Winnaar en verliezer van de dag: Bernie Sanders vs. Jan Versteegh

Winnaar van de dag: Bernie Sanders

Among 17-29 year old Iowa voters: Sanders 84, Clinton 14. Um, wow. https://t.co/muScorUPqt pic.twitter.com/csn8yld1Uz — Chris Cillizza (@TheFix) February 2, 2016

Hillary Clinton mag de voorverkiezing van de Democraten in de staat Iowa dan met een verschil van 0,2 procentpunt gewonnen hebben, Bernie Sanders is de morele winnaar. Vooral omdat de jonge kiezers massaal op hem stemden.

Verliezer van de dag: Jan Versteegh

Haha, die @Jan_Versteegh gaat effe nat met zijn jank, zeik & huil-recensie over AirBnB in Montagu. Verwende blaag. https://t.co/eqAQjsk8SS — Ewout Honig (@DeKameroudste) February 2, 2016

Jan Versteegh verbleef voor een BNN-programma via Airbnb in een mooie cottage in Zuid-Afrika, maakte herrie, zoop flessen drank leeg, maar het was hem allemaal niet goed genoeg. Hij voelde zich zelfs ongemakkelijk. Aansteller.