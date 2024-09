Evert Santegoeds over vreemdgaan Bas Nijhuis: 'Weet niet wie er zondag eerder fluit, het publiek of hij'

Wat is er aan de hand met Nijhuis? Is Bassie stout geweest?

Bas Nijhuis staat bekend als gerespecteerd scheidsrechter, maar heeft zijn fluit nu op hoogst ongepaste wijze gebruikt. Eind augustus kwam weekblad Privé met een artikel over de vermeende stiekeme praktijken van de arbiter, die er buiten zijn verloving om een minnares op na zou houden. Het gossipblad maakte melding van een dubbelleven van de scheids en publiceerde screenshots van vermeende WhatsAppgesprekken tussen Nijhuis en zijn veronderstelde minnares Mandy. Bassie zou allerlei schijnbewegingen hebben gemaakt om te voorkomen dat Mandy bij hem thuis zou komen. Verder claimt het blad dat de hitsige Tukker twee jaar lang ernstige leugens heeft verteld. Zo zou hij hebben gelogen over de adoptie van twee Roemeense kinderen, een zieke moeder en alcoholproblemen. Ook zou Nijhuis volgens Privé zijn minnares Mandy hebben voorgehouden dat het over is met zijn verloofde Chantal.

En nu kan hij wel fluiten naar zijn huwelijk, nemen we aan?

Het is nog onbekend hoe zijn aanstaande op de kwestie heeft gereageerd. Of zij hem reeds buitenspel heeft gezet of eruit heeft gestuurd, weten we evenmin. Onlangs verscheen Nijhuis met knikkende knietjes in Vandaag Inside om over iets lulligs als hands in het strafschopgebied te kletsen, terwijl er veel belangrijker zaken te bespreken waren, zoals de scheve schaats die hij al een tijdje rijdt. Toen presentator Wilfred Genee ernaar vroeg, stamelde de anders zo goedgebekte leidsman dat het allereerst een privéverhaal is, maar dat hij er aan de andere kant ook weinig over kan zeggen: ‘Dat heeft te maken met alles wat er speelt, dat heeft ook met veiligheid te maken.’ Veel tekst en uitleg hoeft hij verder ook niet te geven, want dat Nijhuis buiten de kalklijnen heeft gekleurd, moge duidelijk zijn.

‘Als we de onthullingen van Privé mogen geloven is Bas Nijhuis een behoorlijk rare snuiter. Een fantast zelfs’

Wat vindt Bas Nijhuis van zichzelf?

‘Ik snap heus dat mensen soms denken: och, daar heb je hem weer.’

Wat vinden wij van Bas Nijhuis?

Och, daar heb je hem weer.

Wat vinden anderen van Bas Nijhuis?

Wilfred Genee - presentator Vandaag Inside

‘Als mensen hier in het programma zitten ben je ook net iets aardiger. Bas hebben we toch ook een beetje de ruimte gegeven? Bas kreeg ruimte, maar komt terug met het echte verhaal. Daar zitten we op te wachten met z’n allen natuurlijk. Ja, een extra uitzending voor Bas! Bas gaat z’n verhaal nog een keer doen, dus daar wachten we gewoon op. Niet te snel oordelen.’

Rob Vuurens - Bekende buren

‘Bij Vandaag Inside komt hij over als een ontzettend vrolijke vent. Hij is uit het boerenleven gestapt en naar voren gekomen als topscheidsrechter, waardoor hij zich ook profileert als BN’er. Het liefst is hij zaterdags de hele dag buiten op het land. Hij verkiest bijvoorbeeld een trekker boven een Porsche. Als hij bij vrienden in de buurt op visite gaat, dan komt Bas met de trekker. Bas kocht zijn woonboerderij in 2017 voor een bedrag van 650.000 euro en nam er een hypotheek op van 560.000 euro. Hij stak er dus bijna een ton euro eigen geld in. De huidige waarde van zijn boerderij wordt geschat op 1 miljoen euro. Het is heerlijk landelijk gelegen en toch op fietsafstand van het centrum van Enschede. Kortom een heerlijke stek om uit te blazen na een zware wedstrijd te hebben gefloten. Helaas is Bas momenteel behoorlijk in opspraak. Ineens gaat Bas door het leven als fantast en leugenaar. Of de geruchten kloppen? Bas heeft er zelf nog niets over gezegd en dat is misschien wel de juiste manier. Theo Maassen heeft ook nooit gereageerd op de aantijgingen dat hij vreemdging. Dat is doodgebloed, er is geen follow-up gekomen. Net als bij Guido Weijers trouwens. Bas lijkt nu te denken: rekken en erbij blijven, dan verdwijnt vanzelf de belangstelling. Het is een beproefde methodiek.’

Zabeth van Veen - imagodeskundige

‘Als iets zwart-op-wit staat, heeft het geen enkele zin om te ontkennen. Die WhatsAppgesprekken zijn een keihard bewijs. Of het zijn imago als serieuze voetbalscheidsrechter heeft aangetast? Dat zou niet zo moeten zijn. Als je vreemdgaat, ga je niet slechter fluiten, maar hij maakt wel veel kapot in zijn directe omgeving. Nijhuis zal het vanaf de tribunes wel te horen krijgen als hij in de ogen van het publiek een verkeerde beslissing maakt. Hij heeft de voetbalsupporters een stok gegeven om mee te slaan. Het zou kunnen dat het zijn prestaties beïnvloedt als hij constant van zijn à propos wordt gebracht door het publiek. Momenteel neemt hij de verantwoording niet voor zijn daden en dat is een probleem. Hij is blijkbaar verliefd geworden op twee vrouwen, daar is hij verantwoordelijk voor en als hij écht ballen heeft, gaat hij staan voor de shit die hij heeft veroorzaakt.’

Evert Santegoeds - hoofdredacteur Privé

‘Drie weken geleden hadden we een verhaal over Bas Nijhuis in weekblad Privé. Dat loog er niet om. Het is een compleet dubbelleven geweest van die man, met een verloofde en een vriendin die hij allerlei beloftes deed die hij niet nakwam. Zijn verloofde heeft hij ook beloftes gedaan, hij heeft haar nota bene op tv ten huwelijk gevraagd. Dat was toen nogal een vertoning, in VI met een helikopter en een optreden van Wolter Kroes. Toen mocht iedereen alles weten van zijn privéleven, maar nu de wind uit een andere hoek waait, is hij de eerste die zegt dat hij z’n privéleven niet gaat zitten bespreken op televisie. Dan denk ik: nou kerel, dat had je toen moeten bedenken, want het verhaal dat je te vertellen hebt, is gewoon niet heel erg goed. We hebben al die appjes gekregen van de minnares, die vertellen het verhaal zelf. Als hij dan nu zegt dat hij er vanwege de veiligheid niets over kan zeggen, dan zet je jezelf behoorlijk voor schut lijkt me. Of het iets doet met zijn betrouwbaarheid? Ik denk dat de KNVB er niet heel erg gecharmeerd van is, van dit soort acties. Ik weet ook niet wie er zondag als eerste fluit, het publiek of hij.’