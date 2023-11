Tineke de Nooij: ‘Patty Brard een oud meubelstuk? Nou ja zeg!'

Shownieuws heeft een nieuwe studio met nieuw meubilair. Had het ouwe meubelstuk Patty Brard ook niet vervangen moeten worden?

Dat vraagt men zich momenteel openlijk af op internet. Dit tot grote hilariteit van critici en pessimisten, die Brard al jaren omschrijven als een gerecyclede B-artiest en haar de pratende mummie van Shownieuws noemen. In het nieuwe decor van het entertainmentprogramma zitten de presentator en deskundigen niet meer voor een enorm green screen en zijn de krukken ingeruild voor stoelen. Brard zelf snoerde de valse vruchten op internet de mond door hardop te stellen: ‘Ik zit hier heerlijk in het nieuwe decor, maar ik ben een stuk van het meubilair. Dat is het enige stuk dat jullie niet weggegooid hebben, dat zit hier. Hahahaha.’

Doet Patty Brard er eigenlijk nog wel toe?

Zeer zeker wel, volgens velen. De diva krijgt zelfs een eigen dramaserie op Videoland. La Brard heeft veel kennis van zaken en blijft ook voortdurend zélf voor showbizznieuws zorgen. Daarmee is ze voor het tv-programma behalve deskundige, ook een belangrijke voedingsbron van nieuws. Dat is al vele jaren zo. Zo herinneren we ons nog haar stukgelopen huwelijken met Ron Brandsteder, Carlo Nasi en René Muthert. In 1993 werd ze persoonlijk failliet verklaard en bleef ze na een stukgelopen zakelijke deal met een andere ex – zakenman Eric Peute – achter met een schuld van 2,7 miljoen euro. Haar jarenlange ruzie met haar enige dochter Priscilla is sinds kort weer bijgelegd. Een flinke poos zag ze haar ouders niet. Ruzie met haar zus Debby, bonje met Patricia Paay, gesteggel met Tatjana Simic; het houdt niet op.

‘Patty zal altijd wel weer iets nieuws verzinnen om in beeld te blijven’

Wat vindt Patty Brard van zichzelf?

‘Ik weet dat ik er niet uitzie, als het licht niet vol in mijn smoel staat.’

Wat vinden wij van Patty Brard?

Ze zorgt voor showbizznieuws uit de eerste hand, aangezien ze met iedere BN’er weleens ruzie óf een relatie heeft gehad.

Wat vinden anderen van Patty Brard?

Marga Scheide - oud-collega LUV’

‘Patty te oud? God, daar denk ik helemaal niet over na. Ik verdiep me niet in dat soort vragen. Ik kijk niet veel televisie, ik kijk geen Shownieuws. Of ik nog goed contact heb met Patty? Nee, summier. We zijn ook al heel lang geleden gestopt natuurlijk.’

Catherine Keyl - collega

‘Ik vind het lastig als mensen alleen maar naar jonge mensen willen luisteren. Ik denk dat ouderen een bijdrage kunnen leveren doordat ze meer levenservaring hebben. Je mag verwachten dat ze iets beter uitgebalanceerd in het leven staan. Dat kan heel andere inzichten meebrengen. Kijk maar naar Johan Derksen. Hij is ook niet de jongste en heeft ook niet de meest voortvarende, moderne ideeën, maar hij zit wel in de populairste talkshow. Ik vind juist de mix van jong en oud heel leuk. Patty komt altijd verrassend uit de hoek. Never a dull moment met Patty, haha. Je weet als kijker nooit wat Patty gaat zeggen. En zij zelf ook niet, denk ik weleens.’

Viola Holt - collega

‘Gezien mijn eerdere ervaringen met Patty Brard zal ik hier geen commentaar op geven. Ik heb bewust afscheid genomen van de televisie. Ik ben 74 en ik vind het wel best zo. Maar: ieder voor zich. Hier laat ik het bij, dat is alles.’

Tineke de Nooij - collega

‘Patty een oud meubelstuk? Nou ja zeg! Het gaat helemaal niet om leeftijd. Ten eerste ziet ze er geweldig uit. Ze heeft daar van alles aan gedaan en overal aan gesleuteld, maar ze ziet er fantastisch uit. Ten tweede heeft ze een enorme knowhow, en daarvoor zit ze er. Daarmee onderscheidt ze zich van de 25-jarig tutjes die met allemaal dezelfde wenkbrauwen en dezelfde opgespoten lippen iets oplepelen dat ze uit de krant hebben. Patty weet van wanten. Ze heeft contacten en ze weet precies waar het over gaat. Ik vind het trouwens schandalig dat iemand wordt beoordeeld op leeftijd en niet op kennis en vaardigheden! Patty is hartstikke goed, klaar.’

Bart Ettekoven - collega Shownieuws

‘Patty Brard vervangen? Alsjeblieft niet! Ze is een van mijn leukste collega’s en ik werk heel graag met haar samen. Ze bewijst keer op keer dat ze er nog enorm toe doet. Vijf jaar geleden werd ze afgeschreven door een programmadirecteur omdat ze haar te oud en te dik vonden. Maar ze vindt zichzelf iedere keer opnieuw uit en voor Shownieuws is ze van grote waarde. Ze kent iedereen en ze kan overal over meepraten. Als er nieuws over iemand is, kan ze diegene bellen. De artiesten gunnen haar dan ook het verhaal, ze heeft een grote gunfactor onder de BN’ers. Ook op andere gebieden heeft ze een grote fanschare en is ze succesvol. Haar Kruidvat-lijn die ontzettend goed loopt, talkshows willen haar graag hebben en er komt een dramaserie over haar en ze heeft 325.000 volgers op Instagram. Niemand kan zeggen dat Patty Brard er niet meer toe doet.’

Tina Nijkamp - kijkcijferexpert

‘Shownieuws bestaat dit jaar twintig jaar, ik heb het destijds mede zelf opgezet. Ik ben heel erg fan van Patty en vind dat ze daar thuishoort. Wel vind ik het jammer dat ze advocaten en muziekexperts aan tafel hebben. Daardoor lijken ze te veel op RTL Boulevard. Ze kunnen het beter bij entertainmentdeskundigen houden. Patty zit er al bij sinds 2007 en ze moet lekker blijven zitten totdat ze er zelf mee wil ophouden.’

Sjoukje van ’t Spijker - Maggie MacNeal

‘Zo lang ze haar nog vragen, wie ben ik dan om dat raar te vinden? Ze is misschien wat minder alert of wat trager. Zelf heb ik als zangeres de hele wereld wel gezien en op een gegeven moment heb ik gezegd: nu is het klaar. Of Patty ook die stap opzij moet maken voor de jongere generatie? Misschien vindt ze zichzelf nog te belangrijk, ik weet het niet. Die beslissing moet ze zelf maken of de programmamakers. Bij haar mimiek en gezichtstrekjes heb ik weleens wat kromme tenen. Het is niet dat ik me er mateloos aan erger, maar een frisse wind zou geen kwaad kunnen. Maar nogmaals, daar ga ik niet over.’