Ineens was ie daar, de stikstofcrisis. Als er iets is wat die ellende duidelijk heeft gemaakt, is dat dit soort regeltjes niet alleen zijn doel voorbij schiet, maar vooral dat ze niet uit te leggen zijn aan het volk. Dat mensen nergens meer kunnen wonen omdat er geen huizen gebouwd mogen worden omdat het gras op de hei te hard groeit, het is niet uit te leggen.

Het werkt verstikkend. Ondernemers die van de gemeente verplicht lid moeten worden van een ondernemersvereniging. Restauranthouders die belasting moeten betalen als ze een menukaart naast de deur hangen. Kinderen die niet op straat mogen stoepkrijten, omdat... ja, waarom eigenlijk?

Onder de kabinetten-Rutte zijn er ruim 10 procent meer wetten, ministeriële regelingen en bestuursmaatregelen bijgekomen. Het afschaffen van wetten en regels blijkt moeilijker dan het invoeren ervan, stelt antiregeltjespartij VVD. In verkiezingstijd werkt het, maar als er beloften moeten worden waargemaakt, geeft de partij niet thuis.

Er vanuit gaande dat een opvolger van Rutte ook weer met een economische crisis te maken krijgt, is het nu nodig om werk te maken van het versimpelen van wet- en regelgeving. Voordat het te laat is en het land helemáál op z’n gat ligt. Niet op z’n Ruttes, maar echt.

Er moet een Deltaplan deregulering komen met een minister van Deregulering, die het land uit de verstikkende houdgreep van regeltjes bevrijdt. Als het maar geen VVD’er wordt, zou je haast zeggen. Regel het.