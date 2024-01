Nieuwe Revu's kijktip: 'Mr. & Mrs. Smith'

Donald Glover en Maya Erskine vonken als de twee geheim agenten die door hun organisatie aan elkaar worden gekoppeld. De huwelijkse staat is een ideale dekmantel voor de gevaarlijke operaties die ze moeten uitvoeren. Deze Mr. & Mrs. Smith is helemaal 2024.

De actie is realistisch en onverwacht, de humor scherp en ironisch. Veel tijd gaat op aan karakterontwikkeling, want wat zijn deze John en Jane Smith verschillend. Hij best wel macho, maar een tikje onzeker. Zij een ijskoude perfectionist met een ongemakkelijk verleden. Tijdens de intake voor haar nieuwe job (identificatie via afgeknipte nagel) vraagt de computer Jane of ze bereid is alle banden met het verleden te verbreken. ‘Je gaat me betalen om niet met mijn vader te hoeven praten? Waar kan ik tekenen?’ Zo raakt Mr. & Mrs. Smith precies de goede toon van slim vermaak, zonder de vaart uit het oog te verliezen.

Mr. & Mrs. Smith start 2 februari op Prime.