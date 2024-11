Luv'-zangeres José Hoebee: 'Ik wil het liefst geen negatieve dingen meer over of van Patty horen'

Hoe zorgt Patty Brard er toch steeds voor dat ze blijft meetellen?

Brard zoekt voortdurend sensatie en staat graag in het middelpunt van de belangstelling. Ze is nogal van de confrontaties en dat leverde breed uitgemeten gebakkelei op met onder anderen Patricia Paay, Peter R. de Vries, José Hoebee, Ajouad El Miloudi, Sophie Hilbrand, Gordon en Chazia Mourali. Ook met haar ouders en dochter lag ze lange tijd overhoop. Omdat het alweer een tijdje stil was rondom Brard, besloot ze weer even een valse rukwind door de showbizz te jagen.

Uit totaal onverwachte hoek koos Brard ervoor om een openstaande rekening te vereffenen met Bridget Maasland door een tien jaar oude koe van haar bruiloft uit de sloot te halen. Naar aanleiding van het boek dat Maasland op haar vijftigste verjaardag presenteerde, rakelde Brard nog even op hoe Maasland zich in 2014 op haar huwelijk heeft gedragen, wild zoenend met André Hazes met haar onderbroek op de knieën. Brard zou haar eigen huwelijksfeest zelfs hebben verlaten vanwege die smeerlapperij. Na een lange afwezigheid van La Brard – haar contract liep af per 1 maart en werd niet verlengd – is ze nu terug als deskundige van Shownieuws. En blijkbaar wilde de 69-jarige diva haar rentree vieren met een flinke knaller. In de dagen na deze uitzending waren zowel Brard als Maasland weer hét onderwerp van gesprek. Missie geslaagd!

Wat is er buiten Shownieuws allemaal nog meer te doen rondom Brard?

Heel veel! Hoewel ze bijna zeventig is, telt ze weer mee als nooit tevoren. Wel met allerlei foute, cheesy dingen die van slechte smaak getuigen. Zo presenteert Brard het nieuwe Net5-programma Charmes in de strijd, een psychologisch datingprogramma waarin flirten en manipuleren de sleutel tot succes zijn. Volgens kijkcijferexpert Tina Nijkamp keken slechts 55.000 mensen naar de eerste aflevering. Patty reageerde sikkeneurig: ‘Chagrijnig van de kijkcijfers en bijbehorende bijdehante, gekleurde analyses.’ Zo’n beetje gelijktijdig bracht Brard samen met niet-zanger Kees Stevens (de man van John de Bever) de vreselijk foute single Feesten in de stad uit, compleet met dansende panter in de videoclip. Die panter is een terugkerend themaatje in het leven van Patty Brard, die bij Kruidvat al meerdere panterprintcollecties schoonmaakartikelen, tassen en kleding lanceerde. Op 14 maart 2025 transformeert de Ziggo Dome tot de meest smakeloze plek van entertainmentland met Patty’s Panter Party.

‘Drank, drugs, ruzies, schulden: Patty Brard overleeft álles’

Wat vindt Patty Brard van zichzelf?

‘Ik gooi niet m’n decolleté in de strijd, maar probeer het met een babbel.’

Wat vinden wij van Patty Brard?

Patty’s Panter Party wordt op de site wordt omschreven als ‘een sprankelende ode aan het leven van de enige echte diva van Nederland’. Wie wil dat nou niet missen?

Wat vinden anderen van Patty Brard?

Kees Stevens - collega

‘Fan is een groot woord, maar ik heb wel veel respect voor Patty. Ze is de glamourkoningin van ons land. Haar leven verloopt met vallen en opstaan, ze is recht voor z’n raap en ze zegt wat ze denkt, of je dat nou leuk vindt of niet. Bovendien kun je met haar lachen. Dat past allemaal goed bij John en mij. Toen ik haar vroeg of ze mee wil doen aan De Bevers vieren kerst in Ahoy, zei ze meteen ja. Behalve een Luv’-medley wilden we ook iets nieuws doen, dus heb ik een liedje laten maken en dat hebben we ingezongen. Nu zijn we zelfs te boeken met carnaval! Ik weet echt wel dat ik geen zanger ben, maar we hebben wel veel plezier op het podium. Of Patty lastig is? In interviews stellen journalisten dat Patty niet zo makkelijk is en vragen ze mij naar onze samenwerking. Ik ervaar dat niet zo, Patty weet gewoon wat ze wil. Ik ben bijna veertig, zij is bijna zeventig; soms wil ik te veel en te graag. Dan zegt Patty soms: “Doe nou eens even rustig, ik word doodmoe van je.” Ik vind het fantastisch dat ze dat gewoon zegt.’

Chimène van Oosterhout - collega

‘Ik vind dat Patty het heel ver heeft geschopt. Iedere keer komt ze na tegenslagen weer bovendrijven en staat ze er toch weer. Ze heeft een enorme drive en krijgt alles voor elkaar. Ik heb haar meegemaakt in Patty’s Fort, dat wekelijks werd uitgezonden op Yorin in het voorjaar van 2005. Met een groepje bekende Nederlanders ondergingen we op Ibiza allerlei kuren en therapieën, waaronder een klysmakuur, rebirthing, emotherapie en hypnotherapie. Ik was daar met mijn zoon, die toen net een jaar was. Patty was daar uiterst gastvrij. Ook heb ik haar meegemaakt als jurylid in Sterren springen van de schans. Toen heb ik me enorm door haar gesteund gevoeld. Wij sprongen van die schans af en dat was best wel een dingetje. Ik werd op het laatst ook nog ziek. Patty kan stevig en pittig uit de hoek komen, dat weten we allemaal en die karaktertrek maakt haar ook zo kleurrijk, maar tijdens dat programma was ze helemaal pro mij. Daardoor voelde ik een positieve kracht achter me.’

René Muthert - ex

In Story: ‘Ik schrok me rot toen mijn vrouw op tv zag dat er een dramaserie over het leven van Patty werd aangekondigd. Gaan we nu weer van voren af aan beginnen, dacht ik. Mijn leven met Patty is wederom gedramatiseerd. Ik ben daar niet blij mee. Mijn huwelijk met Patty behoort tot het verleden. Wat er ook gedramatiseerd wordt: de waarheid is anders. En de waarheid is niet in het voordeel van Patty, dat weet ze zelf ook. Alle beschuldigingen die Patty destijds heeft gedaan, zijn weerlegd. Maar daar hoor je nooit iemand over. Wat er daadwerkelijk aan de hand is geweest tussen Patty en mij en nog een aantal andere mensen, dat is iets tussen ons. Maar als het me te veel wordt, zal ik stappen ondernemen en een advocaat in de arm nemen. Als Patty oorlog wil, kan ze oorlog krijgen!’

Gordon - collega

In Shownieuws: ‘Als je Patty Brard zonder make-up tegenkomt, moet je goed kijken, haha. Het leven is te kort om boos op elkaar te blijven. Zij heeft natuurlijk heel lelijke dingen over mij gezegd. Hele lelijke dingen. En dat weet ze ook.’

José Hoebee - ex-collega Luv’

‘Het is voor mij een gesloten boek, ik heb het er ook niet meer over. Patty is onderdeel van de 40-jarige geschiedenis van Luv’. Maar ze heeft nadrukkelijk gesteld dat ze niet meer met Luv’ wil worden geassocieerd, dat is haar eigen keuze. De samenwerking is over en uit. Ze heeft ons nog weleens gevraagd voor een tv-programma waarin zij de co-host was. Dat hebben we maar even laten gaan, want de sfeer is gewoon niet goed. Of het ooit nog goedkomt? Ik wil daar eigenlijk niets over kwijt. Er is veel gebeurd, misschien wel te veel. Ik wil het liefst geen negatieve dingen meer over of van Patty horen.’

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen. Ontvang onze nieuwsbrief Geen update meer missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief! Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Marga Scheide - ex-collega Luv’

‘Op mijn tijd met Luv’ kijk ik heel erg leuk terug. Op Patty ga ik niet in. Waarom niet? Ik praat niet over Patty. Dus dit wordt een heel kort interview. Nee, ik wil het verder ook niet toelichten. Sorry hoor, volgende keer beter, doei doei.’