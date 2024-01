Bas van Toor: Dit is hoe de mensen mij mogen herinneren

Altijd blijven lachen, roept hij als Bassie, vooral veel huilen deed hij de afgelopen maanden als Bas van Toor. Nadat hij tijdens een vakantie in Italië plotseling onwel werd, stapelden de ziektes zich in razend tempo op en belandde de 81-jarige clown zelfs in kritieke toestand in het ziekenhuis. ‘Vier dagen lang hebben mijn vrouw en dochter zich voorbereid op mijn overlijden.’

Fotografie Corné van der Stelt

Het had niet veel gescheeld of ik had onlangs je overlijdensbericht geschreven.

‘Dat stellen we nog even een paar jaar uit. Maar voor als het zover is, heb ik alvast de tekst voor je: “Bas was iemand die generaties heeft laten lachen zoals Charlie Chaplin, zijn grote voorbeeld, dat in zijn tijd ook deed. Bas heeft altijd hard gewerkt en nooit gezeurd dat iets te hard of te moeilijk was. Als je iets wilt bereiken in het leven dan moet je er zelf voor knokken.” Dat is hoe de mensen mij mogen herinneren. Het is toch prachtig dat, wanneer ik straks al tien jaar in mijn kist lig, mensen nog steeds kunnen kijken naar de oude Bassie & Adriaan-series? Ik prijs me daar gelukkig mee en ik ben er dankbaar voor.’

