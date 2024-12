Goedele Liekens: 'Verbaasd ben ik niet over de actie van Tom Waes, hij vertoont wel vaker risicogedrag'

Hij leek niet echt het prototype domme Belg toch, die Tom Waes?

Schijn bedriegt, dat zien we maar weer. Veel dommer dan midden in de nacht met te veel drank in je kont in een stokoude Porsche zonder airbag de belangrijkste snelweg in het noorden van België op rijden, hebben we het zelden meegemaakt. Maar dat is nog niet eens het toppunt: Waes heeft bij de VRT een exclusiviteitscontract dat hem jaarlijks 1 miljoen euro oplevert. Aan dat contract zijn ook voorwaarden verbonden, aangezien de presentator van Reizen Waes en het geschiedenisprogramma Het verhaal van Vlaanderen als uithangbord van de openbare omroep een voorbeeldfunctie vervult. In Nederland wrijven de omroepen zich ook al kritisch onder de kin over hun samenwerking met de doorgaans zo charmante Vlaming. Kon weleens een duur graepje worden...

Hoe is het met de Porsche?

Tom Waes was er vreselijk slecht aan toe toen de hulpdiensten hem ’s nachts in zijn gecrashte oldtimer aantroffen, die hij tegen een botsabsorber had gejast tijdens wegwerkzaamheden op de Antwerpse Ring. De voorheen zo gerespecteerde acteur en presentator raakte levensgevaarlijk gewond en overleefde zijn dronkemansrit ternauwernood. Veel belangrijker is natuurlijk de vraag hoe de prachtige donkergroene Porsche 911 sportcoupé uit 1977 eraan toe is. Die heeft onherstelbare schade en moest helaas worden opengeknipt om de beschonken Belg eruit te kunnen vissen. Zowel de Porsche als Waes was total loss die avond.

‘Het is nu nog te vroeg om te kijken naar de gevolgen van zijn ongeluk voor zijn werk’

Wat vindt Tom Waes van zichzelf?

‘Het is een grote, onbegrijpelijke fout, waar ik me verschrikkelijk bij voel.’

Wat vinden wij van Tom Waes?

Waesje kijkt voorlopig niet meer te diep in het glaesje.

Wat vinden anderen van Tom Waes?

Goedele Liekens - landgenoot & seksuoloog

‘Tom ken ik zeer goed. Hij heeft jaren in mijn productiebedrijf gewerkt, hij is zijn televisiecarrière bij mij begonnen. Of ik ben geschrokken van hetgeen er is gebeurd? Nee. Dat wil zeggen, het ongeluk is natuurlijk verschrikkelijk en ik ben opgelucht dat hij het heeft overleefd. Maar geschrokken in de zin van: dat had ik niet verwacht? Daar zeg ik neen op. Ik hou mijn hart wel vaker vast bij Tom. Hij is van het type ‘haal alles uit het leven’. Alles wat snel, spectaculair en een beetje risicovol is, vindt hij interessant. Never a dull moment met Tom. Verbaasd ben ik dus niet, hij vertoont wel vaker risicogedrag. Tom is een onstuimige, plezante man. Wij gingen op een leuke manier met elkaar om. Ik heb zelfs een keer een pint over zijn hoofd gegoten. De volgende dag kwam hij de vergadering binnen met een geopende paraplu, daar hebben we toen smakelijk om gelachen.’

Koos van Plateringen - verslavingscoach

‘Alcohol in het verkeer is een absolute no-go. Dat vindt denk ik iedereen en toch kruipen dagelijks mensen met te veel drank op achter het stuur. Dat is de kracht van alcohol. Na een paar bier denk je namelijk echt dat je nog wel kunt rijden. Dat je als bekendheid een voorbeeldfunctie hebt, is iets waar prominenten meestal totaal niet mee bezig zijn en al helemaal niet met een paar bier op. Dapper dat Tom Waes meteen toegeeft dat ie te veel had gedronken. Veel mensen doen of durven dat niet.’

Raymond Thiry - acteur

‘Tom ken ik als collega, vooral door de serie Undercover. Uiteraard ben ik geschrokken, ik kreeg het nieuws van een vriend te horen die me opbelde. Hij is een hartelijke, open-minded verschijning en hij is onmetelijk populair in België. Voor iedereen neemt hij de tijd. Hij zal nooit zijn neus ophalen voor mensen die in de periferie met open mond naar hem staan te kijken of met hem op de foto willen. Het komt denk ik doordat hij ook aan de deur heeft gestaan in nachtclubs en hij het nachtleven zo goed kent, dat hij openstaat voor iedere vorm van low life. Dat je denkt: moet je daar nu je tijd aan besteden? Maar die mensen bedient hij gewoon, hij gaat met iedereen op de foto en is zich bewust van zijn positie als rolmodel.

Ik moest een onderwatergevecht met Tom opnemen, waarin ik helaas het loodje legde, maar hij hoefde zich daar helemaal niet voor in te spannen, want hij is onderwaterlasser geweest. Hij ging twee weken op, twee weken af in een overdrukcabine op 100 meter diepte. Daarna gingen ze naar Cannes om de verdiende 15.000 euro stuk te maken, waarna ze weer gingen lassen. Alles wat hij doet, is hem op een of andere manier eigen. Niks is hem vreemd. De onderwereld is hem niet vreemd, vechtsport ook niet. Hij is geen academisch geschoold figuur, hij heeft geknokt en put dus uit zijn eigen levenservaring als hij in een spelsituatie moet vechten. Dat vind ik zo leuk aan hem: dat hij gelééfd heeft. Diezelfde vriend die mij belde met het nieuws over Tom, zei: “Hij zat lam achter het stuur.” Tegelijkertijd is hij ook degene die de wereld met dit nieuws maar weer eens duidelijk maakt dat je niet lam achter het stuur moet gaan zitten. Ook daar is hij open in. Hij is waanzinnig goed bij zijn hoofd, dat moet wel gezegd worden. En tegelijkertijd staat hij met zijn beide benen vol in het leven.’

Ninette van Hasselt - Trimbos-instituut

‘Dat Tom Waes met te veel alcohol op achter het stuur is gaan zitten, is een fenomeen dat je in de hele samenleving ziet en waar we toch nog te gemakkelijk over denken. Het is goed dat hij dat vanuit zijn bekendheid nu ook verkondigt, want we zien dat het nog niet beter gaat met het rijden onder invloed en dat het relatief veel verkeersslachtoffers vraagt. Hopelijk zijn we nu extra alert tijdens de feestdagen. Niet alleen als je zelf achter het stuurt stapt, maar ook als omgeving, door na te denken wat je schenkt en hoe mensen naar huis gaan.’