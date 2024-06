Bart Nijman: ‘De afkeer van Ali B neemt bij vlagen groteske vormen aan’

‘John de Mol had nooit zo proactief The Voice van de buis moeten trekken. Daarmee verklaarde hij dat programma al schuldig voordat Tim Hofman zijn reportage kon uitzenden'

Ali B stond voor de rechter, bijna 2,5 jaar na de Boos-uitzending over de vermeende misstanden bij The Voice. De rapper heeft al die tijd gezwegen over wat hem verweten wordt (aanranding, mogelijk verkrachting van diverse vrouwen) dus bij zijn aankomst bij de rechtbank liep hij in een haag van opdringerige pers. ‘Vind jij jezelf een seksueel roofdier?’ wil een roddelratje van RTL Boulevard als eerste weten. ‘Zo word je genoemd in de media!’

Het tekent een hetzerig en tamelijk onprettig sfeertje. Schuldig of niet, het is om te beginnen raar dat Ali B zo lang sinds de Boos-uitzending van januari 2022 op een rechtszitting moest wachten om zijn kant te kunnen vertellen. Ook zijn de aantijgingen tegen hem vrij vaag gebleven en is de hysterie rond The Voice uiteindelijk meer vorm dan inhoud gebleken.

Er zat ook een stevige factor emotie in bij kijkers in een land dat twee jaar aan domme lockdowns af te reageren had. De Boos-repo werd daarin opgestuwd door de laatste hekgolven van #MeToo, waarin steeds meer zaken steeds zwakker werden. Te vaak ging het vonnis voor het oordeel uit. Kevin Spacey, bijvoorbeeld, is recent vrijgesproken van enkele misbruikbeschuldigingen, maar zijn carrière is geruïneerd en hij zegt financieel aan de grond te zitten.

Ali B wordt weliswaar al jaren knuffelmarokkaan genoemd, maar dat maakt hem niet als vanzelf bij allen geliefd. In combinatie met de aantijgingen aan zijn adres neemt de afkeer bij vlagen groteske vormen aan. Booskijkend Nederland als gewillige, soms zelfs gretige beul – niet vanwege een rechterlijk vonnis (dat op moment van schrijven nog geveld moet worden), maar op basis van bestaande vooringenomenheid plus enkele soms incoherente beschuldigingen rond de misstanden bij The Voice of Holland.

John de Mol had nooit zo proactief dat programma van de buis moeten trekken. Daarmee verklaarde hij The Voice al schuldig voordat Tim Hofman zijn reportage kon uitzenden, een frame dat Talpa over zichzelf afriep. Je kon bijna niet anders dan erin meegaan. Ikzelf ook, in eerste instantie, want sja: de suggestie was nou eenmaal gigantisch. In de uitzending bleek ook heus sprake van slechte werk- en machtsverhoudingen, maar naarmate de ophef wegebde, rees toch de vraag wat daar van overgebleven is.

Een vergelijkbare zaak tegen Voice-bandleider Jeroen Rietbergen, voortgekomen uit de Boos-repo, werd onlangs geseponeerd: gebrek aan bewijs van dwang, aanranding of verkrachting.

Ook als Ali B zich graag fysiek door zijn roem liet strelen en daarin te ver is gegaan, is het sociale klimaat waarin iedereen vogelvrij is op basis van aantijgen over kwesties die in een privésfeer en soms jarenlang geleden plaats hadden, een van de smerigste ontwikkelingen van de afgelopen jaren geworden. Seks en sensatie zijn publiekstrekkers, maar mengen slecht met vergeldingsdrift.