Bart Nijman: 'Activist Tommy Robinson is een beetje hooligan en een heleboel dapper'

'Zijn naam wordt als een voetballeus gescandeerd bij demonstraties en in al zijn eigen uitingen toont Robinson zich strijdbaar en onverzettelijk'

De kans is groot dat als u ooit heeft gehoord van Tommy Robinson, dat in een context van opruiing, racisme en politiek nationalisme is. Dat is het frame dat al vijftien jaar rond deze Britse activist en burgerjournalist uit de Londense arbeiderswijk Luton bestaat. Klopt dat beeld wel?

Robinson, die eigenlijk Stephen Yaxley-Lennon heet, heeft een Wikipedia waarop een lijst incidenten, vechtpartijen en veroordelingen in context van extreemrechts anti-islamisme de suggestie wekt dat hij inderdaad een hooligan is, een vechtersbaas en misschien wel een crimineel.

Zijn profiel wordt gekenmerkt door zijn activisme tegen islamisering, de strijd voor openbaring van wat talloze islamitische grooming gangs in Engeland hebben aangericht onder voornamelijk jonge meisjes uit de blanke arbeidersklasse, en hoe media en overheid die verhalen nog altijd onderdrukken.

Robinson is daarmee een luis in de pels van de macht, maar een volksheld voor anderen. Zijn naam wordt als een voetballeus gescandeerd bij demonstraties en in al zijn eigen uitingen toont hij zich strijdbaar en onverzettelijk. Een beetje hooligan en een heleboel dapper.

De grootste rel rond zijn persoon gaat over de vermeende mishandeling van een Syrische vluchteling door een blanke klasgenoot op een school in Almondbury, Yorkshire in 2018. Dat verhaal ging de wereld rond als een daad van racisme, maar Robinson kwam met verklaringen dat het Syrische jongetje zélf een agressor was die klasgenoten aanviel.

Hoewel de nieuwsstroom die daaruit voortkwam vooral verhaalt over nepnieuws en tegenstrijdige uitingen, waarvoor Robinson bovendien veroordeeld werd en een zwijgplicht kreeg opgelegd, maakte hij zijn eigen film, getiteld Silenced, waarin getuigen naar voren komen die verklaren dat de Syrische jongen vrouwelijke docenten denigrerend behandelde en meisjes met verkrachting dreigde. Ook zouden mensen zijn afgekocht om te zwijgen.

Voor het openbaren van die film – te zien via zijn X-account @TRobinsonNewEra en thans bijna 60 miljoen keer bekeken – is hij op 28 oktober tot achttien maanden cel veroordeeld, omdat hij zijn zwijgplicht ermee geschonden heeft. De film levert echter overtuigende argumenten en getuigenissen van direct betrokkenen.

De Britse schrijver Douglas Murray, die het niet rechtstreeks voor ’m wilde opnemen, antwoordde desgevraagd naar zijn mening over Robinson met een klasse-argument: ‘Ik heb aan Eton gestudeerd, boeken geschreven en lezingen gegeven waaraan mensen context kunnen ontlenen bij mijn uitingen. Robinson komt uit Luton, laaggeschoold en met weinig meer dan zijn activisme. Hij staat altijd achter.’

Robinson kreeg ook het verwijt aanjager te zijn van landelijke rellen die in Engeland uitbraken na de mesmoord op drie jonge meisjes in Southport. Deze week werd bekend dat de dader ricine en Al-Qaeda-handboeken in huis had. Dat component heeft de Britse overheid drie maanden bewust verzwegen.

Zou het kunnen zijn dat ruwe bolster Robinson, onvermoeibare activist uit de onderklasse, misschien niet de werkelijke boosdoener is?