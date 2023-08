5 cruciale tips voor jouw aankomende autovakantie

Entertainment

Hiphoppionier: DJ Kool Herc gaf eerste hiphopparty ooit

Wat Elvis Presley was voor rock-’n-roll en Louis Armstrong voor jazz, dat was DJ Kool Herc voor hiphop. En het begon allemaal met één feestje in The Bronx, op een zomeravond in 1973. Hoe een 18-jarige immigrant uit Jamaica de basis legde voor een wereldwijde cultuur, daarvoor zelden werd erkend en vijftig jaar na dato alsnog zijn heldenstatus verkreeg. ‘Hij was een mythische figuur in The Bronx. Je hoorde over hem voordat je hem zag.’