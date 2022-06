Nederlandse bodybuilder zaaide dood en verderf in België

De Nederlandse bodybuilder komt op 6 mei 2022 rond 09.00 uur de rechtszaal van Brugge binnen en er ontstaat meteen rumoer in de zaal. De verdachte heet Alexander D. Hij is 29 jaar, heeft plat dik haar dat naar voren is gekamd en draagt een blauw overhemd onder een grijze, modieuze trui. Hij is allang niet meer zo breed als in zijn fanatiekste tijd als bodybuilder, maar zijn bovenarmen lijken nog steeds gespierd.

De grootste rechtszaal van Brugge zit vol. Het is een assisenproces, twaalf juryleden moeten bepalen of de verdachte schuldig is. De bekendste strafpleiter van België Jef Vermassen staat op om het woord te nemen. Sommige toehoorders komen speciaal voor hem. Vermassen schitterde jaren eerder in het proces tegen kindermoordenaar Marc Dutroux en stond de slachtoffers van de Bende van Nijvel bij. Hij beschrijft de delicten tot in detail, toehoorders lopen naar buiten omdat het te pijnlijk is. De rechtbankvoorzitter vraagt D. naar de feiten. Bekent hij de aamklacht: viervoudige moord en foltering? En zo ja, kan hij iets zeggen over het motief? De verdachte kijkt weg van het publiek en zegt: ‘Ik kan er niet meer over praten. Ik krijg die gruwel niet meer over mijn lippen.’

Het was de zomer van 2017 en Alexander D. klom met een ladder door een raam om bij de liefde van zijn leven te komen. Hij ging op zoek naar zijn Maïlys, hij hield nog van haar, waarom had ze het uitgemaakt, kon het misschien nog goedkomen? Hij wilde haar iets moois en gruwelijks laten zien, een zelden vertoonde daad van liefde. Het bewijs stond in zijn telefoon.

Alexander D. was 24 jaar. Hij had Maïlys een paar maanden eerder ontmoet, ze kregen een relatie. Eindelijk gebeurde er iets goeds in zijn leven, dat mocht ook wel een keer. Altijd ging alles mis, zijn moeder zei eens tegen hem dat ze hem als baby had moeten wurgen en zijn Nederlandse vader liet hem al helemaal in de steek.

Alexander werd geboren na een slippertje. Zijn vader ontdekte pas na de geboorte dat zijn minnares J. al was getrouwd met een Keniaanse man. Alexander huilde veel als baby. Zijn vader kreeg een zenuwinzinking en moest worden opgenomen. Alexander was tweeënhalf toen zijn vader hem voorgoed verliet. Alexanders moeder werd depressief en haar zoon groeide op in een pleeggezin uit Den Bosch. Zijn vader woonde op een camping, waar Alexander als jongetje weleens heen ging. Zijn vader had dat liever niet, hij vond het lekker rustig zonder vrouw en zoon. Alexander is dat nooit vergeten. Op zijn twaalfde belde hij zijn vader om te vertellen: ‘Ik maak je kapot als ik je tegenkom.’

‘Afwijzing in relaties is voor Alexander D. een onverdraagbare narcistische krenking. Als hij haar niet kan hebben, dan een ander ook niet’

Bruidsjurken

J. probeerde geld te verdienen door bruidsjurken te verkopen, maar ging keer op keer failliet. Ze miste haar veel luxere leven in Kenia en zocht troost bij een veel jongere Nederlander genaamd Peter. Hij bleek drugsverslaafd te zijn en sloeg haar. Peter en J. kregen in 2004 toch een dochter. Alexander ontfermde zich over haar en hij is nog steeds bevriend met zijn twaalf jaar jongere halfzus.

Peter en Alexanders moeder gingen na ruzies uit elkaar. J. moest een week de gevangenis in, op de rechtszaak zei ze dat dit voor een niet-betaald ‘boetetje’ was. Peter weigerde voor de baby te zorgen. Alexander nam die taak toen over en hij stond achter de toonbank van de bruidswinkel. Er kwamen vaak ontevreden klanten binnen, Alexanders moeder zegde na haar vrijlating snel de huur op en ze vluchtten naar het Belgische Turnhout. Alexander wilde naar de kunstacademie, zijn moeder vond Mode en Verkoop een betere studierichting. Alexander gehoorzaamde en zat in een klasje met alleen maar meisjes. Jongens uit de buurt vonden hem een ‘Jeannette’ en ze plaagden hem. Alexander ging op fitness om zijn spieren te stalen. Hij zou breed als Arnold Schwarzenegger worden, dan zou niemand hem meer durven pesten.

Hij bestelde shakes en poeders. Hij keek videobanden over bodybuilden en filmpjes op YouTube. Hij ging naar de sportschool en bracht daar meer tijd door dan welke klant ook. Zijn armen en benen namen in kracht toe en hij at proteïne en koolhydraten om de spieren nog sneller te laten groeien. Zijn moeder en halfzusje vonden hem obsessief. Dat wás Alexander ook, maar het gaf hem troost, zelfvertrouwen en een doel in het leven. ‘De bodybuilders in die filmpjes werden mijn voorbeeld,’ zegt hij tijdens zijn rechtszaak.

Ook in Turnhout ging de bruidswinkel failliet. J. kwam op een zwarte lijst te staan en mocht nooit meer een bruidswinkel openen. Alexander, zijn moeder en zijn halfzus trokken in een caravan in het Vlaamse dorpje De Haan. J. en Alexander hadden vaak ruzie. De zoon leek op zijn vader. Dat vond zijn moeder onverdraaglijk en ze behandelde hem vaak slecht.

Alexander was achttien toen zijn moeder hem het bevel gaf een bruidswinkel te beginnen. Zo kon ze in het geheim toch hoeden, boeketten en jurken blijven verkopen. Hij sloot een lening af en opende een winkel in De Haan. Er kwamen nog klanten ook en de zaken leken aardig te gaan. Alexander wilde een grotere winkel en begon opnieuw in Brugge. Hij bleek toch geen betere ondernemer dan zijn moeder en ging failliet. Ze moesten leven van een uitkering, Alexander hield amper geld over om shakes en poeders te kopen.

Hij huurde op zijn twintigste een huisje in het Vlaamse plaatsje Jabbeke en ging op zichzelf wonen. Hij bleef hard trainen en at grote hoeveelheden hamburgers, pasta en aardappelen. Hij ging naar de hotelschool in Oostende en verliet vaak de les om shakes te drinken. Hij slikte pillen en hormonen om zijn spiergroei te versnellen. Steroïden kostten hem 250 euro per maand, groeihormonen 100 euro, voeding 400 euro. Hij ging bruidskleding verhuren via internet. Hij hield aan het einde van de maand nooit geld over en gebruikte het wifinetwerk van zijn wassalon.



Blond haar en een lieve lach

Alexander ontmoette een meisje via een datingsite. Maïlys had lang blond haar en een lieve lach, Alexander werd haar tweede vriendje. Hij leek aardig en charmant en kon haar vast beschermen. Ze ontdekte tamelijk snel dat haar lief ook minder goede kanten had. Alexander kon erg jaloers worden en manipuleerde. Hij eiste elke dag seks en dwong haar bij een weigering. Ze gingen toch samenwonen, maar de problemen werden niet opgelost en ze maakte het uit.

Alexander geloofde niet dat Maïlys hem echt niet meer wilde. Hij ging haar volgen, sliep in haar tuin, wat deed ze, kon ze zonder hem? Ze overnachtte eens bij een jongen. Alexander drong door tot zijn huis en ging naast hun bed staan. Hij vroeg of ze gekust hadden. ‘Ja.’ Hij trok een mes en sloeg de jongen met een gebalde vuist in zijn gezicht. Een andere keer volgde hij Maïlys en hij dwong haar in zijn broekzak te voelen. Daar zat een mes in. ‘Dit is voor jou.’

Op 18 mei 2017 stuurde hij Maïlys een bericht: ‘Ik ben er schatje. Ik ga je trots maken. Ik beloof het.’ Hij was van zijn huis in Brugge naar een bouwvallig kasteel in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg gereden. De 39-jarige hobbyfotograaf Jeroen Verstraete mocht dat kasteel tijdelijk kraken. Alexander probeerde binnen te komen. Verstraete zag een opvallend brede man en belde de politie. Alexander kon vluchten, maar kwam op 24 juli 2017 terug. De dag erna schreef hij in een bericht aan Maïlys: ‘Ik heb hem gevonden en het ging helemaal mis. Hij heeft me gezien liefste. Kom aub terug. Ik hou van je.’

Verstraete was rond 17.00 uur thuisgekomen. Alexander stond achter de deur. Hij sloeg Verstraete met een honkbalknuppel tegen de grond. Alexander dwong de fotograaf zich uit te kleden en bond hem vast. Tijdens een politieverhoor zou D. verklaren acht uur met zijn slachtoffer te hebben gesproken. In werkelijkheid martelde Alexander de fotograaf omdat die erotische foto’s van Maïlys had genomen en daarom luidt een van de aanklachten ook ‘foltering’. Aan het einde van de dag stak Alexander zijn slachtoffer dood en fotografeerde hij hem. Een collega van Verstraete ging de ochtend erna naar het kasteel in Sint-Amandsberg. De voordeur stond open, de politie werd gebeld. Agenten gingen rond 08.30 uur naar binnen met doorgeladen pistolen. Alexander was toen al doorgereden naar een huis in het dorpje Gistel. Maïlys woonde daar met haar 15-jarige broertje Maël en moeder Jasmijn, die een dag eerder naar de Dordogne waren gereisd voor een vakantie. Alexander ging naar Maïlys’ kamer. Hij opende kastjes en keek in tassen. Hij zette haar laptop aan en probeerde geheimen te ontdekken. Waar was ze mee bezig, met wie had ze contact

In het artikel lees je meer over de moorden. ‘Het wordt nog stiller in de rechtszaal als het broertje van Maïlys getuigt. ‘Hij heeft me álles afgepakt. Ik hoop facking hard dat je het verdriet dat wij hebben ook eens voelt.’ Maël huilt en de meeste juryleden ook.