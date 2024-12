Beroemdheden en gokken

Gokken is sowieso een verleidelijke hobby, niet alleen voor beroemdheden. Maar waarom trekt gokken beroemdheden zo naar het casino? En heeft dat gevolgen, of is het puur een plezierige hobby? Laten we eens kijken naar enkele beroemdheden die in aanraking kwamen met de gokwereld.

Matt Damon en zijn passie voor poker

Matt Damon, bekend van Good Will Hunting en The Talented Mr. Ripley, is een groot liefhebber van de pokertafel. Matt speelde in de film Rounders (een klassieker onder pokerliefhebbers) en was er gelijk aan gehecht. De acteur investeerde er zelfs in om het kaartspel volledig onder controle te krijgen.

Gelukkig bleef het gokken bij Matt ook bij een leuke hobby. Wel hoopt Matt (en Edward Norton ook) nog steeds op een vervolg op Rounders. Het is immers alweer 25 jaar geleden, en Matt vindt het wel weer tijd worden dat er een vervolg komt.

Ben Affleck en zijn blackjack-controverse

Ben vindt gokken wat ingewikkelder. In 2014 is Ben, als fervent blackjackspeler, voor altijd verbannen uit het Hard Rock Casino in Las Vegas. Hij werd beschuldigd van ‘counting cards’ (kaarten tellen). Ben doet mee aan vele blackjacktoernooien en won zelfs €356.400 in het California State Poker Championship 2004. Hij is er dus behoorlijk goed in.

Hans Klok en zijn boodschap over gokverslaving

Een echte BN’er met een grote liefde voor gokken is onze eigen Hans Klok. Hans deed zelfs mee in de online casino-reclames samen met Kim Feenstra. Hans zelf is niet blij met de stop op gokreclames, want nu mogen bekende Nederlanders niet meer in deze reclames meedoen. Dat Hans zelf gokproblemen heeft, is bekend, en hij gebruikt zijn verhaal om andere gokverslaafden te inspireren om, net als hij, ook te stoppen.

Patrick Kluivert en de zware gevolgen van gokken

De verslaving bij Patrick ging een stap verder, en het werd zelfs zo erg dat hij een enorme schuld (€2,4 miljoen) opbouwde bij een goksyndicaat (2011) en daar jarenlang mee werd gechanteerd. Zijn verhaal is een voorbeeld van hoe gokverslaving kan leiden tot volledige beschadiging van persoonlijke en professionele relaties. Inmiddels heeft Patrick bijna al zijn schulden afgelost en lijkt het voorbij te zijn.

Waarom gokken rijke sterren?

Beroemdheden die gokken krijgen in casino’s vele extraatjes. Dit zijn veel gratis diensten en luxe suites. Gokken is voor veel beroemdheden vaak een vlucht uit hun publieke leven. De sterren gebruiken het vaak als coping mechanisme.

Bij veel van hen wordt gokken echter een probleem. Gelukkig kan een gokprobleem tegenwoordig voorkomen worden door de nieuwe wetten die er zijn opgesteld over online gokken. Daarbij is er in Nederland ook nog eens een streng toezicht van de Ksa (Kansspelautoriteit), die de casino’s in Nederland controleert en ze erop aanspreekt als er regels overtreden worden. Daardoor zijn casino’s en de vele legale online casino’s een stuk veiliger geworden.

Er zijn hulpmiddelen in deze casino’s om te helpen het gokgedrag van de spelers binnen de perken te houden. De fysieke casino’s en met name het online casino bieden tools aan zoals zelfuitsluiting bij het CRUKS (inschrijven in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) en verificatie bij het registreren. Ben je als gokker geregistreerd (of door jezelf of door het casino) bij het CRUKS, dan kom je geen enkel casino meer in voor een bepaalde periode.