Kijk deze uppercut-knockouts om een betere bokser te worden  

Als het op boksen aankomt, is de uppercut een van de krachtigste wapens die boksers tot hun beschikking hebben, maar er zit een addertje onder het gras. Je moet met je tegenstander in de telefooncel zijn om uppercuts te kunnen landen, waardoor je binnen bereik bent om geraakt te worden door krachtige counters. Uppercuts zijn geen stoten die je gedachteloos spamt; precisie is hier de naam van het spel. Wil je leren hoe je de opstoten precies goed moet landen? Kijk deze boksknockouts!

Terence Crawford tegen Yuriorkis Gamboa

Crawfords eerste succesvolle titelverdediging van de WBO-lichtgewichttitel kwam tegen Gamboa, en hij had niet indrukwekkender kunnen zijn. Het was Crawfords eerste keer dat hij in zijn geboorteland Nebraska vocht, en Gamboa kwam om te winnen en domineerde de openingsrondes met zijn snelheid. Crawford voerde uiteindelijk enkele aanpassingen door en liet Gamboa vallen in de vijfde en achtste ronde en tweemaal in de negende. De eindreeks hield in dat Gamboa Crawford aanviel ondanks dat hij zichtbaar gewond was, terwijl de laatste een paar hooks afvuurde voordat hij de wedstrijd beëindigde met een uppercut die gelijk landde. Crawford is ondertussen uitgegroeid tot een van de beste boksers op aarde en het is altijd een aanrader om op hem te wedden in een legaal online casino Nederland.

George Forman tegen Joe Frazier I

Foreman en Frazier waren allebei ongeslagen toen ze in 1973 de ring deelden. Frazier had Muhammad Ali al zijn eerste nederlaag als professionele bokser toegebracht, en hij was de favoriet op weg naar de krachtmeting. Het gevecht vond plaats in Kingston, Jamaica, en Foreman domineerde vanaf de openingsbel. Hij sloeg Frazier zes keer neer tijdens het gevecht, de zesde was het resultaat van een uppercut die Frazier's hiel van het canvas tilde.

Zhanibek Alimkhanuly tegen Danny Dignum

Dignum leed zijn eerste nederlaag als professionele bokser tijdens de tiende ronde van zijn confrontatie met Alimkhanuly om de tussentijdse WBO Wereld middengewichttitel. Alimkhanuly overspoelde Dignum met stoten terwijl deze op zijn fiets probeerde te stappen voordat hij vast kwam te zitten in de touwen. Alimkhanuly lanceerde een venijnig spervuur ​​van kruisen en loden haken voordat hij Dignum met een uppercut liet vallen.

Mike Tyson tegen Marvis Frazier

Ja, de zoon van de legendarische Joe Frazier had ook een behoorlijke professionele bokscarrière, maar Tyson leek niet onder de indruk van zijn achternaam toen ze in 1986 vochten. Tyson scoorde de snelste knock-out uit zijn carrière toen de twee de ring deelden. Frazier tegen de touwen opsluiten voordat hij een venijnig spervuur ​​van uppercuts loste waardoor hij in de hoek in elkaar zakte. Het was een van de meest brute finishes in de boksgeschiedenis, waarbij Frazier roerloos bleef terwijl zijn benen onder hem gevouwen waren. Dat was een van de uitvoeringen waardoor Tysons naam synoniem werd met brute uppercuts.

Nonito Donaire tegen Manuel Vargas

Donaire verdedigde de WBA interim-supervlieggewichttitel toen hij in 2010 tegenover Vargas stond. Vargas was op het laatste moment tussenbeide gekomen als vervanger van Gerson Guerrero, die aanvankelijk tegenover Donaire zou staan. De kampioen scoorde een uppercut tijdens de derde ronde, maar Vargas probeerde die glimlachend uit te spelen. Dat is hoe Donaire wist dat de eerste uppercut hem pijn deed, dus spamde hij er nog een paar. De klap die het gevecht beëindigde, gleed nauwelijks van de kin van Vargas af, en het vertraagde effect ervan maakte de finish nog spectaculairder.