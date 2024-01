Jim Leeflang: 'Monic Hendrickx is meesterlijk als Carmen in Penoza'

PROFIEL — Als meedogenloze ­leider van een groots georganiseerde drugshandel excelleert Monic Hendrickx (50) in de rol van de kille Carmen in Penoza. Komende zondag begint de eerste aflevering van het laatste seizoen. Na Penoza blijft Monic echter moorden.

Penoza wordt door velen beschreven als een van de best gemaakte Nederlandse series ooit. Waarom kappen ze ermee? Had Hendrickx geen zin meer?Het succes van Penoza is ongekend. De serie pakte verschillende vakprijzen, werd verkocht aan diverse landen en schurkte in seizoen 3 en 4 wekelijks tegen de miljoen kijkers aan. Ook online is de misdaadserie enorm populair met bijna 300.000 likes op Facebook en een succesvolle app. Hoofdrolspeelster Monic Hendrickx wilde wel door, maar regisseur Diederik van Rooijen is gevlogen. Hij woont inmiddels in Los Angeles en hoopt een grote toekomst tegemoet te gaan in Hollywood. De serie was zijn kindje. Met in het achterhoofd dat Penoza aanvankelijk was bedoeld als eenmalige serie, vinden de KRO-NCRV en producent NL Film het na vijf seizoenen wel mooi geweest. Er komt nog wel een speelfilm.

Dus ze zit straks werkeloos thuis?Dat zeker niet; voor haar liggen de rollen voor het opscheppen. Ze heeft met haar indrukwekkende vertolking van drugsbaas Carmen van Walraven laten zien dat ze tot de nationale top hoort en zelfs internationale allure heeft. Hendrickx won al vier Gouden Kalveren en moet zeer zorgvuldig omgaan met het accepteren van haar eerstvolgende rol. Als er ook maar iets mankeert aan het script, het budget, de regisseur of haar medespelers, kan ze onverhoopt net zo hard weer van haar sokkel donderen. Binnenkort start er bij RTL4 overigens een nieuw moordspel, genaamd Kroongetuige. Hendrickx debuteert als presentatrice. Alle ogen zijn op haar gericht. Ook de kritische.

???????Wat moeten we weten over Hendrickx?Kwam 50 jaar geleden ter wereld in het piepkleine Brabantse dorpje Stevensbeek. Heeft haar wereld inmiddels aardig vergroot en geldt als het neusje van de zalm in het Hollandse acteerlandschap. Is niet rijk geworden van Penoza, want haar man Ralph moest zijn werk als kunstschilder staken om met andere baantjes het gezinsinkomen wat op te krikken.

Wat vindt Monic Hendrickx van zichzelf?‘Wildvreemde mensen vragen mij op straat of ik bewapend ben. En of ik mijn mannetjes bij me heb.’

Wat vinden wij van Monic Hendrickx?Met al haar kennis van de onderwereld moet het toch niet moeilijk zijn om haar krappe acteursloontje een flinke injectie te geven met een florerende cokehandel.

Wat vinden anderen van Monic Hendrickx?

Hajo Bruins - Tegenspeler Penoza

‘Monic is altijd supergefocust en gecontroleerd. Ze bereidt zich ongelooflijk goed voor. Ze is tijdens het spelen voor de draaiende camera’s nog steeds creatief, wat ik een grote kwaliteit vind. Ze gaat vele stappen verder dan het spelen en opzeggen van haar tekst, daarom is ze in de rol van Carmen ook zo meesterlijk. Doordat ze zoveel van films afweet, snapt ze precies in wát voor soort shot je wát moet spelen. Niet alleen is ze inhoudelijk de draagster van de serie, maar op de set is ze ook degene op wie je kan bouwen. Je kan plezier met haar maken, maar ze is ook enorm serieus. Ze schermt haar privéleven heel goed af; het heeft bij mij wel 2 jaar geduurd voordat ze me toeliet in haar persoonlijke dingen. Ze is best voorzichtig of gesloten en dat is goed, want er wordt veel over elkaar gekletst in het wereldje. Onder de acteurs is zij op een natuurlijke manier de kapitein van het schip. Dit klinkt een beetje als een stom verkooppraatje, maar ik meen ieder woord. Ik heb haar zeer hoog zitten en Monic is steeds een onderdeel van mijn werkplezier bij Penoza geweest.’

