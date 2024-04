Jan Roos: 'Thijs Römer is een zieke hond en Katja Schuurman is een gestoorde moeder’

Katja Schuurman ligt onder vuur. Waarom?

In weekblad Story heeft de struise Schuurman een interview gegeven over haar ex-man Thijs Römer. In het artikel breekt ze een lans voor de acteur, die jaren geleden seksueel getint contact onderhield met minderjarige meisjes. Schuurman vindt dat Römer er goed aan heeft gedaan zijn hoger beroep in te trekken en pleit ervoor dat hij wordt gerehabiliteerd. Ze laat doorschemeren dat hij gewoon weer aan het werk zou moeten kunnen als acteur: ‘Het is ook niet zo dat Thijs iemand heeft vermoord.’ Ze schetst dat ze nog goed contact heeft met de vader van haar dochter, die dezelfde leeftijd heeft als de meisjes die hij aanzette tot het sturen van naaktfoto’s en aan wie hij tips gaf voor zelfbevrediging onder de douche. Niet iedereen vindt het even sympathiek van Schuurman dat ze stelt dat Römer het verdient om vergeven te worden.

Hoe zit het eigenlijk met Schuurman zelf? Is zij van onbesproken gedrag?

Aan piemeltjes van kleine jongetjes heeft ze nooit gezeten, of je moet de ‘topcock’ van de veertien jaar jongere chef Freek van Noortwijk mee willen tellen. Schuurman had van 2015 tot 2021 een relatie met hem, maar daar was dus niks strafbaars aan. Wel ging de knappe krullenbol over de schreef op drankgebied. In november 2002 werd ze veroordeeld tot een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar en een boete van 600 euro vanwege rijden onder invloed. Eerder werd zij al twee keer betrapt achter het stuur met te veel alcohol. In 1999 kreeg Schuurman zelfs een levensgevaarlijk ongeluk met een flinke slok te veel op. Ze was 24 toen ze met haar auto over de kop sloeg op de A2. De actrice en presentatrice bleek drie keer zoveel alcohol als toegestaan achter de kiezen te hebben.

‘Geen enkele gerenommeerde mediapartij wil ook maar zijdelings geassocieerd worden met het misbruiken van minderjarige meisjes’

Wat vindt Katja Schuurman van zichzelf?

‘Ik vond mezelf altijd zo verschrikkelijk lelijk’

Wat vinden wij van Katja Schuurman?

Zonder een sprankje twijfel de heerlijkste single van de vaderlandse showbizz.

Wat vinden anderen van Katja Schuurman?

Zabeth van Veen - imagodeskundige

‘Katja heeft het al eerder opgenomen voor Thijs Römer, ze is hem nooit publiekelijk afgevallen. Wel nieuw is dat ze ervoor pleit dat hij weer aan het werk kan. Ze vraagt Nederland om een stukje genade. Dat is wel riskant voor haar. Kijk maar naar Linda de Mol. Zij heeft niets verkeerds gedaan, maar de streken van Jeroen Rietbergen blijven wel aan haar plakken. Wat Katja in Story heeft gezegd over Thijs, is op zich een keurige quote. Maar de nuance zit ‘m soms in de details. Eén verkeerd woordje of zinnetje kan de rest van de tekst al onderuit halen. Kijk maar naar wat ze zegt: “Hij heeft zijn straf nu geaccepteerd. En ik hoop dat hij daarna de kans krijgt om zich te rehabiliteren. Hij moet door kunnen met zijn leven. Ik vind ook dat hij dat verdient.” Alles is goed aan die uitspraken, behalve de laatste zin. Daar zal namelijk lang niet iedereen het mee eens zijn. Of we Thijs weer aan het werk moeten helpen, dus moeten rehabiliteren, daar gaat zij niet over. Ze heeft er nu genoeg over gezegd, mijn advies zou zijn dat ze nu beter kan stoppen om er dingen over naar buiten te brengen. Ze neemt echt een risico door het voor hem op te nemen. Ik hoop dat Thijs dat waardeert. Je moet echt oppassen voor wie je publiekelijk je nek uitsteekt. Ik zou het wel heel jammer vinden als dit allemaal ook aan haar blijft plakken, want Katja zelf heeft natuurlijk niets verkeerds gedaan.’

Jan Roos - presentator Roddelpraat

‘Zolang iemand onschuldig is omdat de rechter nog niet heeft gesproken, vind ik het terecht om als naaste diegene te blijven steunen. Maar in dit geval gaat het om een veroordeelde smeerlap. Hij heeft zich in tekst en beeld vergrepen aan heel jonge meisjes. Als Katja denkt dat dat verdedigbaar is terwijl de dochter die ze met hem heeft, in dezelfde leeftijdscategorie valt, dan kunnen we stellen dat ze niet goed bij haar hoofd is. Kijk, ik vind dat je mensen altijd een tweede kans moet gunnen, tótdat iemand met zijn poten aan kinderen heeft gezeten, op wat voor manier dan ook. Daarmee verspil je je kans. Het is namelijk een ongelooflijk grove misdaad. De drie vrouwen die aangifte hebben gedaan, waren op dat moment 14, 15 en 16 jaar oud. Thijs vond dat een valse beschuldiging omdat hij een kind in dezelfde leeftijdscategorie heeft en hij noemde zichzelf een weldenkend mens. Nu is hij veroordeeld en heeft hij het toegegeven. Moet je nagaan wat een perverse geest die man heeft. Katja vindt het blijkbaar geen enkel probleem dat haar dochter voor het karretje van haar ex wordt gespannen, die pedoseksuele neigingen heeft. Haar eigen kind werd als alibi ingezet om te vertellen dat hij zich nooit aan meisjes van dezelfde leeftijd zou kunnen vergrijpen. Dat Katja hem dat vergeeft? Dan ben je als vrouw geen knip voor de neus waard. Thijs Römer is een zieke hond en zij is een gestoorde moeder.’

Tina Nijkamp - kijkcijferspecialist

‘Memories moest stoppen omdat ze bij de NPO vonden dat er te veel oude mensen naar keken. Het moest verjongd worden. Anita Witzier werd daar vanaf gehaald en Katja Schuurman heeft dat toen overgenomen. Nou, dat verhaal kent geen goed einde. Katja heeft het maar één seizoen gedaan. En de kijkcijfers stortten werkelijk waar in. Katja ging toen ook naar RTL. Ze stopte toen bij de KRO omdat ze daar niet veel succes had met haar programma’s. Dat hangt ook heel erg aan Katja als presentatrice. Daarna is het met al haar andere programma’s niet gelukt. Ook haar carrière bij RTL kwam niet heel goed van de grond. Het meest bepalende programma is dat Beter laat dan nooit nog geweest, met die oudere mannen op reis. Bij KRO-NCRV is ook alles mislukt. Katja’s tv-carrière is wel een beetje ten einde. Ze heeft nu geen contract meer bij een omroep of een zender en dat is denk ik niet voor niks. Misschien dat ze het zelf ook wel niet wil, maar ik denk niet dat heel veel zenders of omroepen haar nog een vast contract zullen aanbieden.’