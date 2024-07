Evert Santegoeds: 'Niet heel chic dat Van der Gijp in zijn podcast praatte over de Vandaag Inside-boete'

Waarom krijgt Gijpie een boete? Heeft hij het te bont gemaakt?

Allerminst! De hondstrouwe bijzitter van Vandaag Inside wilde graag twee avondjes vrij in juni. Beide keren had dat te maken met zijn zoon Nicky. Op 27 juni vierde die zijn 23ste verjaardag en daar wilde zijn vader graag bij zijn. Dat kostte de voormalig profvoetballer van onder meer PSV en sc Heerenveen een flinke som geld. ‘Dan moet je betalen voor wie er zit,’ vertelde Van der Gijp over zijn vervanger Job Knoester in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Er werd 1500 euro van z’n salaris ingehouden.

Contract is contract, toch?

Dat is waar, maar in dit geval ontbreekt de menselijke maat volledig. John de Mol, of iemand anders die namens hem het besluit nam om Gijp te beboeten, had iets meer naar de humane kant van het verhaal mogen kijken. In 2016 voltrok er zich namelijk een afschuwelijk familiedrama in het leven van René van der Gijp en zijn zoon Nicky, die toen nog maar vijftien jaar was. Nicky trof zijn moeder Daniëlle dood aan in bed, reanimeerde haar zelf, belde 112 en zag hoe het ambulancepersoneel haar tevergeefs reanimeerde. Nicky’s moeder overleed op 46-jarige leeftijd totaal onverwachts. Zij en René woonden niet samen, maar wel dicht bij elkaar. Diezelfde avond was René nog bij haar geweest. Doordat zij wegviel, nam René zijn zoon in huis en werd hij vader en moeder tegelijk. De twee groeiden enorm naar elkaar toe en René verdient het grootst mogelijke respect voor de manier waarop hij zijn leven omgooide. Dat hij nu bij de verjaardag en afstuderen van zijn zoon wilde zijn, werd echter lomp bestraft met een boete. Het getuigt van een barbaarsheid waar de honden geen brood van lusten.

De Mol moet door de grond zakken van schaamte, en daarna diep door het stof met excuses.

Tina Nijkamp - voormalig programmadirecteur SBS6

‘Gijp, Derksen en Genee zijn de meest hardwerkende presentatoren van heel Nederland. Geen enkele presentator werkt zoveel als zij. Ze zijn elke dag op televisie en hebben maar een paar weekjes vrij in de zomer. Het bevreemdt me dat ze meteen een boete moeten betalen als ze er een keertje niet zijn. Juridisch gezien begrijp ik het wel, dat SBS wil voorkomen dat ze zich constant ziek kunnen melden en toch betaald krijgen. Maar dat iemand meteen zo’n boete krijgt als hij twee keer voor zijn zoon kiest, daar had ik nog nooit van gehoord. Het zal gerust in het contract staan, maar het ligt aan de besluitvormer of je zo'n boete uitvoert of niet. Ik vind het raar. Ik vind het vreemd dat de consequentie wordt uitgevoerd, omdat ze er doorgaans altijd zijn. Ze zijn er echt bizar vaak, ze zijn nooit ziek. Zelfs toen Derksen overdag was geopereerd aan een liesbreuk, zat hij ’s avonds in de studio. Wie er heeft besloten om Gijp een rekening te sturen, dat weet ik niet. Het zou onder mijn leiding zeker niet zijn gebeurd. Absoluut niet. Ik stoorde me juist altijd aan presentatoren die heel weinig werkten, maar heel veel betaald kregen. En als ze dan moesten werken, zaten ze nog te zeuren over vakanties en zo. Die had je er genoeg tussen zitten. Als ze niks te doen hadden, dan hoorde je ze niet. Dat was lekker makkelijk vangen. Deze hardwerkende mannen verdienen geen boete als ze een keer missen. Ik had dat zeker niet gedaan.’

Evert Santegoeds - hoofdredacteur Privé

‘Van der Gijp haalt er wel wat mee overhoop. Hij vertelt dat hij boetes opgelegd heeft gekregen van Talpa. Ik heb intern maar eens nagevraagd hoe dat dan zit. Ze hebben natuurlijk een vet contract. Dat is wel bekend. Dat is uitonderhandeld door Wilfred Genee. Daar zitten ook vrije dagen in. Soms zijn ze met z’n allen vrij, dan zit Hélène Hendriks er, en dan hebben ze ook nog een week dat ze gewoon af en toe eens een keer niet kunnen komen. Als je daar overheen gaat, is de afspraak dat de gage van je vervanger wordt afgetrokken van je eigen gage. Zo’n Van der Gijp, die echt wel meer verdient dan die 1500 euro die hij aan zijn vervanger moet betalen, houdt dan met een avond thuis zitten of de verjaardag vieren van z’n zoon nog een aardig bedrag van een paar duizend euro over. Dat noemt hij dan een boete, maar als jij niet kan en je zorgt dat er iemand anders zit, ja, dat is de afspraak. Daar zal hij zich aan moeten houden. Dat hij dat dan uit gaat zitten venten in een podcast… Ik weet niet of dat heel chic is eigenlijk. Als ik niet naar Shownieuws ga, dan krijg ik ook geen geld. Zo makkelijk is het.’

Marco Roelofsen - oud-collega

‘In seizoen 1991-92 speelde ik bij sc Heerenveen in de eerste divisie samen met René. Ik heb me weleens aan hem gestoord, want toen hij terugkwam na een lange blessure, stond hij meteen weer in de basis. René hoefde maar aan te geven dat hij weer fit was, en Fritz Korbach stelde hem gelijk weer op. Dat botste met mijn ambities omdat ik toch heel lekker bezig was dat jaar. Ik was het dus niet eens met Korbach, maar die zei: “Ik ben de trainer, dus ik bepaal.” Dat had ik maar te accepteren en toen zat ik op de bank. René was in die tijd op zijn retour als voetballer. Hij moest het hebben van zijn mooie passjes, vrije trappen en corners. Je kon wel zien dat hij goed had kunnen voetballen, maar dat was bij Heerenveen in dat laatste jaar niet meer zo aan de orde. Hij is toen ook gestopt. Of ik dingen van hem heb geleerd? Nee. Hij ook niet van mij trouwens. Ik denk niet dat hij überhaupt snel dingen aannam van anderen. Zijn positie in de groep was prima. Hij had heel veel meegemaakt en had altijd grote verhalen in de kleedkamer. Iedereen luisterde daarnaar, ik ook hoor. We hebben enorm met hem gelachen. Ik kijk bijna nooit naar hem op televisie. Als ik het programma wél eens zie, hoor ik hem wel rake dingen zeggen op voetbalgebied. Johan Derksen neem ik al niet meer serieus, René wel. Hij kan zich inleven in een voetballer, dat kan Derksen niet. Er is geen vriendschap ontstaan tussen René en mij na dat jaar bij Heerenveen. Ik heb hem misschien nog één keer gezien.’