Trendy ontwerpen voor je nieuwe badkamer 

Heb jij een badkamer renovatie op de planning staan? Wat ontzettend leuk! Waarschijnlijk ben je dan volop aan het zoeken naar inspiratie voor je nieuwe badkamer van Brugman en dan ben je hier aan het juiste adres. In deze blog duiken we dieper in de wereld van trendy badkamers en geven we jou wat inspiratie voor je nieuwe project, zodat jij goed beslagen ten ijs komt en jouw droombadkamer werkelijkheid kan maken. Sta jij te springen om te beginnen? Lees dan maar snel verder!

Less is more

De minimalistische badkamer is absoluut trendy, hip en prachtig. Bij minimalisme maak je meer met minder en focus je je op de essentials. Dit idee past super goed bij een badkamer, want op de badkamer wil je natuurlijk lekker tot rust komen en ontspannen. Minimalistische badkamers stralen dan ook complete rust en ontspanning uit en geven jou alles wat je nodig hebt om tot rust te komen: zeker niet meer en ook niet minder. Minimalisme is de perfecte middenweg en zeker een trend die nooit uit de mode raakt!

Puur natuur!

Het gebruik van natuurlijke materialen is ook helemaal hot in de badkamer. Hout en natuursteen zijn perfecte materialen voor de badkamer. Een houten wastafelmeubel gecombineerd met een natuurstenen blad met dan wat groene plantjes op de badkamer: dat is pas trendy. Lekker natuurlijk en ook super rustgevend en ontspannend. Alsof je in een luxe spa bent, maar dan gewoon thuis!

Creëer je eigen stijl

Vroeger moest je in je badkamer kiezen voor een bepaalde stijl. Tegenwoordig is er veel meer mogelijk. Je kunt compleet je eigen stijl creëren voor je badkamer. Combineer een landelijke badkamer met moderne elementen en je hebt een volledig unieke badkamer gemaakt. Hoe leuk is dat? Waarom zou je genoegen nemen met een stijl als je zelfs diverse badkamerstijlen kunt combineren? The sky is the limit, dus wees creatief en maak er wat moois van!

Jouw kleurenpalet

Voor badkamers koos men vroeger het liefst voor een veilige kleur zoals wit of beige. Tegenwoordig zijn mensen wat meer gedurfd en zien we ook steeds meer geweldige kleurrijke badkamers. Of mensen die juist zwart, donkergroen of donkerrood combineren met natuurlijke materialen. Ook dit zijn prachtige badkamers. Het is vooral leuk om online eens wat onderzoek te doen naar de mogelijkheden en dan zelf je eigen droombadkamer tot leven te brengen. Maak een moodboard met alle dingen die je mooi vindt en vraag dan een professional om jouw visie tot leven te brengen.

De luxe badkamer

Hou je van luxe spa’s? Dan wil je natuurlijk eigenlijk precies dat gevoel ook thuis kunnen creëren. Hoe je dat doet? Met een luxe badkamer natuurlijk. Kies voor luxe materialen zoals goud en marmer om je badkamer net dat beetje extra luxe te geven. Ook voor je douche en je bad wil je dan graag wat extra luxe. Kies voor een inloopdouche met een regendouche erin en een badkuip waar je zelfs een bubbelbad van kan maken. Zo hoef je nooit meer de deur uit om te ontspannen, je doet gewoon de badkamer deur dicht en voilà!

Klaar voor ontspanning

Heb je jouw droombadkamer helemaal voor ogen? Dan is het tijd om je visie tot leven te brengen en vervolgens volop te gaan genieten van je droombadkamer. Neem een momentje voor jezelf, maak er een self-care momentje van en ga lekker ontspannen. Je hebt het dubbel en dik verdiend en die badkamer moet toch een beetje ingewerkt worden. Nestel jezelf in de badkuip met een lekker boekje, een lekker drankje en wat achtergrond muziek en dan kun jij even helemaal zen worden in je nieuwe badkamer.