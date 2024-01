De opmars van landelijk-industriële elementen in onze woningen: zo komt dat

@media (max-width: 680px){#fig-65b7d1df003f7 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65b7d1df003f7 img{#fig-65b7d1df003f7 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65b7d1df003f7 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65b7d1df003f7 img{#fig-65b7d1df003f7 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65b7d1df003f7 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65b7d1df003f7 img{#fig-65b7d1df003f7 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Persoonlijk smoel: mensen mogen weer zien wie ergens woont

De eerste begrijpelijke reden is dat mensen weer graag aan hun visite willen laten zien wie er woont. Een platenverzameling in een met zorg uitgezochte, industriële wandkast, waarvan je allerlei voorbeelden ziet op woonplatform Gigameubel.nl , zorgt al snel voor gesprekken over muziek. Boeken, foto's (al dan niet van sportlegenden of filmsterren) en souvenirs geven datzelfde effect. Hier was, als we de interieurgoeroes van deze wereld moesten geloven, lange tijd geen plek voor. Maar nu stallen bewoners weer graag hun persoonlijke prullaria uit, in trendy meubels die nét even anders ogen.

Zwart-wit minimalisme verveelt

Wonen zoals iedereen al woont, wil niemand. In de sobere jaren '80, een decennium dat zich kenmerkt door economische recessie, atoomdreiging en synthetische popmuziek, moest opeens alles 'strak' en minimalistisch. Die stijl heeft tot diep in deze eeuw beklijfd. Al wordt deze nu met iets meer kleur vormgegeven, en heet het nu hotel-chique: het anonieme effect blijft hetzelfde. Daar trappen niet veel mensen meer in.

Duurzaamheid voorop

Modewoord of tijdloze trend? Duurzaamheid is het allebei. Klimaatverandering drukt ons met de neus op de feiten: willen we langer op deze planeet blijven wonen, dan zit er niks anders op en moeten we ook bij het inrichten van woningen duurzaam blijven denken. Dus: echte houten meubels in plaats van fineer, MDF of andere niet zo duurzame surrogaten. Hout straalt bovendien als geen ander materiaal dat landelijk-industriële aspect uit. Het is warmer, gezelliger. En uiteindelijk ook trendyer.

Meer behoefte aan contact met de natuur

Landelijk-industrieel én duurzaamheid sluiten daarnaast mooi aan bij een ander blijvertje in interieurland: het re- en upcyclen van afgedankte spullen. Zelfs van afval worden kunstwerkjes gemaakt, terwijl overjarige radio's, met speakers van riet of rotan en een houten behuizing, dienst doen als old school blikvanger. Ook al komt er al jaren geen geluid meer uit. De term industrieel doet, tot slot, niet direct vermoeden dat het om natuurlijke producten gaat, toch is het zo. Het gaat om de oorsprong van materialen: het hout van je boekenkast, het steen in de muren en het metaal van je verlichting. Zeker sinds de lockdownperiode is er meer behoefte aan contact met de natuur en een interieur dat daarbij past is een logisch gevolg.