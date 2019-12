Werk aan de winkel

Wie was nou ook alweer wie? Dit is wat je moet weten over de hoofdpersonen.

WIE IS WIE?

PAS OP: SPOILERALERT!

FRANS VAN WALRAVEN (Thomas Acda)

We beginnen met De Bolle, de bijnaam van Frans van Walraven, omdat er zonder zijn overlooppraktijken helemaal geen Penoza was geweest. Frans handelt al van jongs af aan met zijn vrienden Irwan en Steven in drugs: beetje wiet hier, beetje hasj daar. Daar verdient hij lekker aan, maar zijn vrouw Carmen heeft genoeg van dat enge wereldje. Ze dwingt Frans om eruit te stappen, waarop hij in het geheim met de politie gaat praten over De Winkel: de criminele toko die wordt gerund door André de Rue, zijn zoon Irwan, BFF Steven en hijzelf. Niet lang daarna wordt hij voor zijn eigen huis doodgeschoten.

ANDRÉ DE RUE (Tom Jansen)

Vanuit zijn café doet André al jaren schimmige zaakjes met criminelen. Niks te groot of te gek, waardoor hij onder de radar blijft bij de politie. Hij leeft een lekker leven met ex-vrouw Fiep en heeft een goeie band met zijn kinderen Carmen, Irwan en Marleen. Als hij ontdekt dat zijn schoonzoon Frans hem aan het verlinken is bij de politie, laat hij hem omleggen door zijn hulpje Luther. Helaas voor hem blijft dat niet ongemerkt bij de politie en belandt hij in de gevangenis. Vanuit zijn cel probeert hij zijn zaak te verdelen tussen Carmen en Irwan, wat jammerlijk mislukt. Als hij hoort dat Irwan Carmen wil afmaken, grijpt hij op afstand in en laat hij Irwan neerschieten. In het tweede seizoen sterft hij aan prostaatkanker, onwetend over een groot familiegeheim: eigenlijk is crimineel Henk Ooms de vader van Carmen.

CARMEN VAN WALRAVEN-DE RUE (Monic Hendrickx)

Na de dood van haar man Frans neemt Carmen noodgedwongen De Winkel over. Van een rijkeluisvrouw met een onbezorgd leventje transformeert ze elk seizoen een beetje meer in de koelbloedige drugskoningin die in het allerlaatste seizoen van de serie een eenzame verdrinkingsdood tegemoet lijkt te gaan. De moeder van Lucien, Natalie en Boris vermoordt diverse mensen, wordt neergeschoten, infiltreert in een Mexicaans kartel, kijkt toe hoe haar grote liefde John (Eric Corton) wordt vermoord en roept heel vaak ‘het komt goed’, maar dat komt het nooit. In de trailer van de langverwachte film is te zien dat Carmen toch niet dood is, maar veilig ondergedoken zit in Canada. Ze leidt daar een anoniem bestaan als serveerster, totdat ze uit zelfverdediging iemand vermoordt, wordt opgepakt en uitgeleverd aan Nederland.

JIM LEEFLANG (Hajo Bruins)

In Nederland valt Carmen meteen in handen van rechercheur Jim Leeflang. Voor de moord op Frans zat hij al bovenop het onderzoek naar de Van Walravens. Zijn grote droom is carrière maken, dus hij zet in de jaren daarna alles op alles om de waarheid boven water te krijgen. Hij lijkt er zijn levenswerk van te maken om Carmen op te pakken, én om het met haar te doen, want er lijkt een continue seksuele spanning tussen die twee te zijn. Het een staat het ander nogal in de weg, waardoor Jim Carmen regelmatig op cruciale momenten laat wegkomen met de ongein die ze uithaalt. In de laatste afleveringen van de serie leek er een kentering gaande, alsof hij helemaal klaar was met al het gekonkel.

LUCIEN VAN WALRAVEN (Niels Gomperts)

In het eerste seizoen was het nogal een lastig ventje, in de zin van recalcitrant gedrag en drugsmisbruik, maar de oudste zoon van Frans en Carmen herpakt zichzelf in de jaren daarna prima. Hij blijkt een verantwoordelijk menneke die niet alleen zijn moeder helpt waar hij kan, maar ook nog eens goed voor zijn broertje Boris en zusje Natalie zorgt. In de liefde heeft hij weinig geluk, maar hij zet met succes een nachtclub op, die al snel het nieuwe thuishonk van de Van Walraventjes wordt: Nathalie werkt er, oma Fiep loopt er non-stop rond en Carmen valt er tussen schietpartijen en drugsdeals ook geregeld binnen.

BORIS VAN WALRAVEN (Stijn Taverne)

De jongste zoon van Carmen en Frans heeft een specifiek talent om zichzelf en zijn omgeving in de problemen te brengen. Het begint er in de allereerste af levering al mee dat hij zijn vaders pistool mee naar school neemt om de knikkers terug te vragen die een klasgenootje van hem heeft afgepikt. In de seizoenen daarna groeit oogappel Boortje, zoals Carmen hem tot vervelens toe noemt, op tot een gefrustreerde junk. Met behulp van zijn familie kickt hij af en komt weer een beetje op het rechte pad. De boel loopt toch weer in de soep als hij Davy, de zoon van xtc-handelaar Marcus Vos, neerschiet. Davy’s halfbroer Leon zint vanaf dat moment op wraak op Boris én Carmen.

NATALIE VAN WALRAVEN (Sigrid ten Napel)

Ons Natalie is een wat wereldvreemd, beïnvloedbaar meiske. Na de dood van haar geliefde papa Frans zit het ongeluk haar op de hielen. Ze belandt in de armen van de ouwe viezerik Johan Kruimel, wordt ontvoerd door crimineel Berry, doet een zelfmoordpoging, raakt verslaafd aan drank en drugs en herpakt zichzelf in een inrichting. In de tussentijd is ze verliefd geworden op Lucas Albema, in de serie beter bekend onder de bijnaam Storm. Onder zijn invloed gaat het langzaam wat beter met Natalie, al gaat dat met de nodige ups en downs. In het vierde seizoen krijgt ze een dochter met Storm, Phileine genaamd. Natalie is bepaald niet de ideale moeder, maar ze doet onmiskenbaar haar best.

LUCAS ‘STORM’ ALBEMA (Gijs Naber)

Storm maakt zijn entree in Penoza als undercover politieagent. In opdracht van Leeflang gaat hij bij Carmen werken om eens goed in kaart te kunnen brengen hoe alle lijntjes lopen. Een affaire met Carmens dochter Natalie zorgt ervoor dat hij net nog iets dichterbij de kern kan komen, maar het was natuurlijk niet de bedoeling dat hij écht verliefd zou worden op de dochter van de grote baas. Dat gebeurt toch, wat Storm voor een dilemma plaatst: gaat hij door als politieman of kiest hij voor een leven als crimineel? Het wordt het laatste, maar in het laatste seizoen komt hij tot inkeer. Hij wil een veiliger en stabieler leven voor zijn gezin en besluit te gaan praten met de politie. Het Mexicaanse kartel vindt dat een minder prettig idee en geeft Berry de opdracht om Storm te elimineren.

WAT BLIJKT: CARMEN IS TOCH NIET DOOD, MAAR ZIT VEILIG ONDERGEDOKEN IN CANADA

NICOLAAS LUTHER (Raymond Thiry)

André de Rue neemt Luther onder zijn hoede als hij nog een klein Luthertje is. In opdracht van André haalt Luther allerlei crimineel kattenkwaad uit: van drugsdealtjes en jatpartijen tot de moord op Frans van Walraven. Carmen weet niet beter dan dat Luther altijd in de buurt is om haar te beschermen, en zo kan het gebeuren dat ze hem zelfs weet te vergeven dat hij haar man Frans heeft omgelegd. Andersom betoont Luther zijn loyaliteit door meerdere keren voor Carmen de bak in te gaan, waar zij hem dan weer uit weet te krijgen. In het laatste seizoen is Luther weer vrij man en staat hij Carmen als vanouds bij als beschermheer en adviseur.

BERRY REITENS (Loek Peters)

In eerste instantie werkt De Kale, zoals Berry ook wel wordt genoemd, voor de vijanden van Carmen. Aan het einde van het tweede seizoen gooien Carmen en hij het op een akkoordje: ze gaan samenwerken, wat zo goed bevalt dat Carmen in seizoen drie haar hele toko aan Berry wil overdragen. Niet echt een slimme keuze, want Berry blijkt nogal een overloper; met alle topcriminelen uit Penoza heeft hij wel een keertje samengespannen, om ze daarna weer als een baksteen te laten vallen (of overhoop te knallen). Aan het einde van het laatste seizoen is hij weer helemaal team-Car-men. Maar voor hoelang?

FIEP HOMOET-DE RUE (Olga Zuiderhoek)

Op papier is ze gescheiden van André de Rue, maar in het eerste seizoen zijn ze nog zo goed als onafscheidelijk. Dat verandert als Fiep ontdekt dat André hun zoon Irwan heeft laten omleggen. Saillant detail: ze is ook dochter Marleen al kwijtgeraakt door een akkefietje met een bomaanslag. Carmen is de enige die overblijft, maar blijkt in seizoen twee helemaal geen dochter van André te zijn. Fiep heeft vlak voor haar relatie met André gescharreld met crimineel Henk Ooms, maar ze durfde André niet te vertellen dat het kind weleens van hem kon zijn. Fiep bemoeit zich graag en veel met andermans zaken, wat voor haar familie nogal irritant kan zijn. Ze heeft kanker, dus de vraag is hoelang ze nog te leven heeft.