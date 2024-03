Man aangehouden die Wilders dreigde te vermoorden

Eerder twitterde de PVV'er al tweemaal dit jaar over het ondertekenen van aangiftes bij de politie. Zondag liet Wilders op X weten dat het ondertekenen van één specifieke aangifte heeft geleid tot een aanhouding. Over de identiteit van de man en de reden van de bedreiging aan het adres van de PVV-voorman is verder niets bekend. De verdachte wordt morgen (dinsdag) al voorgeleid.

De PVV-voorman schrijft over de bedreigingen op het platform X. Bekijk ook Wilders tekent wederom berg aan aangiftes bij de politie

Zwaar beveiligd

Ondanks het feit dat de politicus al jarenlang streng wordt beveiligd, is de PVV'er duidelijk opgelucht dat deze arrestatie heeft plaatsgevonden. De PVV-voorman ontvangt dagelijks meerdere doodsbedreigingen en ook deze man zei Wilders het leven te willen ontnemen. De man in kwestie werd maandag al voorgeleid voor de rechter.

Veel dank aan de politie eenheid Amsterdam die dit weekend een persoon in een woning heeft aangehouden ivm een dreiging mij te vermoorden. Dank aan het team bedreigde politici van de politie Den Haag dat ik de aangifte snel kon tekenen. Zonder de politie was ik vogelvrij. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 10, 2024

Dankwoord

Op X sprak de politicus zijn dankwoord uit: 'Veel dank aan de politie-eenheid Amsterdam die dit weekend een persoon in een woning heeft aangehouden ivm een dreiging mij te vermoorden.' Daarnaast bedankte de PVV'er het team bedreigde politici van de politie Den Haag. Zij maakten het voor hem mogelijk om de aangifte tegen de man snel te tekenen. 'Zonder de politie was ik vogelvrij', sloot de PVV-voorman af.