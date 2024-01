Brandy (jaren negentigers kennen haar) komt vanuit het niets met een lekker nummer

Naast haar optreden op het laatste album van Ty Dolla Sign is het de laatste jaren nogal rustig rond de Amerikaanse R&B-zangeres Brandy, dé tienerster van de jaren 90. Vandaag doorbrak ze de stilte door vanuit het niets een nieuw nummer te delen.

Beggin & Pleadin heet de song en we kunnen er niet onderuit: dit is gewoon lekker. R&B op z'n jaren 90, in een subtiel soul-sausje. En of je nou hardrocker of gabber bent (of was), de R&B sound uit de nineties is niet te versmaden.

Of Brandy, de oudere zus van Ray J, ook daadwerkelijk met een nieuwe plaat komt, is niet bekend. Voor nu in ieder geval Beggin & Pleadin.

https://www.youtube.com/watch?v=Q_VIE3pxqFY