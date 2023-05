Jan Roos: 'Stella Bergsma is een zielig hoopje mens, er zit geen druppel talent in'

Waarom is er zoveel lawaai rond Stella Bergsma?

Bergsma is volgens haar eigen website romanschrijver, opiniemaker en frontvrouw van de band Einsteinbarbie. Volgens Wikipedia is ze echter romanschrijfster, columniste, dichteres en zangeres. Daar gaat het al mis: Bergsma is zo’n type dat met de mannelijke omschrijving van het beroep wil worden genoemd. In discussies over de vervrouwelijking van beroepsnamen gaat het meestal niet om de taalkundige juistheid, maar vooral om het gelijkwaardig positioneren van de vrouw, oftewel de politieke correctheid. Toen ze in september 2022 te gast was bij Vandaag Inside, speelden de heren Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen provocerend en ietwat vilein in op Bergsma’s feministische overtuiging. Het gesprek ging over Poetin en de gesaboteerde gasleidingen en de heren vroegen haar wat zij daar nou van vindt, als vrouw. Die laatste toevoeging was natuurlijk bedoeld om een beetje te pesten en om Bergsma even op het verkeerde been te zetten.

Lukte dat?

Met glans. Want nu, acht maanden later, is ze er nog steeds door van slag. In de NPO Radio1-podcast MISCHA! van presentatrice Mischa Blok sputtert Bergsma over die vraagstelling van de heren: ‘Toen keken ze allemaal naar me en toen hadden ze al gezegd: “als vrouw”. Dat vond ik al raar. Hoezo als vrouw? Je hebt er een mening over of niet. Ik dacht: dit is het moment dat ik heel intelligent uit de hoek kan komen. En toen kwam ik niet intelligent uit de hoek. Toen wist ik het even niet. Toen was ik gewoon geïntimideerd. Toen voelde ik me wel zwak. Ik denk daar nog steeds aan. Ik denk van, godverdomme, had ik toen maar iets heel goeds gezegd, weet je wel. Dat heb ik niet gedaan.’ De indruk die bij de schrijver is blijven hangen, is dat Wilfred Genee niet vriendelijk was en dat ze VI als een onveilige plek heeft ervaren. En tóch wil ze graag nog eens terugkomen: ‘Ik ben helemaal niet zo’n boze feministe, ik ben heus gezellig.’

‘Een vervelend tegendraads kutwijf hebben wij graag aan tafel’

Wat vindt Stella Bergsma van zichzelf?

‘Ik stel alles uit, schep op en was mijn kut niet.’

Wat vinden wij van Stella Bergsma?

Wij zetten op de redactie even een raampje open als ze langskomt.

Wat vinden anderen van Stella Bergsma?

Wilfred Genee - presentator VI

‘Ik vind Stella Bergsma een heel aardige vrouw die het veel te belangrijk vindt wat mensen van haar vinden. In haar pogingen om gezien en aardig gevonden te worden, heeft ze in mijn ogen de neiging om zichzelf enigszins te overschreeuwen. De zelfrelativering lijkt dan zoek. Dat maakt haar helaas niet zo geschikt voor ons programma. Maar wie ben ik?’

Mischa Blok - presentatrice

‘Mijn programma is een ode aan mensen die zich anno 2023 nog durven uit te spreken, omdat ik vind dat we die mensen moeten koesteren. Wie zich in deze tijd nog uitspreekt, loopt kans om de wind van voren te krijgen, die krijgt ervan langs op sociale media. Ik vind dat we daar een soort tegenbeweging voor moeten creëren. Stella is typisch iemand die een grote bek durft te geven, zoals ze dat zelf zegt. Ze durft dingen te roepen die sociaal onwenselijk zijn en in die zin vind ik haar niet uitgesproken vrouwelijk. Ik denk namelijk dat het nog steeds heel vrouwelijk is om erg voorzichtig te zijn in je uitingen en ik vind Stella daar atypisch in, dat waardeer ik in haar. Er zat iets dubbels in ons gesprek voor mijn programma. Aan de ene kant roept ze dat ze haar eigen gang gaat, zich weinig wil aantrekken van wat andere mensen van haar vinden en kracht wil uitstralen, maar aan de andere kant verbaas ik me dat ze nog steeds bij dat clubje van Vandaag Inside wil horen. En sterker nog: dat ze dat clubje wil veranderen. Dat lijkt erg naïef, want dat groepje is een voetbalkantine, die ga je niet veranderen en dat moet je ook niet willen. Ik begrijp niet zo goed waarom ze daar nog steeds zo graag bij wil horen. Stella pleit ervoor dat je als vrouw af en toe een grote bek moet kunnen opzetten, maar ze vindt dat ook weleens moeilijk omdat ze toch ook aardig gevonden wil worden.’

Jan Roos - presentator Roddelpraat

‘Het probleem rondom Stella Bergsma zijn de mensen die deze in de warre vrouw maar constant een podium blijven bieden. Ze blijft proberen in elke talkshow te gaan zitten en het zegt ook iets over de redacties die haar blijven uitnodigen, want ze is niks. Ze is een beetje een gefrustreerde, wat oudere verlepte vrouw die met veel geschreeuw aandacht probeert te krijgen. Het was haar een keer gelukt om bij Vandaag Inside aan tafel te zitten. Toen kon heel Nederland zien dat het dus helemaal niks is. Toen werd ze niet meer uitgenodigd en ging ze zitten piepen dat ze er heel graag weer naartoe wilde. Toen dat gedram niet werd ingewilligd, ging ze roepen dat de talkshow onveilig is en dat ze zich als feminist niet kon uiten. Ze is een zielig hoopje mens, er zit geen druppel talent in. Ze roept dat ze feminist is, nou ik zou me doodschamen als ik vrouw was en mij door dit soort nietszeggendheden moest laten vertegenwoordigen. Want ook haar feministische gedachtegoed is gebaseerd op helemaal niks. Nou ja, ze heeft een keer in de Volkskrant geroepen dat ze haar kut niet wast. Is dat dan feministisch? Ik zou alle vrouwen van harte willen adviseren: neem daar geen voorbeeld aan. Wat ze doet en schrijft, is allemaal ranzig. Steeds maar weer die dikke hangtieten van haar op Twitter zetten, wat hebben onderdrukte vrouwen of meisjes die niet mogen studeren daaraan? Het is geen feminisme wat zij bedrijft, ze is een aandachtshoer. Bij VI heeft ze zich als soort een tippelaarster lopen aanbieden de afgelopen weken. Wat een totaalidioot is me dat zeg!’