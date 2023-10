John van den Heuvel: 'De bedreiging van Tim Hofman is een nieuw dieptepunt'

Tim Hofman deinst doorgaans nergens voor terug, maar nu trok hij toch wel even bleek weg…

Vind je het gek? Op 6 september blijkt er zich ’s avonds om 21.00 uur een gewapende man te hebben gemeld in het gebouw van BNNVARA. Met een vuurwapen en een mes op zak zei hij tegen een beveiliger dat hij daar was om Hofman om het leven te brengen. De beveiliger schakelde vanzelfsprekend meteen de politie in en het 41-jarige heerschap uit Breda werd opgepakt. Wat bleek? Eerder op de dag was dezelfde verdachte óók al in het gebouw geweest om bij via de receptie een ontmoeting te arrangeren met Hofman. Dat lukte gelukkig niet, want we moeten er niet aan denken wat er was gebeurd als de olijke baardmans met zijn gelakte nageltjes enthousiast was komen aanhuppelen…

Is het nog wel veilig om journalist of BN’er te zijn?

In ieder geval kun je het Mediapark in Hilversum maar beter mijden als je een mening hebt. In 2002 zag Volkert van der G. zijn kans schoon om Pim Fortuyn aldaar de dood in te jagen. In 2021 werd het Mediapark voor langere tijd aangemerkt als veiligheidsrisicogebied vanwege de dreiging rondom de uitzendingen van RTL Boulevard, na de aanslag elders op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Nu het Mediapark ook het toneel was van de agressie richting Tim Hofman, kunnen we ons voorzichtig afvragen of het park wellicht te groot is, te vrij toegankelijk voor iedereen en daardoor te lastig om te beveiligen. Wel hebben we vernomen dat de beveiliging is aangescherpt na het incident. Zo was het voorheen mogelijk om zonder pasje of aanmelding de hoofdingang van het BNNVARA-gebouw in te komen. Dat kan nu niet meer. Het zal een hele opluchting zijn voor Tim Hofman. Maar ook buiten het Mediapark is het eng om beroemd te zijn. Bas Muijs werd kort geleden nog gegijzeld en zwaar mishandeld door de partner van zijn ex. Hij wist te ontkomen en dus te overleven door een hartaanval te faken. Carice van Houten ontving vervelende brieven en zelfs condooms in haar brievenbus. Een schizofrene vrouw die er zeker van was dat ze een kosmische verbinding voelde met John Ewbank achtervolgde hem jarenlang. Olcay Gulsen kreeg het doodsbenauwd vanwege de bedreigingen van een agressieve stalker, die helemaal door het lint ging toen Olcay bij hem aan de deur verscheen om verhaal te halen. Chantal Janzen kreeg het doodsbenauwd toen bleek dat haar stalker een scooterrijder had neergestoken om met die scooter naar het huis van Chantal te rijden.

Wat vindt Tim Hofman van zichzelf?

‘Ik wil mij helemaal de tyfus deugen, wat is daar mis mee?’

Wat vinden wij van Tim Hofman?

Niet van die rare ziektes gebruiken, deugniet.

Journalisten moeten zich vrijelijk kunnen uiten zonder vrees voor hun veiligheid

Wat vinden anderen van Tim Hofman?

Thomas Bruning - Journalistenbond NVJ

‘Het is best alarmerend dat journalisten zijn veranderd van boodschapper in doelwit. Het geldt niet voor alle journalisten en alle situaties, maar het is wel een soort tendens die zorgelijk is en die ook reden is geweest voor ons om PersVeilig op te richten. Dat is een project van de NVJ met het Openbaar Ministerie, de Politie en het Genootschap van Hoofdredacteuren met als doel het versterken van de positie van journalisten tegen agressie en geweld. Of Tim Hofman er zelf om heeft gevraagd door zijn neus in gevoelige zaken te steken? Dat vinden wij niet. Als journalist moet je ook controversiële onderwerpen durven aanpakken. Zorgvuldig zijn moet je altijd, maar als je als journalist bepaalde onderwerpen gaat vermijden of jezelf gaat censureren, gaat er iets ernstig fout. Gelukkig is het nu niet gekomen tot een echte aanslag, maar dit doet enorm veel met een redactie. Die gaan zich natuurlijk afvragen wat ze oproepen als ze weer een spraakmakend onderwerp oppakken. Toch moet je als journalist misstanden blijven benoemen. Tim overweegt zijn methoden volgens mij goed. Hij maakt iemand niet onnodig kwetsbaar door met draaiende camera zijn of haar huis in beeld te brengen; ik denk dat hij goed overweegt wanneer er een ingrijpendere methode nodig is. Het is een zorgwekkende tendens dat journalisten worden aangevallen vanwege hun werk, maar je ziet ook dat de beroepsgroep zich weerbaar toont. Of het nou gaat om John van de Heuvel of Tim Hofman: ze laten zich niet uit het veld slaan.’

John van den Heuvel - collega

‘Een nieuw dieptepunt. Er zijn natuurlijk al wel vaker incidenten geweest op het Mediapark. Kennelijk zijn er onder de huidige omstandigheden helaas weinig mogelijkheden om dit soort dingen te weren. Als kwaadwillende kun je blijkbaar veel te makkelijk doordringen. Er zal dus scherper moeten worden beveiligd. Ik pleit ervoor om een deel van het Mediapark minder goed toegankelijk te maken. Het is onzin om te stellen dat het Mediapark te groot is om te beveiligen. Een aantal studiocomplexen en -gebouwen waar mediabedrijven live uitzenden, kun je prima voor een wat groter publiek afsluiten. Je zult altijd een zeker restrisico houden, maar nu is het een gatenkaas. Echt een blamage. Er is geen enkel mediabedrijf, ook niet in het buitenland, dat zo slecht beveiligd is. De onderwerpen die Tim Hofman behandelt zijn absoluut geen rechtvaardiging om hem kwaad te doen. Van journalisten wordt juist verwacht dat ze hun neus steken in dingen die het daglicht niet velen. Dat mag geen reden zijn om op je tellen te moeten passen of om met dit soort gekken te maken te krijgen. Een journalist hoort een beetje een luis in de pels te zijn. Dat doet Tim Hofman prima.’

Wilfred Genee - collega

‘Door mijn stijl van presenteren heb ik regelmatig te maken met personen die een hekel aan me hebben. Dat vind ik geen probleem, dat mogen ze zelfs tegen me zeggen. Een probleem heb ik met de mensen die over de schreef gaan. Ik heb 18, 19 stalkers in mijn telefoon staan. Dan denk ik toch: er zit ook gewoon een uitknop op de televisie.’

Loretta Schrijver - collega

‘Toen ik in 1989 net bij het RTL Nieuws werkte ben ik serieus lastiggevallen door mannen. Doodsbang ben ik geweest. Het was zelf zó erg dat de politie een periode extra voor mijn huis heeft gesurveilleerd. Ik voelde me thuis niet meer veilig. En na mijn werk ben ik langere tijd onder begeleiding van beveiligers naar huis gebracht. Ooit is er zelfs op de rijksweg een man opgepakt die onderweg was naar mij. Hoe heftig is dat! Het was best een traumatische ervaring. Maar ik begrijp wel hoe die bedenkelijke praktijken ontstaan. Als je met je kop op televisie bent, word je een vertrouwd persoon in de huiskamers. En gaan mensen fictie met werkelijkheid verwarren. Ze beschouwen je als een soort vriendin. Een onbereikbaar iemand, waarmee ze toch in contact willen komen. Sommige mensen gaan daar helaas erg ver in. Dit is het neveneffect van BN'er zijn.’