Wat laat jij achter als je plotseling komt te overlijden? 

Heb je er ooit over nagedacht wat je achterlaat als je plotseling komt te overlijden? Dit is vraag waar de meeste mensen liever niet over nadenken. Toch is het echt belangrijk om eens stil te staan bij dit scenario omdat je hiermee kunt voorkomen dat je nabestaanden in de problemen raken.

Ben je nog jong en kom je te overlijden, dan is de kans groot dat je nabestaanden niet alleen emotioneel geraakt worden, maar ook dat ze financieel in de problemen komen. Je kunt dit voorkomen door een speciale polis af te sluiten. Anders dan de meeste verzekeringen is deze niet bedoeld voor jezelf, maar voor je nabestaanden. We leggen je in dit artikel graag uit waarom deze polis je nabestaanden veel leed kan besparen.

Voorkom dat je nabestaanden diep in de problemen raken

Als er een ding is die je je nabestaanden niet wenst op het moment dat je plotseling komt te overlijden, is het wel dat zij niet nog dieper in de problemen raken. We zien dat dit in de praktijk echter wel vaak het geval is. Stel dat je met je partner een hypotheek afgesloten hebt, omdat jullie een huis hebben gekocht. Vaak is het zo dat deze lening gebaseerd is op twee inkomens. Als een van beide partners wegvalt, moet de andere alle kosten alleen zien op te hoesten. Dat leidt vaak tot problemen. Vandaar dat je een o verlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten. Met deze polis regel je dat wanneer je komt te overlijden, je nabestaande een geldbedrag uitgekeerd krijgt waarmee deze de vaste lasten kan blijven betalen. Je voorkomt daarmee dat, op het moment dat het noodlot is toegeslagen, zij niet ook nog eens in de financiële afgrond gestort worden. Ze krijgen al genoeg voor hun kiezen en het is daarom belangrijk dat je voorkomt dat ze door financiële problemen ook hun huis uit moeten.

Heb je genoeg reserves om je uitvaart te kunnen betalen?

Behalve op de lange termijn, heeft een overlijden ook gevolgen op de korte termijn. Je moet namelijk een uitvaart bekostigen en daarom is het belangrijk dat je daar ook alvast maatregelen voor neemt. De kosten van een uitvaart kunnen snel oplopen en daarom is het belangrijk dat je eens kijkt of je baat kunt hebben bij een uitvaartverzekering . Een uitvaart kost namelijk al snel vele duizenden euro’s en wanneer je dit geld niet achter de hand hebt, kan dit een probleem worden voor je nabestaanden. Sluit je een polis af, dan voorkom je ook dat wanneer je wel reserves hebt, deze moeten worden aangeboord om je uitvaart te betalen. Het is daarom vaak voordeliger en verstandiger om een verzekering te sluiten, zodat je al deze kosten door je verzekeraar kunt laten dekken. Je krijgt dan een waardig afscheid en je nabestaanden hoeven zich geen zorgen te maken over de gemaakte kosten.

Zorg dat je je verzekering afsluit voordat het te laat is

Dat je je het misschien niet goed kunt voorstellen dat er zomaar iets kan gebeuren waardoor je wegvalt uit dit leven, is geen reden om het afsluiten van de juiste verzekeringen uit te stellen. Er kan namelijk zomaar iets gebeuren en als je dan niets geregeld hebt, bestaat de kans dat je je nabestaanden met grote problemen achterlaat. Dat wil je niet en daarom is het goed om te zorgen dat je je polissen zo snel mogelijk in orde maakt. Dit kan door even te kijken welke verzekeraar de beste deal te bieden heeft. Sluit je meerdere polissen bij een partij af, dan kun je vaak ook nog profiteren van mooie kortingen. Succes met afsluiten!