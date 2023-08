Jaimie Vaes is naakt te bewonderen in de nieuwste Playboy

Grote namen als Patricia Paay, Tatjana Šimić, Georgina Verbaan, Katja Schuurman en Bridget Maasland gingen haar jaren geleden al eens voor. Nu is mevrouw Vaes aan de beurt. Jaimie trapt het nieuwe tijdperk van Playboy af. En hoe? Met een waanzinnige en sexy shoot.

'Geheimzinnig en stoer'

Jaimie kan weer een gebeurtenis afstrepen van haar bucketlist, want dit was het voor haar. Een echt bucket-list dingetje. "Als meisje vond ik het blad al geheimzinnig en stoer", benoemt Jaimie. "Het heeft me altijd tof geleken om zelf ooit in Playboy te staan. Het is voor mij een mijlpaal", vertelt ze verder.

Samen met haar favoriete fotografe (Amanda Elise K.) heeft Vaes in het diepste geheim op een prachtige locatie deze plaatjes geschoten. "Ik ben blij dat Playboy me de ruimte heeft gegeven om mee te denken over het creatieve gedeelte en de styling", aldus Vaes. Jaimie heeft namelijk niet alleen haar fotografe uitgekozen, ook met de locatiekeuze heeft ze inspraak gehad. Een prachtige strakke villa in Bilthoven.

Ondanks haar pikante plaatjes op haar Instagram-pagina moest ze wel een drempel over. "Ik heb nog nooit zo bloot voor een camera gestaan", vertelt ze. Wel heeft Jaimie eens een fotootje van haar borsten gemaakt. "Maar nooit zoals nu in Playboy, in mijn blote poes."

Meer BN'ers op de cover

Het plan van de hoofdredacteur van Playboy, Niek Stolker, is duidelijk. Er komen weer BN'ers op de cover van het blad. Stolker laat via Playboy weten dat het blad midden in de onderhandelingen met andere bekende vrouwen zit. "Maar laten we niet op de feiten vooruitlopen en genieten van wat er nu voor ons ligt: een Playboy waar we heel trots op zijn", aldus Niek Stolker.

Ons hoor je absoluut niet klagen over zijn plannen en wat een heerlijke plaat van Jaimie Vaes.

De nieuwste Playboy met Jaimie Vaes ligt vanaf morgen in de winkels en is vanaf nu te bestellen via deze link.