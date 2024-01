'Op school was Kate Winslet niet een van de slimsten, erbuiten ook niet'

— Pas op: satire! Elke week beledigt de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Deze vlees-noch-vis-actrice is zeer ongetalenteerd. Om maar één voorbeeld te geven: als qua acteren Jelka van Houten een 9 op 10 is, is Kate Winslet een 2 op 10.

Zij werd op 5 oktober 1975 geboren in Reading, als dochter van John Winslet, een buidelspecialist bij experimenten op kangoeroes, en Julia Winslet-Bummenbocker, die als verpleegster de stompjes van mensen met een amputatie insmeerde met boerinnetjeszalf.

Op school was Winslet niet een van de slimsten, en dat kwam omdat ze buiten de school ook niet een van de slimsten was. Ze werd gepest omdat het haar tussen de kaken van haar kont niet dezelfde kleur had als haar wenkbrauwen. Ze besloot actrice te worden, zoals de meeste losers. Om maar één voorbeeld te geven: als qua loser Jelka van Houten een 2 op 10 is, is Kate Winslet een 9 op 10. Toch zou ze een grootse carrière opbouwen, zij het aan de hand van totaal overbodige films.

In Revolutionary Road speelt ze een halfgare huisvrouw die niet eens het huishouden kan doen op zo’n manier dat haar man haar niet verdenkt van feminisme. In Sense and Sensibility speelt ze een wijf in een rare jurk, met een raar kapsel, met in haar neusgaten raar snot, waarover ze later lafjes verklaarde: ‘Ik was verkouden.’ In Iris speelt ze een demente schrijfster, die denkt dat haar echtgenoot een halve kilo zemelen is en haar hond een boodschapper van Karel de Vijfde van Spanje. Ze werd door Karel de Vijfde, en trouwens ook door de halve kilo zemelen, volledig overklast.

Maar vooral is Winslet bekend door haar rol in Titanic, een van de belachelijkste films aller tijden. Alles is enorm amateuristisch gefilmd en bijna in alle scènes wordt Kate Winslet vervangen door stand-ins. Zo is er de scène waarin ze naakt wordt getekend door Leonardo DiCaprio. Welnu, voor dat tafereel werd Kate Winslet vervangen door een zwarte actrice, wier huidskleur naar blank werd gefotoshopt. Een ware schande! En voor de scène waarin Kate Winslet in het koude water ligt te wachten op haar redding, is in feite een zeehond met een toupet op z’n kop gebruikt.

Aan het eind van de film speelt Winslet wel haar eigen rol, zij het ongeschminkt, zodat ze eruit ziet als een vrouw van 85. Om maar één voorbeeld te geven: als Kate Winslet er in het echt uitziet als 85, ziet Jelka van Houten er in het echt maar uit als 55.

Winslet is drie keer getrouwd, telkens met iemand die haar al tijdens de huwelijksnacht bedroog (hoe zou je zelf zijn?), en uit al die huwelijken heeft ze kinderen, die met z’n allen veel liever een andere moeder hadden gehad (hoe zou je zelf zijn?). Ze geeft nooit geld aan goede doelen, snauwt al haar bedienden af en als ze meer dan één gin-tonic drinkt, wil ze per se achter een struik schijten. Een bijzonder onuitstaanbare fluttentrut.