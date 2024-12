Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 49ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier , gewoon online.

Ontspringt Desi de dans?

Na zijn veroordeling voor de Decembermoorden is het Suriname nog niet gelukt de voortvluchtige Desi Bouterse aan te houden. Nederland zou hierbij een handje kunnen helpen, vanwege de drugsveroordeling die nog uitstaat tegen de voormalige legerleider. Dat stelt advocaat Gerard Spong. Maar dan moet de Nederlandse staat wel opschieten, omdat de termijn om hem in de cel te zetten bijna is verjaard. ‘De rechtsstaat is niet alleen een papieren tijger.'

Niet iedereen is een narcist

‘Je gaat over m’n grens heen.’ ‘Dit is echt super toxic.’ ‘Waarom ga je om met die zieke narcist?’ ‘Ik voel me hier dus echt superonveilig bij.’ In korte tijd lijkt het alsof er een nieuwe taal is ontstaan: Therapy Speak. Waarom praten zoveel mensen alsof ze gecertificeerde psychologen zijn? En is dat alleen maar vreselijk? Of kunnen we er ook wat van leren?

Spannender dan Fifty Shades

Dubbelleven heet het opwindende fictiedebuut van journalist Marith Iedema, waarbij Fifty Shades of Grey verbleekt, aldus Heleen van Royen. In deze voorpublicatie maken we kennis met Charlie die na twaalf jaar plichtmatig huwelijk met Boris haar seksleven een nieuwe impuls wil geven. Als ze Dane tegen het lijf loopt, wordt haar seksuele horizon pas echt verbreed.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

GeenStijl-baas Frank Tieskens: 'We schoppen overal tegenaan'

Sinds de zomer van 2023 staat Frank Tieskens (38, pseudoniem Ronaldo) aan het roer van het even geliefde als verguisde roze weblog GeenStijl. Hoe reilt en zeilt de website, wat is het belangrijkste doel en hoe zoude hoofdredacteur GeenStijl zelf de maat nemen? ‘We hebben allemaal enigszins gewichtige kritiek op politiek, media en cultuur, maar we zijn uiteindelijk ook maar zes gasten die schrijven wat in ze opkomt.’

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen. Ontvang onze nieuwsbrief Geen update meer missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief! Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Bouwen als therapie

Wat krijg je als een lieve echtgenote een leeg stuk grond in Tokyo koopt voor haar man om hem te helpen uit zijn burn-out te komen? Dan krijg je dit: het meest bijzondere gebouw van de stad dat na bijna twintigjaar bouwen eindelijk zijn voltooiing nadert.