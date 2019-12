Overschatte mensen: Bridget Maasland

Bridget Maasland is een dom blondje. Als je haar vraagt om uit te rekenen hoeveel zes maal acht is, kakt ze in haar broek van de intellectuele spanning. Als je haar vraagt hoeveel provincies Nederland telt, braakt ze op de vloer van de psychologische druk. Als je haar vraagt met hoeveel mannen ze het bed gedeeld heeft, kan ze ineens wel tot driehonderd tellen. Ze werd in Den Haag geboren op 9 november 1974, als dochter van Sjoerd Maasland, die via transcendentale immunisatie pluimvee van hun ischias probeerde af te helpen, en Sjaan Maasland-Van der Bummele, een postbode die op eigen verzoek, als eerste in Nederland, post mocht rondbrengen op een tractor.

Bridget Maasland was een kindsterretje. Haar eerste tv-optreden beleefde ze als overgroeide kleuter in het programma Snoep Verstandig, Eet een Appel. Dankzij dit programma dacht ze ineens: weet je wat, ik eet een appel. Zulks gebeurde. Het was een van de meest fantastische ervaringen uit haar leven.

André Hazes had achter een struik zitten schijten, kwam tevoorschijn, en daar stond Bridget Maasland in de maneschijn haar oksels te ontharen met een tuinschaar

Maasland is wat je zonder schroom een jobhopper kunt noemen. Ze laveerde van de ene zender naar de andere en terug, en presenteerde de meest afschuwelijke shows en andere beroerde uitzendingen die ooit het Nederlandse scherm geteisterd hebben. Ze brabbelde voor TMF als vj from hell, stapte over naar BNN, waarvoor ze de Nationale IQ-test presenteerde. Achter de schermen werd haar eigen IQ getest. 63. Ze was er dolblij mee. Ook presenteerde ze Neuken Doe Je Zo!, waarbij ze achter de schermen de programmatitel illustreerde met cameralui, kabelslepers, schminksters, regisseurs en toevallige aanwezigen.

Ze stapte over naar RTL, waar ze ondermeer het monsterlijke RTL Boulevard verder naar de kloten hielp. Een bekende uitspraak van haar was toentertijd: ‘André Hazes heeft zoooooo’n leuk zoontje.’ Ze poseerde voor Playboy, en als dierenactiviste schonk ze haar gage aan haar keeshond Dré. Ze stapte over naar SBS6, en toeterde daar het shownieuws aan elkaar. Ze zei ondermeer: ‘Het zoontje van André Hazes wordt langzamerhand een hele flinke kerel.’

Ze stapte weer over naar RTL en RTL Boulevard. Achter de schermen vroeg ze aan iedereen: ‘Kan iemand mij het telefoonnummer van André Hazes jr. bezorgen? Ik wil hem iets vragen over z’n tattoo van een dove papegaai op z’n reet.’ ’s Nachts droomde ze van die reet. Bij weer een andere zender, of dezelfde, stond ze ook op de barricaden van Big Brother. Is dat boeiend? Nee, dat is niet boeiend.

En toen plots! Op een zekere dag! De avondschemering viel! De sterren glinsterden aan de hemel! Het onverwachte gebeurde! André Hazes had achter een struik zitten schijten, kwam tevoorschijn, en daar stond Bridget Maasland in de maneschijn haar oksels te ontharen met een tuinschaar! Het was liefde op het eerste gezicht! Benieuwd voor hoelang.