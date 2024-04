Tweedehands auto gekocht: is het de moeite waard om All-Risk te verzekeren?

Wanneer je een nieuwe auto wilt kopen, kan het interessant zijn om toch voor een tweedehands auto te gaan. Wanneer je een nieuwe auto aanschaft, verliest het namelijk al enorm veel waarde zodra je de showroom uitrijdt. Daarom kun je er beter voor kiezen om een tweedehands auto aan te schaffen, zelfs als deze pas een jaar oud is. Een auto verzekering afsluiten moet sowieso, maar is het de moeite en vooral het geld waard om een tweedehands auto ook all-risk te verzekeren?

Wat is een all-risk verzekering?

Voordat je de keuze maakt wat betreft de autoverzekering, is het eerst handig om te weten wat een all-risk verzekering precies inhoudt. Waar een WA-verzekering (ofwel de basisverzekering) je alleen verzekert wanneer je schade aan anderen aanbrengt in het verkeer, biedt een all-risk verzekering een veel bredere dekking. Zo ben je verzekerd tegen schade die je aan andermans auto aanbrengt, maar ook tegen schade die aan jouw auto aangebracht wordt, zelfs wanneer jij verantwoordelijk bent voor het ongeval. Meer weten over wat er precies gedekt wordt bij een all-risk verzekering? Lees het hier.

Hoeveel is de auto waard?

De eerste factor die een rol speelt bij het kiezen tussen een All-Risk of een andere verzekering, is de waarde van de auto. Uiteraard speelt het merk en model een grote rol, maar ook de leeftijd en kilometerstand is belangrijk. Omdat allrisk een stuk duurder is dan een WA-verzekering, kijk je dus naar de waarde. In principe kiezen de meesten voor een all-risk verzekering wanneer de auto jonger dan zes jaar is. Wanneer je auto iets ouder is dan dat, maar nog te veel waard is voor slechts een WA-verzekering, kun je beter kiezen voor een beperkt casco verzekering. Bij auto’s ouder dan vijftien jaar kun je beter kiezen voor een WA-verzekering.

Denk na over je financiën

Je moet natuurlijk ook over je eigen financiële situatie en risicotolerantie nadenken. Wanneer je voldoende buffer hebt om eventuele reparaties zelf te betalen wanneer je schade hebt, kun je er ook voor kiezen om alleen een WA af te sluiten. Zo kun je het risico van schade aan je eigen auto zelf dragen. Maar wanneer je liever wat meer gemoedsrust hebt en niet ineens voor onverwachte, hoge kosten wilt komen te staan, kun je toch beter kiezen voor een all-risk verzekering, ondanks dat de premies hoger zijn.

De voorwaarden van de verzekering

Als laatste is het belangrijk om de voorwaarden van de verzekering in overweging te nemen. Sommige all-risk-verzekeringen hebben namelijk beperkingen of zelfs uitsluitingen, zoals een maximale dekking voor oudere auto’s. Zorg er dus voor dat je de kleine lettertjes goed leest, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan wanneer je een claim wilt indienen.