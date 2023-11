Imagodeskundige Zabeth van Veen: 'Tino Martin is onbetrouwbaar en heeft geen ruggengraat'

Een feestje, een muziekje; daar hoort toch een borreltje bij?

Dat geldt zeker als je een kaartje hebt gekocht voor een lekker avondje uit en ontspannen in het publiek staat. Maar voor de artiest op het podium is dat wat anders. Die moet op de toppen van zijn kunnen presteren om de betalende bezoekers te vermaken en daarbij in perfecte conditie verkeren, geconcentreerd zijn en met een stem in optima forma op de bühne staan: dat is topsport. Alcohol en sport is nou eenmaal een slechte combinatie. Het schijnt ontzettend slecht te zijn geweest wat Tino Martin onlangs in Ahoy liet zien.

Wat was de voornaamste kritiek op de zanger die in de volksmond al Tino Martini heet vanwege zijn drankprobleem?

In zijn docusoap gaf Martin al toe dat hij maar moeilijk maat kan houden wat alcohol betreft. De drankproblemen schenen redelijk onder controle te zijn, maar bij het meest recente concert in Ahoy was het schijnbaar toch weer helemaal mis. Volgens vele bezoekers stond hij straalbezopen en katjelam op het podium. Op Instagram regende het woedende reacties, die door Tino structureel werden verwijderd. Een paar hebben we kunnen vangen. Zo schrijft iemand: ‘Als je niet lam op het podium zou hebben gestaan, zou het vast een leuke avond zijn geweest. Zuiplap!’ Ene Sylvana van den Einden maakte ons erop attent dat de zuipende zanger tijdens het concert ‘Ziggo laat je horen!’ riep, terwijl het concert in het Rotterdamse Ahoy was. Ook deze is vrij stevig: ‘Wat een KUT concert! Jij moet lekker terug bij café Tante Roosje gaan schreeuwen, want zingen kan je niet meer, arrogante kwal!’

‘Die heeft echt een alcoholprobleem, hè, die jongen’

Wat vindt Tino Martin van zichzelf?

‘Ik ben een ezel die zich twaalf keer aan dezelfde steen stoot.’

Wat vinden wij van Tino Martin?

Als je maar genoeg drinkt, doet dat steenstoten heus niet zoveel pijn.

Wat vinden anderen van Tino Martin?

Matthijs Albers - showbizzverslaggever

‘Ik heb hem geïnterviewd op de boekpresentatie van Dries Roelvink. Daar ging het toen ook al heel snel met de wijntjes. Als het een probleem voor hem is, moet hij dat voor zichzelf gewoon toegeven. Ik snap best waar het vandaan komt: zijn vriendin heeft een hartstikke leuke kroeg. Hij komt uit een omgeving van gezelligheid en drankjes. Maar hij moet nu ingrijpen. Ik heb begrepen dat collega’s hem “Tino Vino” noemen. Mijn advies aan hem is: stop gewoon nú, dan hoef je ook niet meer te liegen. Wat ik van hem vind als artiest? Ik heb met hem een beetje zoiets van: kijk mij eens René Froger nadoen. Niet echt mijn genre. Hoe ik hem als mens beoordeel? Ik ken ze warmer, laat ik het zo zeggen.’

Zabeth van Veen - imagodeskundige

‘Als je als artiest niet het niveau levert wat de fans verwachten en waarvoor ze hebben betaald, dan krijg je negatieve reacties, steeds minder fans en nemen de opdrachten af. Tino Martin heeft blijkbaar te weinig zelfinzicht en moet door zijn management worden bijgestuurd, al is dat erg moeilijk als er drugs of alcohol in het spel is. Mensen zijn dan vaak minder voor rede vatbaar. Er zit fundamenteel iets fout bij deze artiest, Tino heeft blijkbaar een verslaving, maar zijn management wordt betaald om hem in de lucht te houden. Zeker als een artiest niet heel erg intelligent is en weinig zelfkennis heeft, is een doortastende manager van cruciaal belang. Het lastige bij Tino Martin is het verlies van zijn geloofwaardigheid. Eerder zeggen dat alles is opgelost en alles onder controle is en daarna ogenschijnlijk beschonken op het podium staan: dan ben je onbetrouwbaar en heb je geen ruggengraat. Dat imago zal nog wel even aan hem kleven, tot hij aantoonbaar iets aan zijn probleem heeft gedaan.’

Robert Leroy - collega, vriend & buurman

‘Ik vind dat het allemaal erg uit z’n verband is getrokken. Ik ben bij de repetitie voor Ahoy geweest, omdat ik weet dat Tino dat leuk vindt. Ook heb ik mensen gesproken die dicht bij hem staan. De repetitie stond als een huis en de show in Ahoy ook, wat ik erover heb gehoord. Mijn vriendin was er bijvoorbeeld bij en ze vond het geweldig. Ik heb het gevoel alsof er een soort hetze tegen Tino Martin gaande is: als er maar één iemand negatief is, geeft een hele meute mensen maar wat graag bijval. Ik heb eergister nog lekker met hem zitten eten en we hebben het hier niet eens over gehad. Niet één keer hebben we gesproken over geschreven negativiteit of wat dan ook. Ik weet 100 procent zeker dat alles in zijn show gewoon top was. Ook weet ik hoe hard hij werkt; hij doet soms acht shows in een week. Dan slaat de vermoeidheid toe en als dat wordt toegeschreven aan drankgebruik, vind ik dat erg makkelijk en onterecht.’

Koos van Plateringen - presentator & ervaringsdeskundige

‘Net als ieder ander is Tino Martin gewoon een mens. Het is dus voor hem niet moeilijker of makkelijker om met drank te minderen of te stoppen. Alcohol helpt mensen stress te verdoven en om te gaan met spanning. Het menselijk systeem, dus het lichaam en het brein, raakt daar snel aan gewend. Als een artiest gespannen is, maar net even wat lekkerder op het podium staat na twee biertjes, is diegene al de sjaak. Want het systeem zegt de volgende keer: “Dit wil ik weer, want het was een succes.” Om hetzelfde effect te bereiken, heb je steeds meer nodig. Je zit dus al heel snel in een val. Daarnaast herinnert het brein zich de situatie. In het geval van Tino zal een podium en een zaal vol mensen voor hem automatisch gekoppeld zijn aan alcoholgebruik. Het is heel moeilijk om daar uit te stappen. Als hij zelf niet inziet dat hetgeen hij aan het doen is, niet werkt en dat hij daarmee moet stoppen, dan is er bijna geen beginnen aan. Stap 1 is: aan jezelf toegeven dat je een alcoholprobleem hebt. Dan kun je vervolgstappen ondernemen. Ik heb hem vaak geïnterviewd, Tino is echt een perfectionist. Zijn team denkt groot, groter, grootst. Dat vraagt iets van je als artiest. Daar kun je mee leren omgaan, maar dat is wel vakwerk.’