Dennis Schouten: 'Jan Versteegh tipte ons over Marco Borsato'

Plotseling zorgwekkende geluiden in de media over de carrière van Jan Versteegh. Hij werd toch bij SBS bejubeld als de grote ster?

Dat beeld lijkt wat te zijn vertroebeld. Waar het mis is gegaan, daarover zijn de critici het niet helemaal met elkaar eens. Maar sinds het floppen van het entertainmentprogramma 6Inside in 2019 en het toewijzen van het simpele spelletjesprogramma Lingo, is zijn ster dalende en de hoon rondom zijn persoon gestegen. Toen onlangs de deskundigen in RTL Boulevard een kan azijn leegdronken en vervolgens over Jan Versteegh gingen roddelen, kwam er niet al te veel goeds naar boven over de man die op exact dezelfde dag is geboren als zijn voornaamgenoot Jan Smit, die het overigens carrièrewise nét even wat beter voor elkaar heeft dan Versteegh. Overigens is het natuurlijk een teken aan de wand dat onervaren presentatoren als Rob Kemps en Dennis van der Geest bij dezelfde zender SBS6 grote prime time-programma’s krijgen toegeschoven en Versteegh vijf jaar lang het ballengraaien in Lingo moest begeleiden.

Versteegh wordt momenteel ook niet zo lekker besproken op social media toch?

Op diverse platforms melden kijkers van het huidige tv-programma De Bondgenoten dat ze Jan Versteegh als presentator niet indrukwekkend en overtuigend genoeg vinden. Bovendien zou hij qua bekendheid slechts een B-ster zijn en qua statuur niks uitsteken boven de kandidaten van het Big Brother-achtige programma. Daarnaast kreeg de tweederangs presentator een bak shit over zich heen toen enfant terrible Dennis Schouten onlangs in zijn biografie bekendmaakte dat Versteegh de klokkenluider is in de aantijgingen tegen Marco Borsato, die wordt vervolgd voor het seksueel misbruiken van een destijds minderjarig meisje.

‘Lingo vond ik helemaal niet bij hem passen, zonde van zo’n talent’

Wat vindt Jan Versteegh van zichzelf?

‘Ik vind zingen geweldig, maar ik moet steeds zo ongeveer kotsen als ik op moet’

Wat vinden wij van Jan Versteegh?

Sommige kijkers moeten ook van hem kotsen zonder dat hij zingt.

Wat vinden anderen van Jan Versteegh?

Dennis Schouten - presentator Roddelpraat

‘Het gebeurde vlak voor de première van La Casa de Papel op 31 augustus 2021. Voorafgaand aan het feest in Hotel Indigo in Den Haag werden we aangeschoten door een grote ster van SBS. Hij werkt daar nog steeds. Hij zei tegen ons: “Wanneer gaan jullie nou eens iets doen met dat Marco Borsato-verhaal? Hij heeft zich vergrepen aan een jonge meid. Meerdere mensen praten erover, maar niemand durft het naar buiten te brengen. Het gaat al langer rond en het wordt tijd dat het naar buiten komt.” Wij hoorden dat voor het eerst en vonden het meteen interessant. Wel vond ik het opmerkelijk dat juist deze persoon het aan ons durfde te vertellen. Het was namelijk Jan Versteegh van wie ik het hoorde. Hij vertelde me niet van wie hij het had. Maar Versteegh werkte toen al een tijdje voor Talpa en je kunt wel nagaan dat hij in iedere hoek van medialand wel iemand kent. Zo kwam het bericht ongetwijfeld bij hem terecht. En via hem dus bij mij. Dat deze talentvolle, veelbelovende presentator feitelijk degene is geweest die het Borsato-balletje aan het rollen heeft gebracht, was tot nu toe nog niet bekend in medialand. Ik geef nooit mijn bronnen prijs, maar Jan Versteegh verdient een groot compliment als klokkenluider van deze walgelijke misstanden rondom Marco Borsato.’

Tina Nijkamp - kijkcijferexpert

‘Van Jan Versteegh ben ik geen fan. Ik vind hem nooit zoveel toevoegen. En hij is door SBS6 als manusje-van-alles ingezet, dus hij heeft geen eigen profiel. Daarnaast heeft hij een ietwat arrogante uitstraling en lijkt hij ook niet echt geïnteresseerd in de kandidaten. Achter de schermen heb ik hem een keer ontmoet en ook toen vond ik hem kil en niet heel aardig overkomen. Ik heb me erg verbaasd dat SBS6 zijn contract in 2022 heeft verlengd.’

Mayday - dragartiest

‘In 2016 zat ik in seizoen 13 van Ranking the Stars met onder anderen Jan Versteegh. Ik deelde een kleedkamer met Patricia Paay en wij waren natuurlijk sowieso de leuksten. Onze kleedkamer was dus erg in trek en ook Jan kwam af en toe buurten bij ons. Hij heeft toen nog een pruik van mij opgezet. Ik vind hem echt een topper: hij is sociaal, leuk en heeft schijt aan alles. Hij is lekker down to earth, echt een leukerd. Of hij mijn type is? Ik zou hem zeker doen! Via de stadstamtam hoorde ik dat hij goed behangen is, dus een grote piemel heeft. Of dat klopt, weet ik niet. Maar ik zou het leuk vinden als dat inderdaad zo is. Helaas heeft hij vrouw en kinderen, dus ik moet me inhouden. Maar hij is zeker lekker.’

Dean Saunders - zanger

‘In 2013 deed ik mee aan Vliegende Hollanders, een SBS-programma waarin BN’ers van een skischans moesten springen. Gerard Joling en Tess Milne presenteerden het. Namens PowNews kwam Jan Versteegh heel bijdehand wat vragen stellen met draaiende camera. Hij vroeg of ik meedeed omdat mijn carrière in het slop zat. Toen ik suggereerde dat ik meer verdiende dan hij en dat ik altijd nog zijn kutbaantje zou kunnen overnemen, droop hij gauw af. Nu, elf jaar later, denk ik dat ik er nog steeds beter voor sta dan hij, haha. Dat juist zíjn carrière nu in het slop lijkt te zitten, iets wat hij mij destijds verweet, is een fraai voorbeeld van karma. Ik zou nooit zo praten over iemand en ook nooit iemand zo benaderen. Ik vind hem een heel naar mannetje. Mijn vader zei vroeger altijd tegen me: “Als je de ladder van succes oploopt over de hoofden van anderen, trap je onderweg omhoog op al die mensen. Maar er komt een dag dat je weer naar beneden moet en dan kom je diezelfde mensen weer tegen.” Dat is denk een beetje de situatie van Jan Versteegh. Ik vind hem een kwal van een gozer. En het blijkt maar weer: what goes around, comes around.’