Bij de koffie: Bomgordelfabriek in België ontdekt, Harrison Ford vestigt record en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Vluchteling op verdenking van terrorisme opgepakt in VS

Een Irakees die als Syrische vluchteling de Verenigde Staten binnenkwam, is afgelopen nacht in Sacramento gearresteerd. De man wordt ervan beschuldigd een valse verklaring te hebben afgelegd die met internationale terrorisme te maken heeft, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. Lees verder.

Harrison Ford gat Samuel L. Jackson voorbij

Films met Harrison Ford leverden in de Verenigde Staten de meeste bioscoopomzet ooit op.De 73-jarige acteur neemt de toppositie over van Samuel L. Jackson dankzij zijn rol in Star Wars: The Force Awakens, de film met de meeste omzet ooit in de Verenigde Staten. Lees verder.

Bomgordelfabriek in België ontdekt

Belgische rechercheurs hebben vermoedelijk de plek ontdekt waar de bomgordels werden gemaakt voor de aanslagen van 13 november vorig jaar in Parijs. Zelfs de naaimachine stond er nog. Dat melden Belgische media. De 'fabriek' zou zich in een appartement in Schaarbeek bevinden. Lees verder.