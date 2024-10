Nieuwe Revu's Hete Herfst: mannen, ontváng toch ook eens anaal

Anale seks is toch wel een dingetje voor veel heteromannen. Ja, een vrouw een keer van achteren nemen als ze ongesteld is, willen ze vaak nog wel. Maar zelf iets in hun anus? ‘Ik ben toch geen homo,’ zeggen ze dan. Alsof iedere man die het genot van anale stimulatie ontdekt homo is of spontaan gaat worden.

Eerst maar eens wat er nou zo lekker aan is, die anale stimulatie. Ronald (hetero) is 50 jaar en al in zijn studententijd begonnen zijn anus te ontdekken. ‘Het was niet dat ik er altijd al van gedroomd had, het was meer in een geile bui dat ik tijdens het masturberen eerst mijn vinger op mijn anus legde en na een tijdje hem ook een beetje naar binnen duwde. Dat was meteen zo’n sensationeel gevoel dat het me nieuwsgierig maakte naar dat gebied van mijn lichaam.’

Nadat hij zichzelf een paar keer met zijn vinger gestimuleerd had, kocht Ronald een kleine kralenketting. Dat is een populair speeltje voor beginners. De kralen van zo’n ketting lopen op in grootte. Je begint dus met het inbrengen van de kleinste en misschien stop je daar wel. Als je meer wilt, duw je hem verder naar binnen en krijg je een iets grotere kraal. Hoe ver Ronald hem die eerste keer naar binnen deed, weet hij niet meer precies, maar wat hij nog wel weet, is dat het niet per se superlekker was. ‘Het was een beetje zoals je eerste kop koffie of je eerste biertje, niet onverdeeld lekker. Het was zelfs een beetje pijnlijk, maar geil was het ook. Vooral omdat ik iets deed wat echt niet hoorde of zo, zo voelde het voor me en dat maakte het extra opwindend.’

'Buttplugs beginnen vrij klein, dus die zijn ideaal om alles een beetje mee op te rekken'

Voor veel mannen is de eerste anale ervaring een beetje pijnlijk (voor vrouwen trouwens ook). Er zitten heel veel zenuwuiteinde in de anus. Daarom is het ook zo lekker, maar heel gevoelig is het ook. En de anusspier heeft de neiging zich direct aan te spannen als je hem aanraakt. Daardoor kan het pijnlijk zijn iets erin te duwen. De truc is om te wachten tot de spier zich weer ontspant. Dit kun je doen door hem rustig (eerst van buitenaf) te masseren en het genoeg tijd te geven.

En, heel erg belangrijk, gebruik veel glijmiddel. De anus maakt van nature zelf geen vocht aan, dus dat moet je echt toevoegen als je er iets in wilt doen. Glijmiddel op waterbasis is het handigst, want veel speeltjes voor de anus zijn van siliconen gemaakt en dat combineert niet lekker met glijmiddel op siliconenbasis.

Buttplug

Na de kralen ging Ronald een stapje verder, hij kocht een buttplug. Dat is een wat kleiner bolvormig ding. Het is vrij makkelijk in te brengen, ook voor mensen die nog niet gewend zijn aan een anale penetratie. Begin met een kleine buttplug en bouw het van daaruit langzaam op met wat grotere maten. Een setjes buttplugs kan handig zijn, heeft ook Ronald ervaren. ‘Die buttplugs beginnen vrij klein, dus die zijn ideaal om alles een beetje mee op te rekken. Inmiddels zit ik op een grote diameter en gebruik ik het liefst een buttplug van glas of metaal, maar in het begin zou ik voor siliconen gaan, die zijn lekker soepel en zacht en geven een beetje mee.’

Een dildo is voor veel mannen ook lekker. Anaal-dildo’s zijn meestal net iets kleiner en smaller dan die voor in de vagina en dat is maar goed ook, want zeker in het begin wil je niet overdrijven. Je hebt dildo’s met een zuignap, die je bijvoorbeeld tegen de badkamermuur kunt plakken zodat je er zelf tegenaan kunt rijden. Er zijn ook dildo’s met een handvat, zodat je ze met de hand in en uit kan (laten) bewegen. Zorg er altijd voor dat je een dildo koopt die echt voor anaal gebruik is, dan zit er namelijk een dikke rand achterop die voorkomt dat hij in je anus verdwijnt. Je zal niet de eerste zijn die op de eerste hulp terechtkomt met iets dat uit je endeldarm verwijderd moet worden. Ronald heeft dat gelukkig nooit aan de hand gehad. Hij gebruikt regelmatig een dildo. ‘Ik vind het een heerlijke toevoeging aan masturberen. Als ik een dildo inbreng, kan ik meestal lekkerder klaarkomen en harder spuiten.’

Mart (39 en bi) heeft een andere ervaring. Hij vindt het wel heel lekker om zijn anus te stimuleren met een dildo, maar ziet dat meer als voorspel. Klaarkomen kan hij er niet van. ‘Als er iets in mijn anus zit, kan ik niet voldoende ontspannen om klaar te komen. Sterker nog, ik krijg meestal niet eens echt een goede stijve. Het voelt wel lekker, maar als ik echt wil komen, gaat die dildo eruit.’

Vibrator

Wat Mart ook lekker vindt om zowel in als buiten zijn anus te gebruiken: een anaal-vibrator. Dat is een penisvormig ding dat trilt. ‘Die leg ik dan tegen mijn kringspier aan, dat geeft een lekker gevoel en het wordt na een tijdje helemaal ontspannen. Daarna gaat penetratie ook beter.’

Mart kiest er ook weleens voor om de vibrator in te brengen en hem dan te laten zitten als hij bijvoorbeeld even een boodschap moet doen. ‘Ik vind het heel opwindend dat ik rondloop met iets in mijn aars zonder dat iemand dat weet, soms zet ik zelfs de trillingen even aan met een app op mijn telefoon. Lekker spannend en lekker stiekem.’

Een dildo of vibrator inbrengen en laten zitten is niet iets wat je in het begin heel lang moet doen. En ook als je wat meer ervaring hebt, is het advies om niet langer dan een half uur met iets in je anus rond te lopen. Je kringspier kan namelijk verslappen als je langer doorgaat en dat kan allerlei problemen geven.

Maarten (46 en homo) vindt anale seks ultiem lekker. Hij heeft al van alles in zijn anus gehad, waaronder heel regelmatig een penis. Al is het volgens hem niet per se altijd lekker en hangt het erg van de techniek van de man af. ‘Sommige mannen zien de anus als een soort strakke kut en gaan gewoon hard heen en weer staan pompen, maar dan zit je eigenlijk vooral tegen de holtewand aan te beuken, wat helemaal niet fijn is. Er komt echt wel wat techniek bij kijken om het goed te doen. Je moet heel voorzichtig naar binnen en daarna, afhankelijk van hoe groot je bent, goed zoeken waar het genot zit.’

Het ultieme genot voor Maarten is het prostaat-orgasme. De prostaat is een klier die in de anus zit. Het produceert prostaatvocht dat bij het klaarkomen samen met je sperma uit je penis komt. Bij een prostaatorgasme heb je geen traditionele ejaculatie, maar een injaculatie. Inwendig dus. Het voordeel hiervan is dat ze veel intenser zijn en langer aanhouden. Je kunt ook meerdere prostaat-orgasmes achter elkaar hebben. Er schijnen ook allerlei gezondheidsvoordelen aan het melken van je prostaat te zitten, maar heel veel onderzoek is er nog niet over. Hoe dan ook: lekker is het. Wat reden genoeg moet zijn om het in elk geval een keer te proberen. Wil je dat? Je kunt iemand inhuren die je prostaat masseert, je kunt het je partner vragen, maar je kunt het ook zelf proberen.

Ga daarvoor op je rug liggen met je knieën een beetje opgetrokken. Zorg dat je helemaal ontspannen bent en breng een vinger (met glijmiddel) naar binnen. Ongeveer na 5 centimeter voel je richting de buikwand een walnootachtige verdikking. Dat is je prostaat. Volgens sommigen is dit het meest gevoelige plekje van een mannenlichaam, dus wees er voorzichtig mee. Streel de mannelijke g-spot heel voorzichtig en als je het lekker vindt, kun je de druk langzaam een beetje opvoeren en eventueel meerdere vingers (met glijmiddel) naar binnen brengen. Verwacht niet meteen tot een spetterend orgasme te komen, het vraagt veel tijd en oefening, misschien lukt het de eerste paar keer wel helemaal niet om klaar te komen.

Het is een beetje een onhandig plekje om aan te raken bij jezelf, dus je kunt het ook aan je partner vragen als je durft. Anders is een dildo of vibrator speciaal voor prostaatstimulatie ook nog een idee. Je herkent de prostaat-speeltjes door de verdikking in het midden die bij goed inbrengen tegen je prostaat aankomen. Ook leuk: er zijn speeltjes verkrijgbaar die je aan twee kanten tegelijk kunt gebruiken, waardoor jij en je partner tegelijk genomen kunnen worden, al is dat in het begin nog een beetje te acrobatisch.

Poepangst

Probeer het uit en kijkt wat voor jou werkt. Ben je bang voor poep? Er zijn een paar dingen die je kunt doen: zorg dat je gepoept hebt voor je iets in gaat brengen en was je daarna grondig daarachter (met water, zeep zoveel mogelijk vermijden). Als je darmen een beetje vol zitten, zou het kunnen dat je poep mee naar buiten trekt, dat wil je niet (tenzij je dat wel wilt, die mensen zijn er ook). Als je een normale stoelgang hebt, regelmatig poept en recent nog geweest bent, zullen er niet hele drollen mee naar buiten komen.

Wat wel zou kunnen is dat er nog wat restjes poep in je endeldarm zitten, die kunnen aan je speeltje of vinger blijven zitten en dat ruik je. Maarten, Ronald en Mart hebben dat alle drie weleens ervaren. ‘Niet heel lekker natuurlijk,’ zegt Ronald daarover. ‘Maar ook niet echt een heel groot probleem. Van seks kun je nu eenmaal een beetje vies worden.’

Wil je zeker weten dat er geen restjes poep meer in je endeldarm zitten? Doe dan een anale spoeling. Je kunt hiervoor speciale pompjes bestellen die je met glijmiddel in je anus brengt. Vul de pompjes met lauwwarm water gemengd met zout en spoel je gat ermee boven de wc. Doe dit minimaal 45 minuten voor je van plan bent seks te gaan hebben, want je anus moet er ook weer van herstellen. Neem niet te vaak een anale douche omdat je de darmflora er echt mee kunt verstoren.

'Ik heb zelfs één keer een vriendinnetje gehad die het opwindend vond om mij met een voorbinddildo te nemen. Dat is het allergeilste wat ik ooit heb meegemaakt'

Heb je daar allemaal geen zin in of vind je iets in je anus doen nog te heftig? Je kunt de prostaat ook stimuleren vanaf de buitenkant. Tussen de ballen en de anus zit het perineum en door daar op te drukken kun je de prostaat ook blij maken. Het geeft een fijn gevoel, maar is niet te vergelijken met de directe stimulatie van de prostaat. ‘Het is prostaatmassage voor watjes,’ zegt Maarten daarover. ‘Probeer het gewoon, als je genoeg tijd neemt en voldoende glijmiddel gebruikt, kan er eigenlijk niks misgaan. Het is echt een fantastische ervaring.’

Ronald heeft nog nooit een prostaat-orgasme gehad en hoopt het wel een keer mee te maken. Alleen over het hoe en wat precies heeft hij nog geen idee. ‘Ik denk dat ik daar een keer voor naar een professional ga of ik ga het zelf proberen. Ik heb op dit moment geen vaste relatie. Heb wel veel vriendinnen gehad en die stonden eigenlijk altijd wel open voor mijn behoefte aan anale stimulatie. Nooit kreeg ik afkeurende reacties. Ik heb zelfs één keer een vriendinnetje gehad die het opwindend vond om mij met een voorbinddildo te nemen. Dat is denk ik het allergeilste wat ik ooit heb meegemaakt. Dat zat niet eens in het gevoel van die dildo, maar meer in de situatie. Dat ik genomen werd door een prachtige vrouw was zo’n mindfuck dat het daardoor denk ik extra opwindend was.’

Rimmen

Wat Ronald ook nog een keer hoopt mee te maken, is gelikt worden op zijn sterretje. Rimmen heet dat, en veel mensen zijn er dol op. Ronald is die mensen helaas voor hem nog niet tegengekomen. ‘Vrouwen zijn er meestal wel voor in om een vinger of een kleine buttplug bij me in te brengen tijdens de seks. Maar als ik mijn anus aanbiedt of hem min of meer voor hun neus houdt, zetten ze nooit de stap naar likken. Ik heb het eerlijk gezegd ook nooit rechtstreeks durven vragen. Ik wil ze niet onder druk zetten. Misschien dat ze het toch vies vinden? Mij lijkt het ultiem lekker.’

Is het ook, zeggen zowel Mart als Maarten. ‘Gelikt worden voelt heerlijk en is een perfecte voorbereiding op anale penetratie en een eventuele prostaatmassage,’ zegt Maarten erover. Maar ook als je (nog) niet toe bent aan iets in je anus, is de buitenkant (laten) likken een mooi en zacht begin. Als je alleen aan de buitenkant blijft, komt er geen poep bij kijken en kun je heel rustig uitproberen wat je sluitspier doet als je hem lekker lang en rustig door een tong laat masseren. ‘Gelikt worden voelt niet alleen superlekker, het is ook kinky, omdat het zo stout voelt. Dat geeft er een hele extra lading aan. Gewoon een keer doen. En misschien merk je dan wel dat je toch zin krijgt in penetratie. Gun jezelf dat dan ook. Je anus is zo’n heerlijke plek, ik weet zeker dat je het lekker gaat vinden. Ook als je geen homo bent.’

Do’s and don'ts van anale seks

Glijmiddel

Een anus maakt van zichzelf geen vocht aan. Gebruik dus altijd voldoende glijmiddel als je er iets in wilt doen. Ook als je alleen de buitenkant masseert, kan het lekker zijn om wat glijmiddel te gebruiken. Let wel op dat je een glijmiddel op waterbasis gebruikt als je gaat combineren met speeltjes. Er zitten vaak siliconen in seksspeeltjes, dus je kunt beter geen glijmiddel op siliconenbasis gebruiken. Ook als je condooms wilt gebruiken is een glijmiddel op waterbasis aan te raden. Glijmiddel op basis van olie kan de condooms stuk maken. Overigens zijn er ook allerlei smaakjes glijmiddel te krijgen, dus als je penetratie en likken wilt combineren kan een glijmiddel met een smaakje uitkomst bieden.

Schoonmaken

Seksspeeltjes maak je natuurlijk altijd schoon na afloop, maar bij anale speeltjes is dit extra belangrijk. Kijk goed op de verpakking hoe je je speeltje het beste kunt onderhouden. Vaak is warm water en zeep voldoende, maar soms heb je een toycleaner nodig. Sommige speeltjes kunnen ook gewoon mee in de vaatwasser (zonder vaatwastablet). Check even wat je moet doen, en doe het! Zeker als je bijvoorbeeld een dildo ook vaginaal wil gebruiken, moet je echt zorgen dat ie goed schoon is voor je hem in een vagina gebruikt. Bacteriën uit de anus kunnen nare infecties veroorzaken. Wil je niet.

Begin langzaam

Als je van plan bent iets in je anus te doen, neem er dan de tijd voor. Je kringspier moet eerst wennen en zich ontspannen voor je (met kracht) zomaar iets naar binnen duwt. Begin met kleine dingen zoals kralen of een kleine buttplug. Als je anus daar een beetje aan gewend is, kun je steeds groter gaan en eventueel ook harder materiaal gaan gebruiken. Overigens geldt dit ook voor anale seks met een vrouw, laat haar ook langzaam wennen en duw er niet meteen een penis in!

Niet te lang laten zitten

Wil je een dildo laten zitten? Doe dit niet te lang en zeker niet langer dan 30 minuten. Je kringspier kan uitrekken en dat kan problemen geven met bijvoorbeeld je ontlasting.

Alleen anaal gebruik

Steek nooit iets in je anus wat daar niet voor bedoeld is. Dus geen deodoranten, geen speelgoedautootjes en ook geen seksspeeltjes die eigenlijk voor de vagina bedoeld zijn. Je anus zal alles wat je er in steekt naar binnen zuigen waardoor je er niet meer bij kunt komen en er niks anders op zit dan naar een ziekenhuis te gaan. En welk verhaal je daar dan vertelt, is waarschijnlijk niet eens het grootste probleem.

Condooms voor anaal

Als je penetratie met een penis wil, kun je een geslachtsziekte krijgen. Zorg daarom dat je condooms gebruikt. In principe kun je gewone condooms gebruiken voor anaal gebruik. Het risico op soa’s is wel iets groter. De anus is heel kwetsbaar en er kunnen sneller scheurtjes of wondjes ontstaan. Gebruik dus sowieso voldoende glijmiddel en kies eventueel voor een extra sterk condoom als je via de achterdeur naar binnen wilt. Ga je daarna vaginale of orale seks hebben? Gebruik een nieuw condoom. Niet dubbeldippen!

Nagels knippen

Wil je zelf met een vinger je anus gaan verkennen? Of ga je een ander vragen dat te doen? Zorg voor kortgeknipte nagels. Die lange gel-nagels kunnen er misschien mooi uitzien, je wil ze echt niet in je poepgat hebben. Voor je het weet, heb je een wondje. Afknippen en vijlen!

Anale douche

Wil je er zeker van zijn dat er geen poep naar buiten komt als je anale seks gaat hebben? Begin er dan niet aan als je nu al (lichte) aandrang voelt om naar de wc te gaan of diarree hebt. Check ook altijd bij je partner voor je iets in zijn/haar anus gaat stoppen of dit een goed moment daarvoor is. Je wilt geen stinkende verrassingen. In principe kun je, als je een normale stoelgang hebt en recent nog geweest bent, zonder al te veel risico de anus meenemen in het seksspel. Als je zeker wilt weten dat er geen restjes meekomen, kun je voor een anale spoeling (klysma) gaan. Doe dit minimaal 45 minuten voor je seks wil hebben en gebruik water wat niet te warm is, om je anus niet te beschadigen. Spoel je anus niet te vaak om te voorkomen dat je je natuurlijke darmflora helemaal in de war brengt.

Premium Je hebt zojuist een premium artikel gelezen. Online onbeperkt lezen en Nieuwe Revu thuisbezorgd? Abonneer nu en profiteer! Probeer direct