nu nog vrij langzaam, maar we zijn druk met nieuwe technieken bezig om het proces sneller te laten verlopen. Dan kunnen er in rap tempo volledige gerechten mee gemaakt worden, die er fantastisch uitzien."

Haken en ogen zijn er nu nog wel. "Je moet er nog erg goed op letten dat het pastamengsel de juiste substantie blijft houden terwijl je print. Chocola is het moeilijkst om mee te printen. Alleen als het op een constante temperatuur is, kan er geprint worden. We zijn overigens nu bezig met de ontwikkeling van een speciale chocoladeprinter, samen met een van de grootste chocoladefabrikanten ter wereld."

Tekst: Mayoni Oosterhoff

https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94