Broers draaien door: massamoord in indianenreservaat

Het was 1 september 2022 toen de inheemse Canadees Myles Sanderson het reservaat James Smith Cree Nation binnenreed om coke en meth te verkopen. Niet-verslaafde inwoners vreesden meteen het ergste. Er gebeurden zelden leuke dingen als Myles er was. Meestal kwam hij net uit de gevangenis en bij terugkomst leek hij alleen maar gestoorder te zijn geworden. Een rechter legde hem voor de zekerheid een levenslang verbod op vuurwapenbezit op.

Myles was 32 jaar. Hij had vier kinderen met een vrouw genaamd Vanessa en een vijfde uit een affaire. Hij had een strafblad voor vele misdaden en kwam twee maanden eerder onder strikte voorwaarden vrij nadat hij weer eens een tijd vastzat voor een geweldsdelict. Hij stond nog wel onder toezicht. Bij een nieuwe overtreding zou Myles direct terugkeren naar de gevangenis.

Zijn jongere broer heette Damien. Myles zocht hem na zijn terugkeer op het reservaat zo snel mogelijk op. Damien was 31 jaar. Hij hield van jagen en bakte graag koekjes voor zijn kinderen. Ook Damien kwam geregeld in aanraking met de politie. In augustus 2021 en juni 2022 deden twee slachtoffers aangifte tegen hem wegens mishandeling en ook zijn vrouw Skye ging soms naar de politie omdat Damien haar had aangevallen. Haar man beloofde altijd beterschap en daarom nam ze hem steeds terug.

Dan kwam Myles langs en haalde hij Damien over samen te drinken of drugs te gebruiken. Damien raakte verslaafd aan coke en dronk ook veel

De broers groeiden op in de James Smith Cree Nation, een reservaat in het noordwesten van Canada met 1900 bewoners. Er zijn een paar tarwevelden om te bewerken, maar de werkloosheid is extreem hoog en het lijkt er altijd warm en stoffig. Honderden reservaatbewoners zijn verslaafd aan drank en drugs. Kinderen bieden nauwelijks troost en niemand gelooft dat de toekomst minder slecht wordt.

Verlaten en ongewenst

Myles had het meeste last van zijn jeugd. Zijn vader sloeg hem en zijn moeder beschermde hem niet. Hij ging wonen bij zijn grootouders, maar die brachten hun kleinzoon weer naar zijn vader. Sanderson senior wist ook leukere dingen dan het opvoeden van zijn zoon en zette hem na een paar maanden af bij zijn moeder, die hem na korte tijd weer terugbracht naar zijn vader. Familieleden namen hem even op in hun gezin en brachten Myles snel naar een broer, zus, neef of nicht. Een onderzoeker van de reclassering zou later schrijven dat Myles zich als kind verlaten en ongewenst voelde.

Hij begon op zijn twaalfde met drinken en het roken van hasj. Twee jaar later nam hij coke en meth. Hij werd lid van een bende en gebruikte met plezier extreem geweld. Myles was nog minderjarig toen hij voor het eerst in de gevangenis belandde. Na zijn vrijlating leek het eerst een tijdje beter met hem te gaan. Met kerst 2007 ontmoette hij een vrouw genaamd Vanessa. Zij was 21, hij 17. Vanessa vond hem lang en knap. Ze kregen een relatie. Na een paar maanden begon hij haar ineens te wurgen. Haar vader Earl zag het en viel Myles aan. Een andere keer brak Myles Vanessa’s kaak. Toch besloot ze kinderen met Myles te nemen. Earl vond dat een slecht idee omdat hij zijn schoonzoon haatte. Die mening bleef de jaren erna in stand. Myles was er nooit voor zijn kinderen en Vanessa’s vader nam de opvoeding over.

