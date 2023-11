Keukentrends die nooit uit de mode raken

@media (max-width: 680px){#fig-654e65249b1df img.lazyloading{background: #eee;}#fig-654e65249b1df img{#fig-654e65249b1df img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-654e65249b1df img.lazyloading{background: #eee;}#fig-654e65249b1df img{#fig-654e65249b1df img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-654e65249b1df img.lazyloading{background: #eee;}#fig-654e65249b1df img{#fig-654e65249b1df img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

En - laten we eerlijk zijn - het is ook nog eens meteen het leukste gedeelte om mee aan de slag te gaan. Dus wat voor soort stijlen kun je zeker in de gaten houden voor het nieuwe ontwerp van je eigen keuken? Lees verder in dit blog en doe alvast wat inspiratie op voor het toekomstige design in huis.

Opvallende tegels voor aan de muur

Voeg je maar al te graag wat kleur toe aan de keuken? En mag het ontwerp volgens jou nét even wat anders aan worden gepakt in vergelijking met een standaard keuken die je in een keukenwinkel vaak tegenkomt? In dat geval kun je een keer goed uitpakken met de kleur en de stijl van de tegels. Ga bijvoorbeeld voor een leuk patroon met een metro tegel of een hexagon tegel. Of ga voor een kleine vierkante tegel, maar dan we in een meer uitgesproken kleur. De tegels aan de muur kunnen de door jou gewenste stijl alleen maar extra benadrukken, dus het is een erg goed idee om je hier wat verder in te verdiepen. Daarnaast beschermen tegeltjes de muur tegen vlekken die kunnen ontstaan tijdens het snijden of koken en ze zijn gemakkelijk schoon te houden.

Neutrale en rustige kleuren voor een rustgevend totaalplaatje

Maak je maar al te graag een relaxte plek om lekker in te borrelen of te eten in je eigen keuken? Bijvoorbeeld omdat je op deze manier de mooiste momenten kunt ervaren met vrienden of met familie? Dan is het een goed idee om juist te kiezen voor meer neutrale en rustige kleuren. Je kunt daarbij denken aan tegels in het beige of het grijs, aangevuld met luxe keukenkastjes in het wit. Het zorgt voor een erg open gevoel en het kan de ruimte ook nog eens optisch groter laten lijken. De kers op de taart? Investeer in fijne en praktische accessoires zoals een prachtige spiegel en handige rekjes voor het ordenen van kruiden en specerijen.

Verschillende tijdloze keuken stijlen, zoals een moderne en landelijke stijl

Er zijn altijd wel een aantal trends op het gebied van keukens die eigenlijk nooit uit de mode raken. Een landelijke stijl en een moderne stijl zijn daar misschien wel de twee meest bekende voorbeelden van. Door te kiezen voor een neutraal soort keukenblad en keukenkastjes in een neutraal design, weet je zeker dat het ontwerp er na tientallen jaren nog steeds even waanzinnig uit blijft zien. Probeer dan wel te investeren in materialen van de hoogste kwaliteit, zoals natuursteen.

Apparatuur van de hoogste kwaliteit voor een luxe gevoel

Maar het uitzoeken van het juiste soort apparatuur tijdens de nodige keuken inspiratie opdoen is ook een echte must die op je to-do lijst komt te staan. Door te kiezen voor bijvoorbeeld dezelfde kleuren of apparatuur uit dezelfde collectie, zorg je meteen voor veel meer rust en eenheid in de ruimte. En dat is natuurlijk hetgeen dat je het liefste wenst te bereiken. Ga je hier op korte termijn ook al een keer mee aan de slag?

Ontdek tijdloze en trendy keukentrends door een bezoek aan een keukenwinkel te brengen

Kom je op dit moment graag meer te weten over de meest trendy (en tijdloze) keukentrends van dit moment? Dan is het altijd een goed idee om verschillende stijlen met elkaar te vergelijken in een keukenwinkel bij jou in de buurt. Hier kun je meteen een afspraak met een medewerker maken, om op deze manier samen het keukenontwerp uit te werken. Er wordt maar al te graag met je meegedacht en je ontvangt goede tips en adviezen.