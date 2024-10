Leon Verdonschot: 'Migratiedeskundige Jan van de Beek is de lieveling van rechts. Als je zijn boek leest, snap je waarom'

Beste Dick Schoof,



Het was de week van het asieldebat.



Omdat de coalitiepartijen moesten kiezen voor een nood- of een spoedwet voor asiel. Wilders wilde een noodwet, NSC een spoedwet. Het werd een spoedwet. Wilders verloor dus? Nee. Maar daarover dadelijk meer.

En omdat eindelijk het boek verscheen van Jan van de Beek, al geruime tijd een opvallend afwijkende stem in het debat over migratie. Van de Beek had alleen nog geen boek, waarin hij die ideeën onderbouwde. Dat boek Migratiemagneet Nederland is er nu, 500 pagina’s dik en vol cijfers, want de man is wiskundige. Van de Beeks conclusie is dat migratie op deze manier onhoudbaar is, en dat Nederland zowel het VN Vluchtelingenverdrag, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als het Kinderrechtenverdrag moet opzeggen. Het is niet zo moeilijk te beredeneren waarom Van de Beek de favoriete migratiedeskundige van rechts is.

Het antwoord van links op Van de Beek afgelopen week kwam er meestal op neer dat hij niet aan het woord mág komen. Je zou denken dat zijn critici bij een man die ze steeds neerzetten als geen échte deskundige, talloze fouten in die 500 pagina’s kunnen aanwijzen. Maar nee. Een poging kwam van twee andere migratiedeskundigen, de alom gerespecteerde Hein de Haas en de in linkse kringen bewonderde Leo Lucassen, die Van de Beek aanpakten in een lange brief waarin heel vaak stond dat het allemaal niet zo erg is als Van de Beek beweert (maar toch nog best erg). Ze maakten een voor deskundigen domme fout door te liegen over de uitsplitsing door het CBS naar herkomstlanden van vluchtelingen onder verdachten van misdrijven, een leugen die Volkskrant-journalist Kustaw Bessems met twee klikken op de CBS-site onderuit haalde.

Ik ben het niet met Van De Beeks eindconclusies eens, en zou het schandalig vinden als Nederland het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opzegt. Maar ik zie werkelijk niet in waarom Van de Beeks ideeën over migratie minder serieus behandeld moeten worden dan die van Leo Lucassen.

Interessant aan Van de Beek vind ik dat hij wijst op de onmenselijkheid van het huidige migratiebeleid, waarbij we mensen dwingen tot levensgevaarlijke tochten na het betalen van hun familiefortuin aan smokkelaars. En dat hij niet vindt dat de dooddoener ‘migratie is van alle tijden’ betekent dat je geen migratiebeléid hoeft te voeren. Criminaliteit is ook van alle tijden, toch heb je er wetten tegen.

Wie hetzelfde heeft gedaan, is een andere migratiedeskundige: Ruud Koopmans. Ik ben zelf meer van de school van Koopmans, omdat hij meer oog heeft voor de noden van echte vluchtelingen. Zijn oplossing is niet: geen migratie meer. Zijn oplossing is: wel degelijk nog asiel, alleen aan mensen die werkelijk in nood verkeren. Aan uitgenodigde en geselecteerde vluchtelingen, waarbij geen enkele twijfel bestaat over hun motieven, en die we niet dwingen tot barre tochten. Dat zijn de vluchtelingen die de UNCHR jaarlijks selecteert. Vaak alleenstaande vrouwen met kinderen, zonder enige twijfel op de vlucht voor geweld. Ze worden verspreid over 34 rijke landen, waaronder Nederland, dat er jaarlijks 500 opvangt. Dat aantal wordt nu verlaagd naar 200. Want Wilders verloor zijn noodwet, maar won dit als wisselgeld. Dikke pech voor 300 mensen van wie niemand ook maar enige twijfel kan hebben over hun leed.

De morele verontwaardiging die Van de Beek deze week oogstte, die verdient u met dit cynische voornemen.