Hoe Ludo Sanders bijna uit Meerdijk verdween

In 2017 kreeg hoofdschrijver Pia Blanco een hoogoplopend conflict met Erik de Vogel, de vertolker van de rol van Ludo Sanders. Het begon allemaal met een liefdeslijn tussen de karakters Janine (Caroline de Bruijn, in het echte leven én in de serie Eriks vrouw) en Rik (Ferri Somogyi).

Het was niet de eerste keer dat Janine iets met een ander had, maar om één of andere reden trok De Vogel het ditmaal niet. Hij maakte, gesteund door zijn echtgenote, bij Blanco en uitvoerend producent Rohan Gottschalk bezwaar tegen het verhaal. Tevergeefs.

Vervolgens gingen De Vogel en De Bruijn elders in de organisatie op zoek naar steun. Ook tevergeefs. De liefdeslijn werd doorgezet. Groot was de verbazing op de set toen de acteur opdook tijdens dagen dat zijn vrouw scènes had met Somogyi. De Vogel ging staan toekijken en dat zorgde voor veel spanning tijdens de opnames.

Op feestjes en andere bijeenkomsten hing er een ijzige sfeer tussen Erik de Vogel en Pia Blanco, die hij verantwoordelijk hield voor de storyline die hem zo tegenstond. Ook bleef hij maar met suggesties komen om de verhouding van Janine en Rik af te zwakken. Juist in deze periode plakte een onbekende een post-it met ‘HEKS’ op de deur van Blanco’s kantoor.

De ruzie tussen hoofdschrijver en acteerveteraan resulteerde in een idiote climax van een verhaallijn die tegelijkertijd gaande was. Janine was in handen gevallen van seriemoordenaar Hein Lissenberg en dreigde aan een voortijdig einde te komen. In de oorspronkelijke scènes werd ze nog nét voor het moment suprême gered door Rik. De Vogel eiste dat zijn karakter daar ook een rol in kreeg en producent Gottschalk gaf toe. Het gevolg was dat Ludo Sanders op het laatste moment in die scènes werd geschreven. Als je het terugkijkt, zie je dat hij alleen maar een beetje door het beeld loopt, zonder enige functie.

Blanco, die in 2010 als hoofdschrijver Onderweg Naar Morgen met vaste hand naar de afgrond leidde, was helemaal klaar met die vervelende Erik de Vogel. Ze zette een verhaallijn op waarin Ludo zoveel mogelijk werd vernederd: eerst zou hij Janine verliezen, daarna zijn geld en vervolgens zijn huis. Uiteindelijk zou hij berooid vertrekken naar onbestemde oorden. Na meer dan twintig jaar was het exit Ludo Sanders. Maar dat laatste kreeg ze er niet doorheen. Uiteindelijk kwam Ludo wel diep in de ellende, maar bleef hij in de serie.