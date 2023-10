Subsidie aanvragen voor een elektrische auto: hierop moet je letten

@media (max-width: 680px){#fig-653c11d64d602 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-653c11d64d602 img{#fig-653c11d64d602 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-653c11d64d602 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-653c11d64d602 img{#fig-653c11d64d602 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-653c11d64d602 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-653c11d64d602 img{#fig-653c11d64d602 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Maar waar moet je rekening mee houden als je deze subsidie wil aanvragen? En welke voorwaarden zijn eraan verbonden? In dit artikel vertellen we je er alles over.

Elektrisch rijden aantrekkelijker maken

Overweeg je een elektrische auto te kopen? Naast de vele voordelen moet je helaas wel rekening houden met hoge aanschafkosten. Elektrische auto’s zijn over het algemeen een stuk duurder dan vergelijkbare benzine- en dieselauto’s.

De SEPP-subsidie dekt een deel van de kosten en hoeveel subsidie je krijgt hangt af van het type auto. Kies je voor een nieuw model? Je kunt dan rekenen op een tegemoetkoming van € 2.950. Ook als je een tweedehands auto aanschaft, kun je een tegemoetkoming aanvragen. Het bedrag dat je dan ontvangt is € 2.000.

Naast de SEPP-subsidie maakt de overheid ook op andere manieren elektrisch rijden aantrekkelijker. Zo is de bijtelling van elektrische auto’s verlaagd voor automobilisten die een auto zakelijk leasen.

Zo veel geld zit erin het subsidiepotje

Voor het kalenderjaar 2023 heeft de overheid in totaal 67 miljoen euro subsidie gereserveerd voor mensen die een nieuwe elektrische auto willen kopen. Voor bestuurders die liever een elektrische occasion willen, zat er begin dit jaar 32,4 miljoen euro in het potje. Is het geld op? Dan kun je geen tegemoetkoming meer aanvragen. Hoe eerder je een aanvraag doet, hoe beter.

Hoeveel geld er nog beschikbaar is, is te vinden op de website van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): informatie voor een nieuwe auto , informatie voor een tweedehands auto .

Dit zijn de voorwaarden voor de SEPP-subsidie

Is er nog geld beschikbaar? Check dan voordat je de subsidie aanvraagt of je voldoet aan alle voorwaarden. Houd onder andere rekening met het volgende:

- Je kan de subsidie alleen voor jezelf aanvragen als particulier. Je kunt de tegemoetkoming niet aanvragen voor een ‘auto van de zaak’.

- Je moet een geldig woonadres hebben in Nederland;

- De auto staat op jouw naam;

- De auto die je aanschaft moet volledig elektrisch zijn en een actieradius hebben van minimaal 120 kilometer;

- De auto heeft een catalogusprijs tussen € 12.000 en € 45.000 ;

- De auto is op of na 1 januari 2023 op jouw naam gezet;

- De auto blijft na het aanvragen van de subsidie minimaal drie jaar op jouw naam staan. Je kunt van auto wisselen, mits deze voldoet aan alle bovenstaande voorwaarden.

Bekijk de mogelijkheden of wacht tot 2024

Overweeg jij de overstap naar elektrisch rijden? Het loont dan om je goed in te lezen in de mogelijkheden voor een tegemoetkoming. Wacht er vooral niet te lang mee, want het einde van het jaar nadert en subsidiepot kan leeg raken.

Als er geen geld meer beschikbaar is, is het verstandig om te wachten tot volgend jaar. 2024 is het laatste jaar waarin je subsidie kunt aanvragen voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Bij een nieuwe elektrische auto krijg je in 2024 in totaal € 2.550. Voor een tweedehands model blijft de tegemoetkoming op € 2.000 staan.