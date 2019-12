Overschatte mensen: Jezus Christus

De enige valabele Nederlandse komiek en tevens een goeie gabber van mij, Hans Teeuwen, zei het al: ‘Jezus was een nozem, en liet scheten.’ Dan stond hij bijvoorbeeld een toespraak te geven, zeggende: ‘God is dus m’n vader...’ en dan liet hij een enorme wind vliegen, en zei hij tegen een van de aanwezigen: ‘Zet anders even een raam open.’ Kortom, Hans Teeuwen bedoelt dat Jezus gewoon een mens was zoals jij en ik.

Toch werd hij geboren, op 25 december van het jaar nul voor of na Christus, als zoon van een maagd, waarbij inderdaad God zich opwierp als de verwekker, hoewel de desbetreffende seks werd bedreven door een duif die door z’n vrienden ‘De Heilige Geest’ werd genoemd. Aldus ontstond de Heilige Drievuldigheid (God, Jezus, Heilige Geest) met als vierde lid de Maagd Maria, wier echtgenoot, de eenvoudige timmerman Jozef, compleet genegeerd werd.

Over de eerste 32 jaar van Jezus is weinig bekend, er staat bijna niks over in de Bijbel, behalve dat Jezus graag in de bossen speelde, kikkers opblies met een rietje, schommelde, aan tikkertje deed, basketbalde, postzegels verzamelde en achter de wijven aanzat. Bij gebrek aan succes bij die wijven ging hij naar peeskamers, waarbij hij Maria Magdalena leerde kennen, een temeier die Jezus leerde hoe hij gepijpt kon worden zonder dat hij z’n maagdelijkheid verloor.

Toen werd Jezus 33, en op bevel van Mozes, die ineens tevoorschijn vloog uit een brandend braambos, moest hij maar eens beginnen aan het christendom. Hij startte alvast een katholieke beweging, en verzamelde een stuk of twaalf medewerkers rond zich, die ‘apostelen’ werden genoemd, want ‘apostel’ betekent in het Oud- Grieks ‘medewerker in een vieze jurk’. Met z’n allen verspreidden ze het woord van God. Welk woord dat precies was, is nooit erg duidelijk geworden. Sommigen denken dat het ‘paraplubak’ was, anderen houden het op ‘knolselderij’, en een enkeling – meestal een afvallige – zweert bij ‘kutpuist’.

Hoe dan ook vond dit woord steeds meer volgers, en Jezus kon nergens z’n bebaarde rotkop laten zien, of er ontstonden volksmassa’s die – allicht onder invloed van drugs – geloofden dat hij de Messias was, die de hele wereld zou redden. Maar die sukkel kon niet eens zichzelf redden. Hij werd, wegens insubordinatie en het tonen van z’n pik aan kleine katholieke meisjes en jongetjes, opgepakt door de Romeinen, en na een proces dat veel te lang duurde veroordeeld tot de martel- en kruisdood.

Eerst werd hij een dag of veertien gemarteld, waardoor hij 22 kilo afviel, en dan: hopla, op weg naar Golgotha met z’n eigen kruis in z’n nek. Men spijkerde er hem aan vast, en Jezus Christus riep als een mietje om z’n oude vadertje, maar God gaf niet thuis. Aan het kruis liet Jezus voor hij stierf 666 scheten.