Dit is waarom het verzekeren van je auto zo belangrijk is!

Stel je voor, je bent lekker onderweg met je auto en plotseling, bam, een kleine onoplettendheid en je zit in een botsing. Niet alleen vervelend omdat je autoschade heeft, maar ook omdat je ineens met allerlei kosten geconfronteerd wordt. Daarom is een autoverzekering geen overbodige luxe.

Het is zelfs wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering te hebben. Maar een auto verzekeren bij OHRA kan je veel meer bieden dan alleen het afdekken van schade aan anderen. Denk aan bescherming tegen diefstal, natuurrampen of hulp bij pech onderweg. Een goede autoverzekering zorgt voor rust op de weg. Je weet dat wanneer er iets gebeurt, je niet alleen staat. En laten we wel wezen, autorijden brengt altijd risico's met zich mee, hoe voorzichtig je ook bent. Bij OHRA kun je gemakkelijk online jouw autoverzekering berekenen en direct zien wat je kwijt bent aan premie. Zo ga je altijd met een gerust hart de weg op.

Verschillende soorten autoverzekeringen uitgelegd

Er zijn verschillende smaken als het gaat om verzekeringen voor je auto. De basis is de WA-verzekering die schade dekt die jij met je auto aan anderen veroorzaakt. Maar wat als er iets met jouw eigen auto gebeurt? Dan komt de WA Plus verzekering om de hoek kijken. Deze biedt naast de WA-dekking ook bescherming tegen bijvoorbeeld diefstal en ruitschade. Bij OHRA heb je ook de keuze voor een All-Risk verzekering, ook wel bekend als de WA volledig cascoverzekering. Dit is de meest uitgebreide optie waarbij bijna alle schades aan jouw eigen auto gedekt zijn, zelfs als je zelf per ongeluk tegen een paaltje rijdt. Met deze verzekering ben je dus tegen vrijwel alles beschermd.

Hoe kies je de juiste verzekering voor jouw situatie

Het kiezen van de juiste verzekering hangt af van verschillende factoren. Hoe oud is je auto? Hoeveel kilometers rijd je per jaar? En hoe belangrijk vind je het om geen grote onverwachte kosten te hebben? Als je auto al wat ouder is, kan het zijn dat een WA-verzekering voldoende is. Maar heb je net een nieuwe auto gekocht, dan wil je misschien kiezen voor een All-Risk verzekering. OHRA maakt het makkelijk om te kiezen door middel van hun online tool waarbij je gemakkelijk en snel jouw autoverzekering kunt berekenen. Je vult wat gegevens in over jouw situatie en ziet meteen welke opties er zijn en wat deze kosten. Zo kun jij de verzekering kiezen die het beste bij jou past.

Tips om te besparen op je autoverzekering

Verzekeren kost geld, maar door slim te kiezen kun je besparen zonder op belangrijke zaken in te leveren. Een hoge no-claimkorting kan aantrekkelijk zijn als je al jarenlang schadevrij rijdt. Ook kun je denken aan het verhogen van het eigen risico, waardoor de maandelijkse premie lager wordt. Bij OHRA profiteer je daarnaast van extra voordelen zoals collectiviteitskorting als jouw werkgever afspraken heeft gemaakt met OHRA of als je lid bent van een bepaalde vereniging. En rijd je minder kilometers? Dan kan de kilometerverzekering van OHRA interessant voor jou zijn.