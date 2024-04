Tape Khalid Kasem openbaar: Peter R. de Vries beschermde zijn imperium

De veelbesproken, heimelijk gemaakte opname waarop te horen is hoe Khalid Kasem als advocaat aan een cliënt voorgesteld zou hebben om een ambtenaar om te kopen, is openbaar geworden.

‘Of je hebt iemand een poot uitgedraaid, of iemand omgekocht. Beiden zitten we mee in de maag’, zegt Peter R. de Vries op een bandopname uit 2019 tegen zijn kantoorgenoot Khalid Kasem. ‘Ik heb hem geen poot uitgedraaid. Blijft het andere verhaal staan’, antwoordt Kasem. De televisiepresentator erkent daarmee dat hij als advocaat gepoogd heeft om namens een cliënt iemand om te kopen.

Het vermoedelijk door Peter R. de Vries zelf opgenomen audiobestand is door GeenStijl online gezet. In januari schreef Algemeen Dagblad op basis van de audio al dat de kantoorgenoten, in aanwezigheid van Peters zoon Royce de Vries, bespraken hoe ze moesten omgaan met een poging tot omkoping.

De Drie Musketiers

De tape was aan de krant gestuurd door één of meerdere mensen die zich ‘De Drie Musketiers’ noemen en de onthulling van het gesprek leidde tot schorsing van Kasem als presentator van BNNVARA-programma Khalid&Sophie. Royce de Vries spande een rechtszaak aan die in eerste instantie leidde tot verregaande persbreidel over het onderwerp, maar in hoger beroep werd de uitspraak verworpen.

Kasem zelf heeft altijd ontkend wat op de tape te horen is. Eind maart pleitte de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten Kasem ‘grotendeels vrij’. Ze vonden geen aanwijzingen dat hij gepoogd heeft iemand om te kopen.

Maar de audio bleef bij het AD in de redactionele kluis. ‘De Drie Musketiers’ hebben het bestand nu aan GeenStijl gestuurd. Die hebben het online gezet en daarom is het gesprek thans voor iedereen te beluisteren.

Schuldbewuste puppy

Nieuwe Revu heeft het bandje meermaals afgespeeld en hoort hoe Peter R. de regie over het gesprek strak in handen heeft. Het gaat om een vervolggesprek over de poging tot omkoping, want Peter R. verwijst er naar terug.

De Vries: ‘Dat heb jij zelf ook toegegeven dat je hem geld gevraagd hebt om een ander te betalen, wat omkoping is.’

Khasem: ‘Ja.’

Kasem, die als een schuldbewuste puppy naar zijn baas luistert, geeft aan dat hij er erg mee zit: ‘[…] Ik kan het niet terugdraaien. […] Dat is wat het is. […] Het is wel een wijze les.’

Voor de goede orde, in zijn huidige verklaringen ontkent Kasem dus wat je hem in 2019 kunt horen zeggen. Wellicht is ‘altijd alles ontkennen’ de wijze les waar hij op doelt. Erg geloofwaardig is de ontkenning in ieder geval niet.

De Vries wantrouwde Kasem

Op diverse momenten in de audio is te horen hoe Peter R. in 2019 al een wantrouwen koestert jegens zijn collega Kasem. Zo spreekt hij een vermoeden uit dat Kasem de cliënt in kwestie weghield van hun kantoor, omdat Kasem bang zou kunnen zijn dat de man ‘iets zou gaan roepen’ waar De Vries ‘enorm van zou opkijken’.

Duidelijk is ook dat Peter R. niet alleen achterdochtig is naar Kasem, maar ook vreest dat de cliënt zich zal uitspreken tegen anderen over de praktijken van het advocatenkantoor van De Vries.

Het baart hem zorgen dat hij daarover geen controle heeft want hij heeft, zo zegt hij, de man ’natuurlijk niet aan een touwtje of in een dwangbuis’, maar De Vries is, dixit De Vries, ‘wel een spraakmakend figuur op televisie’. Hij vreest voor publieke roddels en voor zijn vijanden, die hem ‘nooit willen geloven’.

Kroonprins van Saudi-Arabië

‘In deze zaak ben ik net zo geloofwaardig als de kroonprins van Saudi-Arabië’, erkent Peter R. in een verwijzing naar de brute moord door het Saudische regime op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Hij wil daarom schoon schip maken: ’Ik wil van dit hele dossier af’

‘Weg met die man, de deur uit, en ik wil ook eigenlijk geen gedoe meer hebben over betalingen. […] Ik ben bewust dat er nog wat open staat. Dat gaat ook echt wel over serieuze inkomsten […] Misschien moeten we daar gewoon afscheid van nemen. […] Dat zorgt er ook voor dat er geen betalingen meer gedaan worden, waarvan hij kan beweren waar dat wel of niet voor was. Ik neig daar erg naar. […] Het was natuurlijk al een beetje een dossier met gebruiksaanwijzing, van wat kan wel en wat kan niet.’

De Vries lijkt meer belang te hechten aan zijn mediawaarde dan aan de cliënt en is bereid het openstaande bedrag af te boeken. ‘Het is levensgevaarlijk, het had ook alles kunnen opblazen’, zegt Peter met het oog op zijn talkshow-optredens. ‘Het is eigenlijk geen cliënt waard.’

Het dossier sluiten helpt ook om een geloofwaardig verhaal te kunnen optuigen, mochten er ooit vragen rijzen:

‘Het is niet iets dat je out of pocket hoeft te betalen, het is iets dat je niet krijgt. Maar wat er wel voor zorgt dat wij ook achteraf kunnen aantonen dat er heel lang geen financiële bewegingen zijn geweest, dus hoezo is er wat gebeurd?’, zo geeft Peter R. een inkijkje in zijn strategie. ‘Dan sta je, without saying, veel sterker’, doceert hij aan Kasem en zijn zoon, die zelf weinig bijdraagt aan het gesprek.

Hete aardappel onder de grond stampen

Kasem gaat met alles akkoord: ‘Daar heb ik geen bezwaar tegen’, zegt hij. ‘Er zit iets van 110.000 euro werk in, in totaal. Hoe [het] tussen ons is, vind ik veel belangrijker dan het geld.’

Zo gezegd, zo gedaan. Kasem, een reclamebord voor het advocatenkantoor waar Peter R. (die zelf geen beëdigd advocaat was) veel talent in ziet, wordt als zodanig behouden. De hete aardappel, zoals Peter R. de kwestie betitelt, laten ze vallen en wordt onder de grond gestampt en de dossiers van de cliënt zullen uit het interne systeem worden gehaald.

Kasem heeft meer op zijn kerfstok

In 2020 komt Kasem alsnog in opspraak, nadat het Openbaar Ministerie hem verdenkt van het lekken van informatie uit politiedossiers in het 26Koper-onderzoek aan Ridouan Taghi, een oud-klasgenoot van Kasem uit Nieuwegein. Ook in die kwestie pleit de Orde van Advocaten hem bij gebrek aan bewijs vrij, al heeft het OM de verdenking nooit laten vallen.

Omroep BNNVARA was voornemens om naar aanleiding van de conclusie van de deken dat Kasem niemand heeft omgekocht in gesprek te gaan met Kasem over een terugkeer. De ex-advocaat schreef zelf over het onderzoek van de Orde van Advocaten dat ‘aan een voor mij en mijn gezin ontzettend heftige periode is nu gelukkig een eind gekomen. […] De opluchting is groot dat is bevestigd wat ik altijd heb gezegd. Ik hoop dit nu achter mij te kunnen laten.’

Wellicht is het goed om daarbij op te merken dat de deken - die goed bevriend was met Peter R. de Vries - niet de enige is die de vermeende misdragingen van Kasem onder een vergrootglas legt: de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Rijksrecherche zijn met hun eigen onderzoeken bezig, dus het dossier kan nog niet dicht.